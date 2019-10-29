9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы побываем на площади, где сжигали ведьм. Мы потрогаем камни, по которым катились головы казнённых. Зайдём в магазин, где торговали свечами особого рода. Пройдём по лестницам, по которым шла Святая инквизиция на место казни колдуний. Мы увидим улицу, по которой спускали бочку, наполненную битыми стёклами, а в этой бочке сидела... я вам расскажу!
Пройдем по переулкам, которые были буквально наполнены кровью – кровавые реки текли по ним в направлении моря. Увидим дом Алхимика, смертельным ядом которого были отравлены сотни людей — а злодей, в итоге, лишился рассудка. Побываем на месте, где время от времени жители и гости города видят привидение — девушку, вымаливающую прощение у повешенного юноши. Увидим окна квартиры, за которыми долгие годы находился детский публичный дом.
Я вам расскажу леденящую душу историю барселонской вампирши, а также другие, не менее жуткие истории из жизни этого прекрасного города. Перед экскурсией рекомендую положить в карман зубчик чеснока. Так, на всякий случай.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Евгений великолепный рассказчик. Знает историю Барселоны и Каталонии. Мы были с подростками, а их обычно не очень интересуют пешеходные экскурсии, но наши были в полном восторге от историй Евгения. Спасибо большое. Обязательно вернемся.
Елена
26 октября 2019
Супер! Мы в восторге! С нами были дети 11/12/16 лет они были счастливы. Даже благодари нас, за то что мы взяли им такую экскурсию. Очень рекомендую этого экскурсовода.
Татьяна
27 июля 2018
Экскурсия «Кошмары Старого города» будет Вам интересна, если Вы не были на других экскурсиях по старому городу. Если Вы уже были на экскурсиях по старому городу, то ничего нового не услышите. Детям экскурсия очень понравилась, интересные, не страшные истории/ без лишней загруженности датами. Евгений умеет хорошо и живо подать материал и заинтересовать детей. По ходу экскурсии Вы увидите все значимые объекты старого города.
Алексей
5 июля 2018
Евгений увлекательно, в игровой форме рассказывает историю Барселоны через призму "кошмаров", событий, связанных с убийствами , мистикой и загадочными историями.
Подростки 16 лет с увлечением слушали, взрослые тоже. Не напряжно, 2 часа пролетели как один миг.
Рекомендуем не только детям, но и взрослым, которым наскучили "посмотрите налево, посмотри е направо" и бесконечные даты и имена, которые не запоминаешь.
А так, интегральная история города
Может быть можно было добавить "врезки" о том, что происходило в те же времена в других частях Испании
Анна
26 декабря 2017
Побывали на экскурсии Евгения по готическому кварталу Барселоны. Мы все под глубоким впечатлением от гида. Мало того, что Евгений - прекрасный рассказчик, тонко чувствующий аудиторию. Он ещё и фантастически эрудирован, его глубокий подход чувствуется во всем! Настоятельно рекомендую всем,,кто планирует побывать в Барселоне, сходить на экскурсию Евгения. Поверьте, вы не пожалеете!
Алексей
9 января 2017
Интересно, местами даже артистично, небанально.
Венера
10 октября 2016
Здравствуйте! Экскурсия вполне интересна и Евгений очень старался, но, рассказы рассчитаны на людей, кто совершенно не разбирается в истории и легендах. Конечно, гиду удалось меня удивить рассказами о Каталонии и могилах Древних Римлян в центре города, а так все легенды мне известны...он многое знает и слышал, а результат- "все смешалось - люди, кони..." Могу, конечно, сделать скидку на то, что история сама по себе многогранна и противоречива, поэтому доказывать чья история правдивее тоже занятие бессмысленное. Оценка - Очень Хорошо за артистизм и подачу материала!
Ольга
25 октября 2015
Спасибо Евгению за замечательную экскурсию! Захватывающие истории отличают его от обычного экскурсовода. Никаких сухих фактов и цифр (они конечно тоже есть), но все это оформлено в увлекательные рассказы от которых захватывает дух!
