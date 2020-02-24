3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться Барселоной с одной из лучших панорамных точек и услышать истории города

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Эта прогулка приведет вас к подножию статуи Иисуса на горе Тибидабо, откуда блистательная Барселона раскинется как на ладони.

Вы рассмотрите символы города от Саграда Фамилии до горы Монтжуик, услышите историю расцвета каталонской столицы и поймете, почему на Тибидабо церковь соседствует с парком аттракционов.
От 88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У станции жд Гала пласидия (Грасия)
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо

Что вас ожидает

Захватывающие ракурсы и истории Барселоны
Мы поднимемся к бронзовым стопам статуи Иисуса — самой высокой точке Барселоны. Вы увидите, как квадратная сетка городских кварталов уходит к морю, и рассмотрите доминанты каталонской столицы: шпили собора Саграда Фамилия, башню Акбар, готический Кафедральный собор, возвышающуюся фигуру Колумба и гору Монтжуик. Сопровождать завораживающие виды будет рассказ об истории Барселоны — от зарождения города до сегодняшнего дня. Вы узнаете, почему в конце 19 века каталонская столицы расцвела, начала расширяться и застраиваться, познакомитесь с ключевыми местными архитекторами и услышите историю гениального Гауди, который прошел путь от выходца из бедной ремесленнической семьи до ведущего зодчего Барселоны.

Борьба за вершину Тибидабо
Саму гору мы тоже не обойдем вниманием: вы узнаете, как в начале 20 века за Тибидабо боролись проповедники и буржуазные игроманы, планирующие построить здесь крупнейшее в Европе казино. И даже увидите следы этой борьбы: на горе аттракционы до сих пор соседствуют с храмом Святого Сердца Христа, и у лестницы церкви кружится яркая карусель. А еще я расскажу, как на Тибидабо появился знаменитый священнослужитель дон Боско и почему в конце 19 века в Барселоне начали праздновать день Святого Сердца Христа.

Организационные детали

Дополнительные расходы: лифт в храме к подножью Иисуса — 4 евро (билет для гида также оплачивается путешественниками). Билет на фуникулер действует тот же, что и на метро.

Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо
Покорить вершину Тибидабо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У станции жд Гала пласидия (Грасия).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Прекрасный, захватывающий дух подьем на Тибидабо с экскурсоводом Люсей. Ее рассказы об истории и архитектуре Каталонии и собора Святого сердца были настолько легки, интересны и увлекательны, что время пролетело незаметно. Спасибо Люсе за прекрасно проведенный тур.
27 января 2020
Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию! Очень красивое место, шикарнейшие виды на Барселону сверху, незабываемые впечатления. Реальное место силы! Обязательно рекомендую всем для посещения.
30 октября 2019
Большое спасибо Людмиле за интересную экскурсию !
Нам очень понравилось !
Людмила рассказала нам исторические факты , но легко , интересно , с юмором .
Людмила приятная , позитивная , доброжелательная девушка и отличный гид !

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