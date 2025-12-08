Я покажу всё самое лучшее на острове — природу, традиции и духовную жизнь. Вы прогуляетесь по каньону, найдёте водопад, подниметесь на вулкан и, надев саронг, пройдёте особенный ритуал. Я расскажу о тысячелетней истории риса, геологии Индонезии и быте балийцев.

за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Каньон причудливых форм — он выточен мощными потоками горной реки. Прогуляемся по нему и отыщем волшебный водопад Тукад Чепунг.

Бесаких — комплекс храмов на склонах вулкана Агунг. Это главное святилище Бали и мать всех храмов.

Вулкан Батур. Кальдера диаметром 14,5 км осталась после взрыва, что случился много лет назад. Внутри кальдеры — огромное озеро, под вами проплывают облака, вокруг — огромные лавовые поля.

Церемония очищения Мелукат на священном источнике Себату. На 1 час вы станете балийцем — наденете саронг и совершите обряд с традиционными подношениями богам в месте силы — в ущелье среди джунглей и скульптур, вырезанных из камня.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Вы погуляете по живописным тропинкам, полетаете на знаменитых балийских качелях, узнаете о 1000-летней истории выращивания риса и системе субак.

Примерный тайминг

8:00 — старт из вашего отеля (запросите ранний завтрак в отеле)

9:30 — каньон и водопад Тукад Чепунг

11:30 — комплекс Бесаких (саронг и пояс предоставляем)

13:30 — обед в ресторане Akasa с видом на вулкан Батур (оплачивается дополнительно)

15:00 — церемония очищения Мелукат в джунглях

16:30 — рисовые террасы Тегаллаланг и бамбуковый ресторан Tis (еда оплачивается дополнительно)

18:30 — финиш в вашем отеле

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер с опытным водителем, все входные билеты

Дополнительные расходы: еда — ~$15 за чел. в ресторане, личные покупки — по желанию

