Барселона — муза гениев. Художники, писатели и кинорежиссёры её боготворят! Пришло время узнать, за что. Мы пройдёмся по местам, где творцы создавали шедевры. Поймём, чем Барселона влюбила в себя Вуди Аллена. Увидим, в каком баре сиживали Пикассо и Гауди, а в каком писал Хемингуэй. Окажемся на площади, где снимался «Парфюмер», и в декорациях фильма «Вики Кристина Барселона».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по местам съёмок «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена, который боготворит Барселону (я расскажу, за что). Увидим ресторан, в котором снимался фильм, а также посетим место тусовок светской богемы рубежа 19-20 веков. Обсудим, как жилось в Барселоне в разные эпохи, и познакомимся с каталонскими традициями.
- Отправимся на площадь, где Том Тыквер снимал таинственного «Парфюмера». Познакомимся с историей создания фильма и выбором кинолокаций.
- В Готическом квартале отыщем уголки, связанные с жизнью Пабло Пикассо. Пройдёмся по местам, которые он любил посещать, и ненадолго заглянем в аутентичный бар 19 века, в котором завсегдатаем был не только Пикассо, но и Сальвадор Дали. И даже загадочный Антонио Гауди сюда заглядывал.
- Посетим знаменитый бар, где Эрнест Хемингуэй писал свои произведения и проводил всё свободное время, попивая абсент.
Организационные детали
- Не забудьте взять с собой бутылку питьевой воды и солнечные очки.
- Напитки в баре (по желанию) оплачиваются вами самостоятельно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maria — ваш гид в Барселоне
Привет, меня зовут Мария, и я опытный гид и фотограф в Барселоне. В течение многих лет я мечтала жить в Барселоне, и вот, моя мечта сбылась, и я живу вЗадать вопрос
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