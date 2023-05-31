Экскурсия в Аликанте включает посещение деревни-музея Гуадалест с его замком и тематическими музеями, мотомузея с рынком местных продуктов и на выбор водопады или парк динозавров. Гуадалест предлагает потрясающие виды на
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная деревня-музей Гуадалест
- 🏍️ Интересный мотомузей
- 🍇 Рынок с местными продуктами
- 🌊 Живописные водопады
- 🦖 Парк движущихся динозавров
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Деревня Гуадалест
- Мотомузей
- Водопады
- Парк динозавров
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Деревня Гуадалест Это место является одним из самых посещаемых не только на побережье Коста Бланка, но и во всей Испании, оно притягивает туристов невероятными видами, которые открываются из небольшого замка и со смотровых площадок на озеро-водохранилище потрясающего бирюзового цвета, на долину среди гор, на сады и на черепичные крыши белых домиков. Кроме того, в этой деревне находится несколько тематических музеев, весьма любопытных: пыток (не для слабонервных!), кукольных домиков (посмотрите на фото — детализация исполнения потрясает воображение), солонок и перечниц (уникальное собрание этих изделий со всего мира и, порой, в самом невероятном дизайне), микрогигантов (экспонаты под лупой или микроскопом). А в местных сувенирных лавочках представлены вещи только испанского производства: украшения, кожаные сумки, веера, металлические декорации для дома и другое.
- Мотомузей и небольшой рынок с местными ремесленными продуктами В музее представлена частная коллекция из 140 мотоциклов и нескольких миниатюрных автомобилей, возраст экспонатов варьируется от 20 до 70 лет: военные и светские, прекрасные и нелепые, удивительные и притягивающие внимание. На мини-рынке можно попробовать и купить разливное вино, а также сезонные фрукты и овощи, домашние колбасы и сыры, сладости, соусы и уксусы, оливковое масло, местные сладости, орехи и другое.
- Последний пункт программы — на ваш выбор: водопады или парк движущихся динозавров. При желании можно даже разделиться: эти места расположены рядом. Водопады, конечно, довольно скромные (особенно ближе к осени), но зато там можно купаться. Кроме того, это очень живописное место, где можно с удовольствием прогуляться вдоль речки (маршрут около 1 км, с подъемом по лестнице в начале). Парк динозавров существует с 2014 года и занял место прежнего парка кактусов. При этом десятки разновидностей диковинных кактусов остались, а динозавры (воссозданные в натуральную величину) в них вписались идеально. Они немного двигаются (шеей, лапами, хвостом) и рычат, что иногда пугает самых маленьких детей. Зато остальным тут — раздолье: и бассейн-лягушатник, и коротенькое 3D-кино про малыша-динозаврика, и побродить среди зарослей кактусов и леденящего душу грозного рычания.
Организационные детали
- Транспортные расходы, работа водителя, платные трассы и парковки включены в стоимость экскурсии.
- В стоимость не входит: питание; вход в замок Гуадалеста (по желанию) 4 €; вход в музеи миниатюр, кукол и другие (по желанию) 3-5 €; вход на водопады Альгара 5 € (дети до 3-х лет бесплатно, дети 4-10 лет — 2 евро); вход в парк динозавров 15 € (дети до 3-х лет бесплатно, дети 4-12 лет — 10 евро). Все цены указаны для взрослых, детям — скидки (до 12-15 лет) или бесплатно (до 3-4 лет).
- Если хотите искупаться в водопадах, то не забудьте взять купальные принадлежности и, желательно, тапочки для плавания — в том случае, если вода с температурой +16… +18 вас не пугает.
- Обязательно наденьте удобную обувь: каблуки или шлепанцы крайне не рекомендуются, ровной асфальтированной дороги в этот день почти не предвидится. Коляска на этом маршруте может быть не очень удобна — мостовые и уклоны в Гуадалесте, лестница на водопадах. Либо в комплекте с ней должен идти сильный папа.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваша команда гидов в Аликанте
Провели экскурсии для 549 туристов
Меня зовут Ирина Павлова, я являюсь лицензированным гидом в Испании, более 10 лет работаю в туризме в городе Аликанте и окрестностях. Очень люблю работать с маленькими группами до 6 человек. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
31 мая 2023
Нам очень понравилось. Живописная экскурсия! Ирина, много рассказывает о жизни страны, ее культуре и людях, это всегда очень познавательно.
К
Ксения
21 сен 2021
Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию по живописным местам!
Виктория
4 сен 2021
Очень крутая экскурсия. Наш гид Ирина профессионал в своём деле. Было интересно, комфортно, мы получили море эмоций, сделали классные фотографии, вкусно пообедали и узнали много интересного. Ирине респект. Супер
И
Ирина
10 сен 2019
Экскурсия в Гуадалест и на водопады Альгар с Николаем очень понравилась. Нас было пятеро взрослых, Николай приехал к отелю четко к обговоренному времени. Минивэн РЕНО очень комфортабельный, чистый,разместились все,как кому
I
Igor
26 окт 2018
Хорошая экскурсия Очень понравились музеи миниатюр и солонок Жаль что нельзя фотографировать
Н
Наталья
14 авг 2018
Хорошо продуманная не утомительная экскурсия. Великолепные виды,грамотное распределение времени между объектами. Все спокойно посмотрели. Море впечатлений,красивые фотографиии,вообщем отдохнули великолепно. Огромное спасибо Николаю!
Екатерина
28 июля 2018
Какие замечательные места мы посетили! Очень рекомендую выбрать фонтаны! Там есть где пройтись, побродить по мелкой воде/средней/поплавать в глубокой/спрыгнуть с трамплина! Вода холодная, тапки желательны для хождения (можно купить на
С
Светлана
20 июля 2018
Экскурсия нам очень понравилась! Интересный рассказ экскурсовода, иддивидуальный формат (нет спешки). В купальнях водопадов Гуадалеста стоит искупаться, вода холодная, но не критиично. Мы купались с 6ти леним ребенком, все остались довольны. Деревня - музей Гуадалест завораживает видами, плюс небольшие, но оригинальные музеи, ну и кухня конечно… Очень приятная и интересная экскурсия!
И
Ирина
19 июля 2018
Экскурсия с Николаем очень понравилась. Очень удачно объединены самые знаковые места региона Бенидорм в одну экскурсию: водопады Альгары и Гуадалест. Грамотно выверено оптимальное время для посещения каждого из них. С нами были дети 8 и 11 лет, не смотря на уже жаркий сезон и для них экскурсия оказалась интересной, а не утомительной. Спасибо.
И
Ирина
15 сен 2017
Николай забрал вовремя с указанного места,по дороге познакомил нас с информацией по Гуадалесту,с маршрутом экскурсии. Обязательно посетите водопады Альгар,поплавайте,-вода не такая холодная,как все говорят, просто изумительная!! Виды потрясающие. Интересно посетить
Наталья
19 авг 2017
Спасибо большое Николаю и Ирине! Нам все понравилось, было ощущение что нас сопровождал знакомый нам человек. Все рассказы и беседы прошли ненавязчиво в свободной форме, было интересно узнать историю посещаемых
Л
Людмила
11 июля 2017
Мы получили огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и интереснейшего общения с Николаем. Спасибо за необычный маршрут и индивидуальный подход чудесного гида. От души всем рекомендуем.
татьяна
3 июня 2017
Отличная однодневная экскурсия,есть возможность посмотреть местность чуть дальше от моря, горы, апельсиновые рощи, по пути были на местном рынке, где была возможность попробовать и купить фрукты и сувениры, водопады и виды прекрасны, Гудалест в горах тоже, все прошло легко и не утомительно. Были с малышом, при этом могли погулять в своем ритме. Очень комфортно и познавательно, рекомендую
М
Мина
17 мая 2017
Гуадалест - одно из самых любимых моих мест в Испании. На этот раз мы поехали туда с гидом - Николаем. Все было прекрасно, четко организованно: встреча, маршрут. Получили массу впечатлений - спасибо!!!)))
в
вера
16 мая 2017
Экскурссия очень приятная,гид обоятельный очень приятный в общении,хорошо знает предмет. Всем рекомендую,кто поедет отдыхать в Аликанте.
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