Сегодня мы с Вами отправимся в алкотур по Барселоне. И действительно, в Испании, стране с давними винными и другими алкогольными традициями, очень важна культура питья. Что же пьют испанцы в качестве аперитива? Что заказывают на обед и чем это запивают? Что им приносят на посошок? Все это мы попробуем, да еще и на фоне удивительных достопримечательностей 🏛️ Барселоны. Мы зайдем с Вами в несколько баров, красивых 🤩 и известных кафе. В некоторых из них мы будем пробовать традиционные напитки, а гид расскажет о местных традициях. Мы будем передвигаться по городу и по пути слушать о различных интересных местах в готическом квартале и квартале Борн. Мы обязательно зайдем на рынок Св. Катерины, второй по известности в городе. Не обойдем своим вниманием и дворец Каталонской Музыки, бар 🍹 Четыре Кота. Возле Кафедрального Собора Вы узнаете легенду о возникновении города Барселоны. А на французском вокзале узнаете, почему он так называется, и что сейчас там проводится.

В нашей программе:

Дворец Каталонской Музыки

Музей Пикассо

Рынок Св. Катерины

Музей гигантов Барселоны

Площадь Ст. Джаума

Римские колонны

Кафедральный Собор

Вокзал Франции

Церковь Санта-Мария-дель-Мар

и многое многое другое.

Знакомство с Каталонией

Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос о независимости, сможете отличить испанца от каталонца по характеру и привычкам. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.