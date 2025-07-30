3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальную экскурсию к символу Барселоны - горе Тибидабо.Это место, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая путешественникам незабываемые впечатления.В ходе прогулки вы подниметесь к статуе

Иисуса, самой высокой точке города, откуда открывается захватывающий вид на Саграда Фамилия, готический Кафедральный собор и многие другие достопримечательности. Ваш личный гид расскажет о бурном развитии Барселоны в конце 19 века, о влиянии Гауди на архитектуру города и о том, как Тибидабо стал ареной борьбы между духовенством и буржуазией. Узнайте, почему рядом с церковью расположился парк аттракционов и какие события повлияли на судьбу этой уникальной горы. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух Барселоны и прикоснуться к её истории

Описание экскурсии

Захватывающие ракурсы и истории Барселоны

Мы поднимемся к бронзовым стопам статуи Иисуса — самой высокой точке Барселоны. Вы увидите, как квадратная сетка городских кварталов уходит к морю, и рассмотрите доминанты каталонской столицы: шпили собора Саграда Фамилия, башню Акбар, готический Кафедральный собор, возвышающуюся фигуру Колумба и гору Монтжуик. Сопровождать завораживающие виды будет рассказ об истории Барселоны — от зарождения города до сегодняшнего дня. Вы узнаете, почему в конце 19 века каталонская столицы расцвела, начала расширяться и застраиваться, познакомитесь с ключевыми местными архитекторами и услышите историю гениального Гауди, который прошел путь от выходца из бедной ремесленнической семьи до ведущего зодчего Барселоны.

Борьба за вершину Тибидабо

Саму гору мы тоже не обойдем вниманием: вы узнаете, как в начале 20 века за Тибидабо боролись проповедники и буржуазные игроманы, планирующие построить здесь крупнейшее в Европе казино. И даже увидите следы этой борьбы: на горе аттракционы до сих пор соседствуют с храмом Святого Сердца Христа, и у лестницы церкви кружится яркая карусель. А еще я расскажу, как на Тибидабо появился знаменитый священнослужитель дон Боско и почему в конце 19 века в Барселоне начали праздновать день Святого Сердца Христа.

Организационные детали

Дополнительные расходы: лифт в храме к подножью Иисуса — 4 евро (билет для гида также оплачивается путешественниками). Билет на фуникулер действует тот же, что и на метро.