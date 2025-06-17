Барселона - это город, где найдется занятие для каждого. Для маленьких гостей столица Каталонии предлагает множество развлечений.Парк Сьютаделья с мифологическими скульптурами и зоопарк, где можно увидеть разнообразных животных, захватят внимание

детей. В Музее науки и техники интерактивные экспонаты позволят почувствовать себя настоящими учеными. На холме Тибидабо парк аттракционов предложит покататься на горках и каруселях, а также насладиться панорамой города с высоты колеса обозрения

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Барселоне

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Парк Сьютаделья со скульптурными мифологическими сценами и городской зоопарк.

Музей науки и техники с увлекательными интерактивами. Дети увидят первобытных людей, организуют настоящую бурю в пустыне, научатся управлять звуком и подчинять стихии.

Парк аттракционов на холме Тибидабо. Вы прокатитесь на самолёте, промчитесь на горках, покружитесь на каруселях и увидите панораму города с высоты колеса обозрения.

В каждой локации мы пробудем 1–1,5 часа.

Организационные детали

Между локациями мы перемещаемся на автомобиле Acura RDX или Ford Turneo Custom.

