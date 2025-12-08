Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
Я покажу всё самое лучшее на острове — природу, традиции и духовную жизнь.
Вы прогуляетесь по каньону, найдёте водопад, подниметесь на вулкан и, надев саронг, пройдёте особенный ритуал. Я расскажу о тысячелетней истории риса, геологии Индонезии и быте балийцев.
Описание экскурсии
Каньон причудливых форм — он выточен мощными потоками горной реки. Прогуляемся по нему и отыщем волшебный водопад Тукад Чепунг.
Бесаких — комплекс храмов на склонах вулкана Агунг. Это главное святилище Бали и мать всех храмов.
Вулкан Батур. Кальдера диаметром 14,5 км осталась после взрыва, что случился много лет назад. Внутри кальдеры — огромное озеро, под вами проплывают облака, вокруг — огромные лавовые поля.
Церемония очищения Мелукат на священном источнике Себату. На 1 час вы станете балийцем — наденете саронг и совершите обряд с традиционными подношениями богам в месте силы — в ущелье среди джунглей и скульптур, вырезанных из камня.
Рисовые террасы Тегаллаланг. Вы погуляете по живописным тропинкам, полетаете на знаменитых балийских качелях, узнаете о 1000-летней истории выращивания риса и системе субак.
Примерный тайминг
8:00 — старт из вашего отеля (запросите ранний завтрак в отеле) 9:30 — каньон и водопад Тукад Чепунг 11:30 — комплекс Бесаких (саронг и пояс предоставляем) 13:30 — обед в ресторане Akasa с видом на вулкан Батур (оплачивается дополнительно) 15:00 — церемония очищения Мелукат в джунглях 16:30 — рисовые террасы Тегаллаланг и бамбуковый ресторан Tis (еда оплачивается дополнительно) 18:30 — финиш в вашем отеле
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер с опытным водителем, все входные билеты
Дополнительные расходы: еда — ~$15 за чел. в ресторане, личные покупки — по желанию
Что взять с собой
Купальник для водопада и церемонии Мелукат
Кроссовки для прогулок по каньону и террасам
Толстовку/кофту для прогулок в горной части острова
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 5 туристов
Я родом из Магадана. Посетил 53 страны. Исследователь, предприниматель, чемпион России по велоспорту. С 2010 года профессионально занимаюсь организацией и проведением экспедиций по всему миру.
Сейчас живу на Бали и организую приключения по островам Индонезии, сопровождаю группы. Покажу секретные нетуристические места, расскажу о культуре и традициях — с полным погружением, активно и задорно!