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Алкотур по Барселоне

5
2 отзыва
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Барселоны
Мы отправимся в алкотур по старинному центру Барселоны, ведь в Испании – стране с давними винными и другими алкогольными традициями, очень важна культура питья.

Во время нашей прогулки по пивным заведениям города, вы узнаете что пьют испанцы в качестве аперитива, что заказывают на обед и чем это запивают, а также, что им приносят на посошок.

Все это мы попробуем в аутентичных заведениях города, да еще и на фоне удивительных достопримечательностей 🏛️ Барселоны.

Кроме того, ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €40 за человека

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Алкотур по Барселоне
Алкотур по Барселоне

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Бар 4 кота
  • Римские колонны
  • Дворец каталонской музыки
  • Музей гигантов в Барселоне
Сегодня мы с Вами отправимся в алкотур по Барселоне. И действительно, в Испании, стране с давними винными и другими алкогольными традициями, очень важна культура питья. Что же пьют испанцы в качестве аперитива? Что заказывают на обед и чем это запивают? Что им приносят на посошок? Все это мы попробуем, да еще и на фоне удивительных достопримечательностей 🏛️ Барселоны. Мы зайдем с Вами в несколько баров, красивых 🤩 и известных кафе. В некоторых из них мы будем пробовать традиционные напитки, а гид расскажет о местных традициях. Мы будем передвигаться по городу и по пути слушать о различных интересных местах в готическом квартале и квартале Борн. Мы обязательно зайдем на рынок Св. Катерины, второй по известности в городе. Не обойдем своим вниманием и дворец Каталонской Музыки, бар 🍹 Четыре Кота. Возле Кафедрального Собора Вы узнаете легенду о возникновении города Барселоны. А на французском вокзале узнаете, почему он так называется, и что сейчас там проводится.

В нашей программе:

    Дворец Каталонской Музыки
    Музей Пикассо
    Рынок Св. Катерины
    Музей гигантов Барселоны
    Площадь Ст. Джаума
    Римские колонны
    Кафедральный Собор
    Вокзал Франции
    Церковь Санта-Мария-дель-Мар
    и многое многое другое.
    Знакомство с Каталонией
    Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос о независимости, сможете отличить испанца от каталонца по характеру и привычкам. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.
    Что входит
    • 4 алкогольных напитка во время экскурсии
    • Трехчасовая пешеходная экскурсия с гидом. Максимум 12 участников.
    • Гид ответит на все ваши вопросы.
    • Бесплатные карты Барселоны.
    Что не входит
    • Сувениры
    • Чаевые
    • Закуски
    • Билеты в музеи
    Начало
    🚩 Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona
    Место завершения
    🏁 Французский вокзал
    Алкотур по Барселоне
    Алкотур по Барселоне
    Алкотур по Барселоне
    Алкотур по Барселоне
    Алкотур по Барселоне
    Алкотур по Барселоне

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ксения П.
    Ксения П.
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