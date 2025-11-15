Мои заказы

Барселона элитарная и загадочная - от науки до легенд

Прогуляться на грани рационального и потустороннего
Это путешествие про то, как Барселона веками балансирует между рациональным и мистическим, между властью элит и народными легендами.

От подземных тоннелей Педральбеса до призраков Тибидабо — вы услышите истории, которые не знают даже местные, и оцените гармоничный контраст города.
Барселона элитарная и загадочная - от науки до легенд© Дмитрий
Барселона элитарная и загадочная - от науки до легенд© Дмитрий
Барселона элитарная и загадочная - от науки до легенд© Дмитрий

Описание экскурсии

Район Педральбес — барселонский Беверли-Хиллз

Это Барселона, которую не показывают туристам: закрытые клубы, дипломатические резиденции и деревья, которым 200 лет.

  • Королевский монастырь Педральбес (если будет открыт) — тихое место с готическими клаустро и историей монахинь-аристократок
  • Особняки 1920-х годов — рассказ о том, как буржуазия строила город-сад вдали от шума
  • Университетская зона — почему здесь селились учёные и как район связан с Франко

Музей науки «Космокайша» — Вселенная под стеклом

Это не музей скучных табличек. Попробуйте создать цунами или пройтись по мосту без опор!

  • Интерактивные экспонаты — от тропического леса до космических законов
  • Планетарий — программы о каталонских астрономах
  • Сад-музей — как архитектура здания отражает идеи науки

Гора Тибидабо — Барселона с высоты богов

Название горы — из легенды о дьяволе, который искушал Христа, показывая ему город со словами Tibi dabo — «Тебе даю».

  • Храм Святого Сердца — символизм статуи Христа и связь с Парижем
  • Видовая площадка — великолепный панорамный вид
  • Старинный парк аттракционов — ностальгия по началу 20 века

Примерный тайминг

Педральбес — 1,5 ч
Музей — 1–1,5 ч
Тибидабо — 1,5 ч

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Volkswagen Passat
  • Дополнительные расходы: билет в музей — €10 (также нужно купить билет для гида), аттракционы и еда — по желанию
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я Дмитрий, гид с многими годами жизни в Барселоне за плечами. Провожу экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем парадные фасады. Мои гости узнают, почему Гауди вдохновлялся природой, как
читать дальше

каталонцы сохраняют свою идентичность и где попробовать настоящий кремат. Я не люблю шаблонные маршруты — вместо этого предлагаю погружение в атмосферу города через истории, людей и вкусы. Почему я этим занимаюсь? Потому что верю: Барселона стоит того, чтобы её понимать.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Истории и легенды Готического квартала
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и легенды Готического квартала
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Начало: У Кафедрального собора
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €91 за всё до 10 чел.
Легенды старой Барселоны. Готика и Борн
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Старой Барселоны
Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Начало: На площади Каталонии
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
На автобусе
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
Откройте для себя Каркасон - средневековую крепость с богатой историей и уникальными артефактами. Узнайте тайны катаров и рыцарей
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне