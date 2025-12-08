Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше 40 аттракционов, среди которых, есть рекордсмены Европы по высоте и скорости. Ежедневные шоу, проводимые в «Порт Авентуре», привлекают толпы восторженных зрителей. В отличие от парка Диснея, здесь также располагается аквапарк, пляжный клуб и поля для гольфа.



Если вы хотите окунуться в мир радости и веселья на долгое время, можно остановиться в одном из отелей, расположенных на территории парка. Некоторые называют этот парк «испанским Диснейлендом». «Порт Авентура» — это один из крупнейших развлекательных центров Испании, который привлекает сотни тысяч семей с детьми и является одним из самых популярных парков развлечений в Европе. В парке есть

Описание экскурсии На этой экскурсии вы отправитесь в знаменитый тематический парк «Порт Авентура», где вас ждет путешествие по шести увлекательным тематическим зонам, отражающим культуру и атмосферу разных уголков мира. Вы сможете выбрать аттракционы по своему вкусу, от захватывающих экстремальных горок до семейных развлечений, а также насладиться красочными шоу-программами. В течение дня у вас будет возможность познакомиться со всей инфраструктурой парка, включая разнообразные рестораны и тематические зоны. Этот визит подарит незабываемые впечатления посетителям любого возраста, позволив полностью погрузиться в мир приключений и развлечений, созданный на территории этого грандиозного паркового комплекса. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

