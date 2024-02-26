Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
«И сразу два замечательных объекта — один из лучших замков Европы и Соляная гора с необычным аттракционом»
Сегодня в 14:00
28 мая в 08:00
от €494 за всё до 6 чел.
Билеты
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо
Начало: Рlaca del Tibidabo 3-4
«Окунитесь в волшебную атмосферу парка развлечений Тибидабо, оцените его классические и новые аттракционы и полюбуйтесь с высоты видами на город»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:00
28 мая в 11:00
€32.50 за билет
Индивидуальная
до 7 чел.
Барселона для наших маленьких гостей
Посетить интерактивный Музей науки, парк аттракционов на горе Тибидабо и городской зоопарк
«Парк аттракционов на холме Тибидабо»
Завтра в 10:00
28 мая в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 февраля 2024Экскурсия "Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли", была проведена великолепным экскурсоводом Евгением. Это было удивительное путешествие, которое не оставило
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Сейчас в Барселоне в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 494. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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