Окунитесь в волшебную атмосферу парка развлечений Тибидабо, оцените его классические и новые аттракционы и полюбуйтесь с высоты видами на город 🏙️. Билет 🎫 на день обеспечит доступ ко всем аттракционам парка.
Парк расположен на горе Тибидабо — самой высокой точке хребта Кольсерола, что считается природными легкими города.
Парк существует уже более 100 лет и на сегодняшний день предлагает 25 различных аттракционов 🎡 для любой возрастной категории.
Не забудьте посетить Tibidabo Sky Walk высотой в 500 метров, откуда открываются лучшие виды на Барселону.
Важная информация:
Длительность: 1 день
Требуется бумажный ваучер
Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
Дети ростом менее 90 см — проходят бесплатно; посетители 90-120 см — детский билет; выше 120 см — взрослый.
Панорамная зона открыта каждый день. Доступ ко всему парку развлечений предоставляется в разные дни в зависимости от месяца.
Что входит
Входной билет
Доступ ко всем достопримечательностям (если выбран данный вариант)
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Рlaca del Tibidabo 3-4
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