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Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)

4.2
19 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
На фуникулере вы подниметесь на самую высокую точку Барселоны — гору Тибидабо.

Во время прогулки с гидом сможете насладиться архитектурой храма Святого сердца и узнать его историю 📖.

Увидите телевышку Нормана Фостера и Фонда Гауди.

Сможете полюбоваться роскошными виллами самого богатого района Барселоны — Педральбеса, после чего отдохнете и прогуляетесь 👣 по живописному парку Гуэль, а также увидите стадион 🏟️, на котором тренируется легендарная Барса.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40 за человека

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Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)

Что вы увидите

  • Тибидабо
  • храм Святого Сердца
  • телевышка Нормана Фостера
  • фонд Гауди
  • Педральбес
  • Парк Гюэль
  • стадион Барсы
Вам кажется, что после экскурсии 🧭 по Барселоне, узнали город 🏙️ досконально? Как бы ни так!
Барселона как девушка – всегда что-то скрывает и никогда не раскрывает свою тайну до конца. Увидеть знакомый город в необычном ракурсе поможет подъем на самую высокую точку легендарной горы ⛰️ Тибидабо, где расположен один из самых старейших парков-аттракционов. Почувствовать дух прошлого века можно, посетив построенную в 1921 году 50-метровую дозорную башню.
Как бы приветствуя посетителей, раскинул руки Иисус, чья фигура венчает Искупительный Храм Святого Сердца. Поднявшись на смотровую площадку храма, расположенную на высоте 575 метров над уровнем моря 🌊, просто насладитесь видом красавицы-Барселоны с высоты птичьего полета!
Изюминкой экскурсии станет прогулка 👣 по прекрасному парку Гюэль, спроектированному Антонио Гауди. Посидите на мозаичной волнообразной скамье с видом на Барселону, восхититесь причудливыми формами домов, напоминающих фантасмагорический мир "Алисы в Стране чудес", и загадайте желание у местного" дракончика", овеянного легендами.
Еще одну сторону, такой знакомо-незнакомой Барселоны, можно открыть, посетив привилегированную часть города, где выстроились особняки городской элиты, потомков знатных каталонских семей и даже представителей королевской фамилии.
Посетив стадион 🏟️ ФК «Барселона», Вы уже никогда не сможете болеть за другую команду, навсегда отдав свое сердце сине-фиолетовым цветам.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.
Что входит
  • входной билет в парк
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билет в музей ФК БАРСЫ и стадион НОУ КАМП + 25 €
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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19 отзывов оставили туристы

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