9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас Барселона — город миролюбивый. Здесь никого не обидят. Но за две тысячи лет в Барселоне произошло множество жутких историй. Ритуальные убийства. Бытовые расправы. Жестокие пытки. Коварные отравления. Я проведу вас по местам, связанным с самыми кошмарными историями прошлого.

Программа

Мы побываем на площади, где сжигали ведьм. Мы потрогаем камни, по которым катились головы казнённых. Зайдём в магазин, где торговали свечами особого рода. Пройдём по лестницам, по которым шла Святая инквизиция на место казни колдуний. Мы увидим улицу, по которой спускали бочку, наполненную битыми стёклами, а в этой бочке сидела... я вам расскажу!

Пройдем по переулкам, которые были буквально наполнены кровью – кровавые реки текли по ним в направлении моря. Увидим дом Алхимика, смертельным ядом которого были отравлены сотни людей — а злодей, в итоге, лишился рассудка. Побываем на месте, где время от времени жители и гости города видят привидение — девушку, вымаливающую прощение у повешенного юноши. Увидим окна квартиры, за которыми долгие годы находился детский публичный дом.

Я вам расскажу леденящую душу историю барселонской вампирши, а также другие, не менее жуткие истории из жизни этого прекрасного города. Перед экскурсией рекомендую положить в карман зубчик чеснока. Так, на всякий случай.