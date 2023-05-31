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удобно. Планировку экскурсии Николай предложил максимально рационально - сначала водопады (вход 5 евро), пока с утра там мало народу. Времени для прогулки и большого количества фоток предостаточно. Некоторые даже окунулись в воду, хотя она очень прохладная. После водопадов заехали на минирынок, где Николай подробно рассказал о вине, инжире, ликерах и других продуктах. Надегустировались и накупили домой сладостей и ликеры. Также посетили частный музей мотоциклов, интересно, рекомендуем (билет 3 евро взрослый). Ну, и последний пункт посещения - Гуадалест. Николай показал лучшее место для фотографирования на самом верху, рекомендовал уютное кафе с видом на лазурное водохранилище (комплексный обед за 16 евро, но можно и из меню выбрать). Далее у нас около 4х часов свободного времени, неспешно везде погуляли, пообедали, посетили музей солонок(очень рекомендуем, вход 3 евро. это частная коллекция семьи, которая собирала солонки и перечницы с XIX века. Их там видимо-невидимо. И хранительница этого музея -такая милая).

Фотографий от этой экскурсии огромное кол-во.

Николай по дороге рассказывал про Испанию, и отвечал на наши любопытные вопросы о житье-бытье.

Экскурсия ненапряжная,"природная". Николаю честь,хвала и пятерка за приятное проведение экскурсии. Рекомендуем.