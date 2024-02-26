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ни одного из нас равнодушным. Все было продумано до мелочей, мы чувствовали себя в надежных руках с самого начала и до конца путешествия. Евгений умело владел аудиторией (учитывая ребенка 11 лет), делая рассказы увлекательными и уникальными. Наша экскурсия была расширена до посещения Монсеррата, что добавило в наше путешествие еще больше магии и загадочности. А обед в средневековом замке - вкусные блюда, атмосфера старинной роскоши - это был отличный способ окончить наше приключение. Спасибо, Евгений, за незабываемый опыт и за то, что погрузил нас в мир загадок и истории. Если описать сумбур и благодарность в двух словах - профессионализм и отличная подготовка, знание истории и легенд Каталонии и просто превосходный экскурсовод и собеседник. СПАСИБО!