Это путешествие про то, как Барселона веками балансирует между рациональным и мистическим, между властью элит и народными легендами.
От подземных тоннелей Педральбеса до призраков Тибидабо — вы услышите истории, которые не знают даже местные, и оцените гармоничный контраст города.
Описание экскурсии
Район Педральбес — барселонский Беверли-Хиллз
Это Барселона, которую не показывают туристам: закрытые клубы, дипломатические резиденции и деревья, которым 200 лет.
- Королевский монастырь Педральбес (если будет открыт) — тихое место с готическими клаустро и историей монахинь-аристократок
- Особняки 1920-х годов — рассказ о том, как буржуазия строила город-сад вдали от шума
- Университетская зона — почему здесь селились учёные и как район связан с Франко
Музей науки «Космокайша» — Вселенная под стеклом
Это не музей скучных табличек. Попробуйте создать цунами или пройтись по мосту без опор!
- Интерактивные экспонаты — от тропического леса до космических законов
- Планетарий — программы о каталонских астрономах
- Сад-музей — как архитектура здания отражает идеи науки
Гора Тибидабо — Барселона с высоты богов
Название горы — из легенды о дьяволе, который искушал Христа, показывая ему город со словами Tibi dabo — «Тебе даю».
- Храм Святого Сердца — символизм статуи Христа и связь с Парижем
- Видовая площадка — великолепный панорамный вид
- Старинный парк аттракционов — ностальгия по началу 20 века
Примерный тайминг
Педральбес — 1,5 ч
Музей — 1–1,5 ч
Тибидабо — 1,5 ч
Организационные детали
- Едем на автомобиле Volkswagen Passat
- Дополнительные расходы: билет в музей — €10 (также нужно купить билет для гида), аттракционы и еда — по желанию
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я Дмитрий, гид с многими годами жизни в Барселоне за плечами. Провожу экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем парадные фасады.
