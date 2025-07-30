3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю
Приглашаем вас на уникальную экскурсию к символу Барселоны - горе Тибидабо.
Это место, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая путешественникам незабываемые впечатления.
В ходе прогулки вы подниметесь к статуе читать дальшеуменьшить
Иисуса, самой высокой точке города, откуда открывается захватывающий вид на Саграда Фамилия, готический Кафедральный собор и многие другие достопримечательности.
Ваш личный гид расскажет о бурном развитии Барселоны в конце 19 века, о влиянии Гауди на архитектуру города и о том, как Тибидабо стал ареной борьбы между духовенством и буржуазией.
Узнайте, почему рядом с церковью расположился парк аттракционов и какие события повлияли на судьбу этой уникальной горы. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух Барселоны и прикоснуться к её истории
Мы поднимемся к бронзовым стопам статуи Иисуса — самой высокой точке Барселоны. Вы увидите, как квадратная сетка городских кварталов уходит к морю, и рассмотрите доминанты каталонской столицы: шпили собора Саграда Фамилия, башню Акбар, готический Кафедральный собор, возвышающуюся фигуру Колумба и гору Монтжуик. Сопровождать завораживающие виды будет рассказ об истории Барселоны — от зарождения города до сегодняшнего дня. Вы узнаете, почему в конце 19 века каталонская столицы расцвела, начала расширяться и застраиваться, познакомитесь с ключевыми местными архитекторами и услышите историю гениального Гауди, который прошел путь от выходца из бедной ремесленнической семьи до ведущего зодчего Барселоны.
Борьба за вершину Тибидабо
Саму гору мы тоже не обойдем вниманием: вы узнаете, как в начале 20 века за Тибидабо боролись проповедники и буржуазные игроманы, планирующие построить здесь крупнейшее в Европе казино. И даже увидите следы этой борьбы: на горе аттракционы до сих пор соседствуют с храмом Святого Сердца Христа, и у лестницы церкви кружится яркая карусель. А еще я расскажу, как на Тибидабо появился знаменитый священнослужитель дон Боско и почему в конце 19 века в Барселоне начали праздновать день Святого Сердца Христа.
Организационные детали
Дополнительные расходы: лифт в храме к подножью Иисуса — 4 евро (билет для гида также оплачивается путешественниками). Билет на фуникулер действует тот же, что и на метро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2415 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях читать дальшеуменьшить
Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Тибидабо несомненно заслуживает внимания туристов. Однако, смотровая площадка с завораживающим панорамным видом на красавицу-Барселону и побережье Средиземного моря – не единственная достопримечательность Тибидабо. На горе возвышается Храм Святого Сердца, а у читать дальшеуменьшить
ее подножия находится парк аттракционов.
Все это скупые факты по сравнению с рассказом Люсии. Потрясающая экскурсия, энергия рассказа и подача материала! Не буду пересказывать, закажите экскурсию сами и погрузитесь в прекрасный мир Каталонии.
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О
Ольга
Самые лучшие впечатления от экскурсии и от Людмилы, все очень понравилось, много интересной информации, быстро находишь общий язык с гидом. Экскурсию пролетела на одном дыхании. Спасибо большое Людмиле👍🙏🫶
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Sergei
Огромное спасибо Люсии за интересную и увлекательную экскурсию. Место очень атмосферное, а легенды и история, окружающие его, добавляют содержания к увиденному. Рекомендуем!
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Ольга
Спасибо огромное за экскурсию! Экскурсию проводила Людмила, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его на хорошем русском языке, но и делает это очень артистично. Продолжительная экскурсия нисколько не утомила, было жаль, что она уже закончилась. Обязательно советую посетить Тибидабо и прочувствовать невероятную энергию и насладиться прекрасными видами на город.
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Игорь
Чудесная экскурсия на вершину Тибидабо. Оттуда открывается самый лучший вид на всю Барселону. С Людмилой экскурсия прошла познавательно и очень быстро. Всем рекомендую
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Анастасия
Огромная благодарность Людмиле за замечательную экскурсию на Тибидабо! Она прекрасный рассказчик, очень интересно познакомила нас с Тибидабо, с самим храмом и окрестностями. Людмила легкий в общении и эрудированный гид. Экскурсия осталась в наших сердцах ярким впечатлением! Большое спасибо:)