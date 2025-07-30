3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Покорить вершину Тибидабо

Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю
Приглашаем вас на уникальную экскурсию к символу Барселоны - горе Тибидабо.

Это место, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая путешественникам незабываемые впечатления.

В ходе прогулки вы подниметесь к статуе
читать дальшеуменьшить

Иисуса, самой высокой точке города, откуда открывается захватывающий вид на Саграда Фамилия, готический Кафедральный собор и многие другие достопримечательности.

Ваш личный гид расскажет о бурном развитии Барселоны в конце 19 века, о влиянии Гауди на архитектуру города и о том, как Тибидабо стал ареной борьбы между духовенством и буржуазией.

Узнайте, почему рядом с церковью расположился парк аттракционов и какие события повлияли на судьбу этой уникальной горы. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух Барселоны и прикоснуться к её истории

5
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные виды Барселоны
  • 🏛 Истории великих архитекторов
  • 🗺 Погружение в историю города
  • 🎢 Аттракционы на Тибидабо
  • ⛪ Посещение храма Святого Сердца
  • 🎠 Яркая карусель у церкви
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо

Что можно увидеть

  • Саграда Фамилия
  • Башня Акбар
  • Готический Кафедральный собор
  • Фигура Колумба
  • Гора Монтжуик
  • Храм Святого Сердца Христа

Описание экскурсии

Захватывающие ракурсы и истории Барселоны

Мы поднимемся к бронзовым стопам статуи Иисуса — самой высокой точке Барселоны. Вы увидите, как квадратная сетка городских кварталов уходит к морю, и рассмотрите доминанты каталонской столицы: шпили собора Саграда Фамилия, башню Акбар, готический Кафедральный собор, возвышающуюся фигуру Колумба и гору Монтжуик. Сопровождать завораживающие виды будет рассказ об истории Барселоны — от зарождения города до сегодняшнего дня. Вы узнаете, почему в конце 19 века каталонская столицы расцвела, начала расширяться и застраиваться, познакомитесь с ключевыми местными архитекторами и услышите историю гениального Гауди, который прошел путь от выходца из бедной ремесленнической семьи до ведущего зодчего Барселоны.

Борьба за вершину Тибидабо

Саму гору мы тоже не обойдем вниманием: вы узнаете, как в начале 20 века за Тибидабо боролись проповедники и буржуазные игроманы, планирующие построить здесь крупнейшее в Европе казино. И даже увидите следы этой борьбы: на горе аттракционы до сих пор соседствуют с храмом Святого Сердца Христа, и у лестницы церкви кружится яркая карусель. А еще я расскажу, как на Тибидабо появился знаменитый священнослужитель дон Боско и почему в конце 19 века в Барселоне начали праздновать день Святого Сердца Христа.

Организационные детали

Дополнительные расходы: лифт в храме к подножью Иисуса — 4 евро (билет для гида также оплачивается путешественниками). Билет на фуникулер действует тот же, что и на метро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2415 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях
читать дальшеуменьшить

Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Татьяна
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Однако, смотровая площадка с завораживающим панорамным видом на красавицу-Барселону и побережье Средиземного моря – не единственная достопримечательность Тибидабо. На горе возвышается Храм Святого Сердца, а у
читать дальшеуменьшить

ее подножия находится парк аттракционов.

Все это скупые факты по сравнению с рассказом Люсии. Потрясающая экскурсия, энергия рассказа и подача материала!
Не буду пересказывать, закажите экскурсию сами и погрузитесь в прекрасный мир Каталонии.

Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Самые лучшие впечатления от экскурсии и от Людмилы, все очень понравилось, много интересной информации, быстро находишь общий язык с гидом. Экскурсию пролетела на одном дыхании. Спасибо большое Людмиле👍🙏🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Sergei
Огромное спасибо Люсии за интересную и увлекательную экскурсию. Место очень атмосферное, а легенды и история, окружающие его, добавляют содержания к увиденному. Рекомендуем!
Огромное спасибо Люсии за интересную и увлекательную экскурсию. Место очень атмосферное, а легенды и история, окружающие
Огромное спасибо Люсии за интересную и увлекательную экскурсию. Место очень атмосферное, а легенды и история, окружающие
Огромное спасибо Люсии за интересную и увлекательную экскурсию. Место очень атмосферное, а легенды и история, окружающие
Огромное спасибо Люсии за интересную и увлекательную экскурсию. Место очень атмосферное, а легенды и история, окружающие
Огромное спасибо Люсии за интересную и увлекательную экскурсию. Место очень атмосферное, а легенды и история, окружающие
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Спасибо огромное за экскурсию! Экскурсию проводила Людмила, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его на хорошем русском языке, но и делает это очень артистично. Продолжительная экскурсия нисколько не утомила, было жаль, что она уже закончилась. Обязательно советую посетить Тибидабо и прочувствовать невероятную энергию и насладиться прекрасными видами на город.
Спасибо огромное за экскурсию! Экскурсию проводила Людмила, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его
Спасибо огромное за экскурсию! Экскурсию проводила Людмила, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
Чудесная экскурсия на вершину Тибидабо. Оттуда открывается самый лучший вид на всю Барселону. С Людмилой экскурсия прошла познавательно и очень быстро. Всем рекомендую
Чудесная экскурсия на вершину Тибидабо. Оттуда открывается самый лучший вид на всю Барселону. С Людмилой экскурсия
Чудесная экскурсия на вершину Тибидабо. Оттуда открывается самый лучший вид на всю Барселону. С Людмилой экскурсия
Чудесная экскурсия на вершину Тибидабо. Оттуда открывается самый лучший вид на всю Барселону. С Людмилой экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Огромная благодарность Людмиле за замечательную экскурсию на Тибидабо! Она прекрасный рассказчик, очень интересно познакомила нас с Тибидабо, с самим храмом и окрестностями. Людмила легкий в общении и эрудированный гид. Экскурсия осталась в наших сердцах ярким впечатлением! Большое спасибо:)
Огромная благодарность Людмиле за замечательную экскурсию на Тибидабо! Она прекрасный рассказчик, очень интересно познакомила нас с
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии на «Покорить вершину Тибидабо»

Священная гора Тибидабо
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Священная гора Тибидабо
Миллионы новых нейронных связей и безбрежный океан эмоций!
Начало: На площади Каталонии
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €139 за всё до 2 чел.
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Пешая
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник и прекрасные пейзажи горной Каталонии (из Барселоны на электричке или авто)
Начало: В деревне Aiguafreda
19 авг в 10:30
20 авг в 10:30
от €100 за человека
Неизведанная Барселона на автомобиле
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от €450 за всё до 5 чел.
Вся Барселона за один день: большая обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
5 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вся Барселона за один день: большая обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
€340 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне
от €195 за экскурсию