Kitaly
17 сентября 2014
всё очень понравилось. Евгений подходит к экскурсиям творчески, очень интересно рассказывает. спасибо большое!
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию. Сами посудите: разве детям интересно слушать про какие-то памятники, стили архитектуры и самих архитекторов? Все эти даты, имена, события… Это же невозможно запомнить! Совсем другое дело — оказаться там, где проводили турниры настоящие рыцари, где живут привидения и исполняются самые невероятные желания! Всего за несколько часов (а можем растянуть прогулку и до 6и, правда, за дополнительную стоимость) в моей компании вы и ваши дети побываете в самых волшебных местах и услышите самые необыкновенные истории Барселоны.
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства. Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
За время экскурсии мы пройдём большую часть Готического квартала, побываем на самых старых площадях, проникнем в самые древние храмы, наполненные легендами — как ужасающими, так и радостными. Пройдемся по тем же самым булыжникам, по которым ходили и Христофор Колумб, и Вуди Аллен, и Лионель Месси.
Захватывающее шестичасовое приключение с испытаниями для маленьких чад
Уникальная возможность для родителей — шесть часов отдыха от своего чада. Эта экскурсия только для детей! В течение шести часов маленькие разбойники могут прыгать, смеяться, куролесить и бедокурить (в рамках приличия).
Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне
Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне. За несколько часов вы сможете увидеть не только разрекламированные Саграду Фамилию, парк Гуэль, Дом Мила и Дом Бальо, но и восемь других выдающихся творений Антонио Гауди, о большинстве из которых многие туристы и не подозревают.
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
Мы отправимся в самое сердце Каталонии, в маленький городок Кардона, который расположился менее чем в в 100 километрах от Барселоны. Всего пять тысяч человек населения. И сразу два замечательных объекта — один из лучших замков Европы и Соляная гора с необычным аттракционом.
Прогулка по следам работы и отдыха знаменитых режиссеров, актеров и их персонажей
Все фильмы, которые снимались в Барселоне и всех звезд мирового масштаба, которые здесь бывали, перечислить сложно, но я выбрал самые интересные точки города для того, чтобы рассказать о его фильмах и сенсациях.
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Раваль — самый зловещий, и в то же время — самый притягательный район Барселоны. По нему интересно не просто гулять. Его нужно впитать в себя — увидеть, услышать, принюхаться к местным запахам. Наконец, его нужно потрогать. Ведь, через тактильные ощущения мы получаем дополнительную информацию о предмете. Я предлагаю «трогательную» экскурсию по Равалю. За два часа вы сможете потрогать самые знаковые вещи в этом районе.
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Приглашаю в одно из самых удивительных мест Барселоны, расположенное на красивом склоне горы Монтжуик. Отсюда открывается завораживающий вид на море. Но любознательных людей привлекает не это. Пятиэтажные многоквартирные дома, семейные особняки, величественные памятники, чистые улицы, кипарисы, тень от которых спасает редких путников от изнуряющей жары. Настоящий город. Только это город мёртвых на кладбище Монтжуик.
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
В команде с легендарным первооткрывателем вы совершите путешествие по просторам Барселоны 15-20 вв. Выполняя нетривиальные задания, узнаете, как история меняет мифы, людей и береговую линию, проследите путь морского города со времен Средневековья до Олимпиады`92 и постигнете метаморфозы, которые не раз происходили с его портовыми районами.
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма. Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин. Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми. А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
На экскурсии вы обнаружите, что горячая каталонская кровь и любовь к своему городу проявились во всем: в архитектурных элементах, памятниках и даже граффити. Через средневековые драмы и мифы о драконах, легенды улицы пороков и алхимию, страсть к футболу и «тапасам» я расскажу вдохновляющую историю Любви и Барселоны.
Создать свой собственный сувенир — красивую открытку с видом города!
Если вы ищете какое-то действительно оригинальное развлечение в Барселоне и любите сувениры ручной работы, вам обязательно понравится художественный мастер-класс, который подойдет даже тем, чьи навыки в живописи заканчиваются на знаменитом «палка-палка-огуречик». Вы зарисуете один из выбранных пейзажей, а после — получите напечатанную открытку с вашим собственным произведением.