GetYourGuide – Гид из Барселоны

Билет 🎫 на целый день в парк 🌳 развлечений Тибидабо — волшебное место, которое существует уже больше века и является символом Барселоны.



Ваш билет обеспечит доступ ко всем аттракционам парка, откуда также можно полюбоваться видами на город 🏙️.