Мои заказы

Музей Пикассо и квартал Эль-Борн: входной билет и аудиоэкскурсия

Увидеть полотна гениального художника и погулять по одному из старейших районов Барселоны
За один день вы познакомитесь с музеем Пикассо и очаровательным кварталом Эль-Борн. Увидите шедевры, принадлежащие кисти художника. Откроете для себя его ранние работы и поймёте его творческий путь. Прогуляетесь по району, где Пикассо жил и работал. И почувствуете дух гордого народа Каталонии через его новаторскую архитектуру и искусство.
Музей Пикассо и квартал Эль-Борн: входной билет и аудиоэкскурсия© Экскурсии с аудиогидом
Музей Пикассо и квартал Эль-Борн: входной билет и аудиоэкскурсия© Экскурсии с аудиогидом
Музей Пикассо и квартал Эль-Борн: входной билет и аудиоэкскурсия© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45

Описание билета

Музей Пикассо

  • Вы познакомитесь с обширной коллекцией экспонатов, погрузитесь в жизнь одного из величайших художников 20 века.
  • И сможете проследить эволюцию его творчества — от первых серьезных работ до всемирно известных шедевров.

Эль-Борн — самый очаровательный район Барселоны

  • У базилики Санта-Мария-дель-Мар вы перенесётесь в прошлое — от эпохи Римской империи до Гражданской войны в Испании.
  • Затем пройдёте по оживленному средневековому проспекту Пасео-дель-Борн, где можно отведать тапас и выпить бокал кавы.
  • Археологические раскопки Центра культуры и памяти Эль-Борн расскажут о наследии Барселоны.
  • После вы отдохнёте в тени парка Цитадели и полюбуетесь каскадным фонтаном.
  • Наконец, рассмотрите детали культового здания в стиле модерн — концертного зала Palau de La Musica — и услышите историю его создания.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Как попасть в музей

  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

Важно

  • Экскурсия в музее охватывает только постоянную экспозицию.
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в музей Пикассо.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет + аудиоэкскурсия€34
Студенческий билет + аудиоэкскурсия€20
Пенсионный билет + аудиоэкскурсия€20
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Пикассо
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Дружеская прогулка по Барселоне
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 11:00
11 ноя в 10:00
от €110 за человека
Легенды старой Барселоны. Готика и Борн
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Старой Барселоны
Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Музей Пикассо в Барселоне: знакомство с создателем кубизма
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Пикассо в Барселоне: знакомство с создателем кубизма
Увидеть коллекцию картин Пабло Пикассо и проследить эволюцию его творчества
Начало: У площади Jaume Sabartés
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне