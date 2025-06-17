Барселона - это город, где найдется занятие для каждого. Для маленьких гостей столица Каталонии предлагает множество развлечений.
Парк Сьютаделья с мифологическими скульптурами и зоопарк, где можно увидеть разнообразных животных, захватят внимание
5 причин купить эту экскурсию
- 🎡 Парк аттракционов на Тибидабо
- 🦁 Зоопарк в парке Сьютаделья
- 🔬 Интерактивные экспонаты в музее науки
- 🌳 Прогулка по парку Сьютаделья
- 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Парк Сьютаделья
- Зоопарк Барселоны
- Музей науки и техники
- Парк аттракционов Тибидабо
Описание экскурсии
Парк Сьютаделья со скульптурными мифологическими сценами и городской зоопарк.
Музей науки и техники с увлекательными интерактивами. Дети увидят первобытных людей, организуют настоящую бурю в пустыне, научатся управлять звуком и подчинять стихии.
Парк аттракционов на холме Тибидабо. Вы прокатитесь на самолёте, промчитесь на горках, покружитесь на каруселях и увидите панораму города с высоты колеса обозрения.
В каждой локации мы пробудем 1–1,5 часа.
Организационные детали
Между локациями мы перемещаемся на автомобиле Acura RDX или Ford Turneo Custom.
Дополнительные расходы
- Билет в зоопарк: взрослый — €12,40, детский — €12,95
- Музей науки — €6-8 (в зависимости от программы)
- Билет в парк аттракционов: взрослый — €39, детский — €15,50
Влад — ваш гид в Барселоне
¡Hola! Меня зовут Владислав, я фотограф и свой человек в Барселоне. А как это — свой человек? Во-первых, вы, приезжая в европейский туристический город, который живёт очень динамично, тратите времяЗадать вопрос
А
Алексей
17 июн 2025
Брали экскурсию Барселона для наших маленьких гостей. Влад организовал все просто грандиозно. Были внесены небольшие корректировки по нашему желанию, на что он с легкостью согласился и помог. По мимо самой экскурсии это очень отзывчивый и не равнодушный человек. Очень много рассказал по пути между локациями, подсказал, куда можно сходить самостоятельно и что посмотреть. Однозначно рекомендую!
Влад, ещё раз большое спасибо👍🤝
