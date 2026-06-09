Я покажу вам дух средневековой Барселоны.
Эту прогулку я построила на невероятных историях моих каталонских соседей и сдобрила реальными историческими фактами. Выбрала локации, которые говорят о городе больше, чем иные туристические зоны.
Вы прикоснётесь к легендам и зданиям и при желании попробуете еду, которую в пинчос-баре готовили ещё при Франко.
Эту прогулку я построила на невероятных историях моих каталонских соседей и сдобрила реальными историческими фактами. Выбрала локации, которые говорят о городе больше, чем иные туристические зоны.
Вы прикоснётесь к легендам и зданиям и при желании попробуете еду, которую в пинчос-баре готовили ещё при Франко.
Описание экскурсии
На ощупь
- Вы посетите Готический квартал, где и выросла Барселона. Своими руками проведёте по оборонительным стенам на римских костях, которые заложили 17 веков назад
- Посмотрите, как живут в многовековых домах и каковы особенности этой жизни
- Выпьете воды из одного из первых фонтанов Барселоны
- Зайдёте в самую старую и могущественную церковь города. Именно здесь провозглашённое завещание или обет становились абсолютным законом. Это правило действовало до 1991 года
- Узнаете о ведьминских гнездовьях и зайдёте на площадь, где они заканчивали свой земной путь на кострах
- Увидите (уверена, даже решите для себя что-то важное) один из ярких художественных символов города
- Услышите невероятную для средневековой Европы историю любви, которая нашла своё отражение в камне Кафедрального собора. А в его внутреннем дворике вы посмотрите на тех, чей покой охраняют строго — ведь, согласно легенде, пока живы они, стоит и прекрасная Барселона
- Познакомитесь с кровавыми легендами портового города. Самая достоверная и пугающая будет о популярной некогда таверне
На вкус
Я подскажу, где искать один из самых вкусных пинчос-баров. После прогулки — вы сможете обойти их все и найти свой. Ведь именно так поступают каталонцы: обретая любимый бар, остаются верны ему навсегда.
На цвет
У Барселоны есть свой оттенок! Я вам его покажу на одной из красивых смотровых площадок Барселоны. Это идеальное место для того, чтобы ить вино и дышать воздухом города счастья (вы знали, что это второе имя Барселоны?).
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€125
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Колумбу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 76 туристов
Пойдём со мной! Если жажда жизни вас мучает, а природную любознательность не утолить никакими фактами, я берусь развлечь вас в Барселоне — ярко, информативно, незабываемо. Я экскурсовод, историк, владелица агентства
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