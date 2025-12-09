Индивидуальная
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Убуду
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Денпасар
Начните свой отдых в Убуде с комфортом: индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар обеспечит быстрое и безопасное прибытие
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
12 дек в 01:00
13 дек в 01:00
от $180 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Убуду в декабре 2025
Сейчас в Убуде в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 27 до 180. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 3 ⭐ отзыва, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль