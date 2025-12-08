«Порт Авентура» — это один из крупнейших развлекательных центров Испании, который привлекает сотни тысяч семей с детьми и является одним из самых популярных парков развлечений в Европе. В парке есть
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы отправитесь в знаменитый тематический парк «Порт Авентура», где вас ждет путешествие по шести увлекательным тематическим зонам, отражающим культуру и атмосферу разных уголков мира. Вы сможете выбрать аттракционы по своему вкусу, от захватывающих экстремальных горок до семейных развлечений, а также насладиться красочными шоу-программами. В течение дня у вас будет возможность познакомиться со всей инфраструктурой парка, включая разнообразные рестораны и тематические зоны. Этот визит подарит незабываемые впечатления посетителям любого возраста, позволив полностью погрузиться в мир приключений и развлечений, созданный на территории этого грандиозного паркового комплекса. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
