Барселона для наших маленьких гостей

Подарите детям незабываемые впечатления в Барселоне! Парк Сьютаделья, зоопарк, музей науки и аттракционы на Тибидабо ждут вас
Барселона - это город, где найдется занятие для каждого. Для маленьких гостей столица Каталонии предлагает множество развлечений.

Парк Сьютаделья с мифологическими скульптурами и зоопарк, где можно увидеть разнообразных животных, захватят внимание
детей. В Музее науки и техники интерактивные экспонаты позволят почувствовать себя настоящими учеными.

На холме Тибидабо парк аттракционов предложит покататься на горках и каруселях, а также насладиться панорамой города с высоты колеса обозрения

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎡 Парк аттракционов на Тибидабо
  • 🦁 Зоопарк в парке Сьютаделья
  • 🔬 Интерактивные экспонаты в музее науки
  • 🌳 Прогулка по парку Сьютаделья
  • 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
Барселона для наших маленьких гостей© Влад
Барселона для наших маленьких гостей© Влад
Барселона для наших маленьких гостей© Влад
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Парк Сьютаделья
  • Зоопарк Барселоны
  • Музей науки и техники
  • Парк аттракционов Тибидабо

Описание экскурсии

Парк Сьютаделья со скульптурными мифологическими сценами и городской зоопарк.

Музей науки и техники с увлекательными интерактивами. Дети увидят первобытных людей, организуют настоящую бурю в пустыне, научатся управлять звуком и подчинять стихии.

Парк аттракционов на холме Тибидабо. Вы прокатитесь на самолёте, промчитесь на горках, покружитесь на каруселях и увидите панораму города с высоты колеса обозрения.

В каждой локации мы пробудем 1–1,5 часа.

Организационные детали

Между локациями мы перемещаемся на автомобиле Acura RDX или Ford Turneo Custom.

Дополнительные расходы

  • Билет в зоопарк: взрослый — €12,40, детский — €12,95
  • Музей науки — €6-8 (в зависимости от программы)
  • Билет в парк аттракционов: взрослый — €39, детский — €15,50

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Барселоне
¡Hola! Меня зовут Владислав, я фотограф и свой человек в Барселоне. А как это — свой человек? Во-первых, вы, приезжая в европейский туристический город, который живёт очень динамично, тратите время
на карту и гугл, поиск транспорта и мест, куда пойти, где поесть вкусно и недорого. И я вам здесь как раз и нужен! Если вам нужно что-то скорректировать на прогулке — мы берём и делаем это.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
5
1
4
3
2
1
А
Алексей
17 июн 2025
Брали экскурсию Барселона для наших маленьких гостей. Влад организовал все просто грандиозно. Были внесены небольшие корректировки по нашему желанию, на что он с легкостью согласился и помог. По мимо самой экскурсии это очень отзывчивый и не равнодушный человек. Очень много рассказал по пути между локациями, подсказал, куда можно сходить самостоятельно и что посмотреть. Однозначно рекомендую!
Влад, ещё раз большое спасибо👍🤝

