Вам кажется, что после экскурсии 🧭 по Барселоне, узнали город 🏙️ досконально? Как бы ни так!

Барселона как девушка – всегда что-то скрывает и никогда не раскрывает свою тайну до конца. Увидеть знакомый город в необычном ракурсе поможет подъем на самую высокую точку легендарной горы ⛰️ Тибидабо, где расположен один из самых старейших парков-аттракционов. Почувствовать дух прошлого века можно, посетив построенную в 1921 году 50-метровую дозорную башню.

Как бы приветствуя посетителей, раскинул руки Иисус, чья фигура венчает Искупительный Храм Святого Сердца. Поднявшись на смотровую площадку храма, расположенную на высоте 575 метров над уровнем моря 🌊, просто насладитесь видом красавицы-Барселоны с высоты птичьего полета!

Изюминкой экскурсии станет прогулка 👣 по прекрасному парку Гюэль, спроектированному Антонио Гауди. Посидите на мозаичной волнообразной скамье с видом на Барселону, восхититесь причудливыми формами домов, напоминающих фантасмагорический мир "Алисы в Стране чудес", и загадайте желание у местного" дракончика", овеянного легендами.

Еще одну сторону, такой знакомо-незнакомой Барселоны, можно открыть, посетив привилегированную часть города, где выстроились особняки городской элиты, потомков знатных каталонских семей и даже представителей королевской фамилии.

Посетив стадион 🏟️ ФК «Барселона», Вы уже никогда не сможете болеть за другую команду, навсегда отдав свое сердце сине-фиолетовым цветам.

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.