9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Алексей

Подростки 16 лет с увлечением слушали, взрослые тоже. Не напряжно, 2 часа читать дальше уменьшить пролетели как один миг.

Рекомендуем не только детям, но и взрослым, которым наскучили "посмотрите налево, посмотри е направо" и бесконечные даты и имена, которые не запоминаешь.

А так, интегральная история города Может быть можно было добавить "врезки" о том, что происходило в те же времена в других частях Испании Евгений увлекательно, в игровой форме рассказывает историю Барселоны через призму "кошмаров", событий, связанных с убийствами, мистикой и загадочными историями.Подростки 16 лет с увлечением слушали, взрослые тоже. Не напряжно, 2 часа Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Арина читать дальше уменьшить что включил в экскурсию дегустацию вина и пинчас. Это нас поразило в самое сердце. Это было спонтанно, так как начался сильный дождь. Но мы очень классно провели время среди местных. Очень рекомендуем. Это была наша первая экскурсия в Барселону из трех запланированных. То есть наше знакомство с этим чудесным городом мы доверили Евгению и не ошиблись. Интересный рассказчик. Захватывающий материал. Отдельное спасибо, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Побывали на экскурсии Евгения по готическому кварталу Барселоны. Мы все под глубоким впечатлением от гида. Мало того, что Евгений - прекрасный рассказчик, тонко чувствующий аудиторию. Он ещё и фантастически эрудирован, его глубокий подход чувствуется во всем! Настоятельно рекомендую всем,,кто планирует побывать в Барселоне, сходить на экскурсию Евгения. Поверьте, вы не пожалеете! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Прекрасная экскурсия! Евгений замечательный гид - интересная подача материала, артистизм, великолепный русский язык, понимание интересов клиентов! В Барселоне бывали не раз, но экскурсия была очень интересна, увидели Барселону немного в другом ракурсе. Спасибо большое! Всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Евгений великолепный рассказчик. Знает историю Барселоны и Каталонии. Мы были с подростками, а их обычно не очень интересуют пешеходные экскурсии, но наши были в полном восторге от историй Евгения. Спасибо большое. Обязательно вернемся. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет