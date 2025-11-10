За один день вы познакомитесь с музеем Пикассо и очаровательным кварталом Эль-Борн. Увидите шедевры, принадлежащие кисти художника. Откроете для себя его ранние работы и поймёте его творческий путь. Прогуляетесь по району, где Пикассо жил и работал. И почувствуете дух гордого народа Каталонии через его новаторскую архитектуру и искусство.
Музей Пикассо
- Вы познакомитесь с обширной коллекцией экспонатов, погрузитесь в жизнь одного из величайших художников 20 века.
- И сможете проследить эволюцию его творчества — от первых серьезных работ до всемирно известных шедевров.
Эль-Борн — самый очаровательный район Барселоны
- У базилики Санта-Мария-дель-Мар вы перенесётесь в прошлое — от эпохи Римской империи до Гражданской войны в Испании.
- Затем пройдёте по оживленному средневековому проспекту Пасео-дель-Борн, где можно отведать тапас и выпить бокал кавы.
- Археологические раскопки Центра культуры и памяти Эль-Борн расскажут о наследии Барселоны.
- После вы отдохнёте в тени парка Цитадели и полюбуетесь каскадным фонтаном.
- Наконец, рассмотрите детали культового здания в стиле модерн — концертного зала Palau de La Musica — и услышите историю его создания.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Как попасть в музей
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
Важно
- Экскурсия в музее охватывает только постоянную экспозицию.
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в музей Пикассо.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Пикассо
Когда и как рано покупать?
Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
