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Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Барселоны
Билет 🎫 на целый день в парк 🌳 развлечений Тибидабо — волшебное место, которое существует уже больше века и является символом Барселоны.

Ваш билет обеспечит доступ ко всем аттракционам парка, откуда также можно полюбоваться видами на город 🏙️.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная

  • €32.5 за человека

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Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо

Что вы увидите

  • Парк Тибидабо
Окунитесь в волшебную атмосферу парка развлечений Тибидабо, оцените его классические и новые аттракционы и полюбуйтесь с высоты видами на город 🏙️. Билет 🎫 на день обеспечит доступ ко всем аттракционам парка.
  • Парк расположен на горе Тибидабо — самой высокой точке хребта Кольсерола, что считается природными легкими города.
  • Парк существует уже более 100 лет и на сегодняшний день предлагает 25 различных аттракционов 🎡 для любой возрастной категории.
  • Не забудьте посетить Tibidabo Sky Walk высотой в 500 метров, откуда открываются лучшие виды на Барселону.

Важная информация:

  • Длительность: 1 день
  • Требуется бумажный ваучер
  • Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
  • Дети ростом менее 90 см — проходят бесплатно; посетители 90-120 см — детский билет; выше 120 см — взрослый.
  • Панорамная зона открыта каждый день. Доступ ко всему парку развлечений предоставляется в разные дни в зависимости от месяца.
Что входит
  • Входной билет
  • Доступ ко всем достопримечательностям (если выбран данный вариант)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Рlaca del Tibidabo 3-4
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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