Встречаемся и выезжаем в сторону вулкана Керид, в кратере которого находится небольшое озеро. Его береговая линия — практически правильный овал с ровными краями. Вы полюбуетесь водоёмом и окружающей его яркой природой, а затем вас ждёт следующая достопримечательность — Большой гейзер (Гейсир). Если повезёт, увидим его впечатляющее извержение — огромный поток воды, устремлённый в небо. Посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ в холодный воздух.

Затем отправимся к величественному водопаду Гюдльфосс на реке Хвитау, который считается самым полноводным водопадом страны и одним из самых мощных в Европе. Насладимся видом каскадов, мощью стихии и умиротворяющим шумом. У вас также будет возможность покормить лошадей.

Проедем через долину и одноимённый национальный парк Тингведлир, а вечером вернёмся в Рейкьявик. Свободное время.