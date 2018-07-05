9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас Барселона — город миролюбивый. Здесь никого не обидят. Но за 2000 лет здесь произошло множество жутких событий. Ритуальные убийства. Бытовые расправы. Жестокие пытки. Коварные отравления. Я проведу вас по местам, связанным с самыми кошмарными историями прошлого.
Описание экскурсии
- Мы побываем на площади, где сжигали ведьм
- Потрогаем камни, по которым катились головы казнённых
- Зайдём в магазин, где торговали свечами особого рода
- Пройдём по лестницам, по которым шла Святая инквизиция на место казни колдуний
- Увидим улицу, по которой спускали бочку, наполненную битыми стёклами
- Прогуляемся по переулкам, которые были буквально наполнены кровью — багровые реки текли по ним в направлении моря
- Рассмотрим дом алхимика, смертельным ядом которого были отравлены сотни людей — а злодей, в итоге, лишился рассудка
- Побываем в месте, где время от времени жители и гости города видят привидение — девушку, вымаливающую прощение у повешенного юноши
- Заглянем в окна квартиры, за которыми долгие годы находился детский публичный дом
По пути я расскажу леденящую душу легенду о барселонской вампирше, а также другие, не менее жуткие истории из жизни этого прекрасного города. Перед экскурсией рекомендую положить в карман зубчик чеснока. Так, на всякий случай.
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9513 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений увлекательно, в игровой форме рассказывает историю Барселоны через призму "кошмаров", событий, связанных с убийствами, мистикой и загадочными историями.
Подростки 16 лет с увлечением слушали, взрослые тоже. Не напряжно, 2 часа
Подростки 16 лет с увлечением слушали, взрослые тоже. Не напряжно, 2 часа
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Это была наша первая экскурсия в Барселону из трех запланированных. То есть наше знакомство с этим чудесным городом мы доверили Евгению и не ошиблись. Интересный рассказчик. Захватывающий материал. Отдельное спасибо,
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А
Побывали на экскурсии Евгения по готическому кварталу Барселоны. Мы все под глубоким впечатлением от гида. Мало того, что Евгений - прекрасный рассказчик, тонко чувствующий аудиторию. Он ещё и фантастически эрудирован, его глубокий подход чувствуется во всем! Настоятельно рекомендую всем,,кто планирует побывать в Барселоне, сходить на экскурсию Евгения. Поверьте, вы не пожалеете!
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Прекрасная экскурсия! Евгений замечательный гид - интересная подача материала, артистизм, великолепный русский язык, понимание интересов клиентов! В Барселоне бывали не раз, но экскурсия была очень интересна, увидели Барселону немного в другом ракурсе. Спасибо большое! Всем рекомендую!
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Е
Евгений великолепный рассказчик. Знает историю Барселоны и Каталонии. Мы были с подростками, а их обычно не очень интересуют пешеходные экскурсии, но наши были в полном восторге от историй Евгения. Спасибо большое. Обязательно вернемся.
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О
Спасибо Евгению за замечательную экскурсию! Захватывающие истории отличают его от обычного экскурсовода. Никаких сухих фактов и цифр (они конечно тоже есть), но все это оформлено в увлекательные рассказы от которых захватывает дух!
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