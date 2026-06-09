Я покажу вам дух средневековой Барселоны. Эту прогулку я построила на невероятных историях моих каталонских соседей и сдобрила реальными историческими фактами. Выбрала локации, которые говорят о городе больше, чем иные туристические зоны. Вы прикоснётесь к легендам и зданиям и при желании попробуете еду, которую в пинчос-баре готовили ещё при Франко.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На ощупь

Вы посетите Готический квартал, где и выросла Барселона. Своими руками проведёте по оборонительным стенам на римских костях, которые заложили 17 веков назад

Посмотрите, как живут в многовековых домах и каковы особенности этой жизни

Выпьете воды из одного из первых фонтанов Барселоны

Зайдёте в самую старую и могущественную церковь города. Именно здесь провозглашённое завещание или обет становились абсолютным законом. Это правило действовало до 1991 года

Узнаете о ведьминских гнездовьях и зайдёте на площадь, где они заканчивали свой земной путь на кострах

Увидите (уверена, даже решите для себя что-то важное) один из ярких художественных символов города

Услышите невероятную для средневековой Европы историю любви, которая нашла своё отражение в камне Кафедрального собора. А в его внутреннем дворике вы посмотрите на тех, чей покой охраняют строго — ведь, согласно легенде, пока живы они, стоит и прекрасная Барселона

Познакомитесь с кровавыми легендами портового города. Самая достоверная и пугающая будет о популярной некогда таверне

На вкус

Я подскажу, где искать один из самых вкусных пинчос-баров. После прогулки — вы сможете обойти их все и найти свой. Ведь именно так поступают каталонцы: обретая любимый бар, остаются верны ему навсегда.

На цвет

У Барселоны есть свой оттенок! Я вам его покажу на одной из красивых смотровых площадок Барселоны. Это идеальное место для того, чтобы ить вино и дышать воздухом города счастья (вы знали, что это второе имя Барселоны?).