Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Отвезу к достопримечательностям Золотого кольца и в южную часть страны — настоящий шедевр, созданный вулканической активностью, где находятся всемирно известные природные чудеса.
Вы увидите национальный парк Тингведлир с живописными ущельями, геотермальную зону со знаменитым Большим гейзером, пляж Рейнисфьяра с песком чёрного цвета и впечатляющими узорами базальтовых столбов. А ещё вы заглянете в уникальную ледяную пещеру и покормите лошадей.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 650
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности Золотого кольца Исландии
Встречаемся и выезжаем в сторону вулкана Керид, в кратере которого находится небольшое озеро. Его береговая линия — практически правильный овал с ровными краями. Вы полюбуетесь водоёмом и окружающей его яркой природой, а затем вас ждёт следующая достопримечательность — Большой гейзер (Гейсир). Если повезёт, увидим его впечатляющее извержение — огромный поток воды, устремлённый в небо. Посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ в холодный воздух.
Затем отправимся к величественному водопаду Гюдльфосс на реке Хвитау, который считается самым полноводным водопадом страны и одним из самых мощных в Европе. Насладимся видом каскадов, мощью стихии и умиротворяющим шумом. У вас также будет возможность покормить лошадей.
Проедем через долину и одноимённый национальный парк Тингведлир, а вечером вернёмся в Рейкьявик. Свободное время.
Водопады и уникальный пляж южного побережья
Утром отправляемся на южное побережье. Побываем у самого известного и очень живописного водопада Исландии — Сельяландсфосс. У вас будет возможность не только полюбоваться им и окружающим пейзажем, но и пройти за поток воды. Затем посетим ещё два водопада — Скоугафосс, расположенный в стене из отвесных утесов, и загадочный Глюфрабуй в уютном ущелье.
После погуляем и отдохнём на уникальном пляже с чёрным песком — Рейнисфьяра. В этом впечатляющем месте, неподалёку от небольшой деревушки Вик, снимали культовые фильмы: «Властелин колец», «Игра престолов» и «Звёздные войны». Вы рассмотрите причудливые вулканические формы — арки и отверстия, увидите местных птиц — чаек и тупиков.
А на ночь остановимся в деревне Вик. Вечером, после размещения в отеле, у вас будет свободное время.
Ледяные пещеры, заключительный ужин
Сегодня после завтрака вас ждёт поездка на джипах к ледяным пещерам. Мы заглянем внутрь и побродим в царстве Снежной Королевы, рассматривая уникальные ледяные формы — ощущения фантастические!
Вечером вернёмся в Рейкьявик, где завершим наше увлекательное путешествие ужином в ресторане с исландской кухней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Рейкьявик, утроЗавершение: Рейкьявик, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.