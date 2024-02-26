Интересные экскурсии для школьного возраста в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Барселоне на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
Сегодня в 14:00
28 мая в 08:00
от €494 за всё до 6 чел.
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо
Пешая
1 день
Билеты
Барселона: входной билет в парк аттракционов Тибидабо
Начало: Рlaca del Tibidabo 3-4
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:00
28 мая в 11:00
€32.50 за билет
Барселона для наших маленьких гостей
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Барселона для наших маленьких гостей
Посетить интерактивный Музей науки, парк аттракционов на горе Тибидабо и городской зоопарк
Завтра в 10:00
28 мая в 10:00
€200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2024
    Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
    Экскурсия "Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли", была проведена великолепным экскурсоводом Евгением. Это было удивительное путешествие, которое не оставило
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    ни одного из нас равнодушным. Все было продумано до мелочей, мы чувствовали себя в надежных руках с самого начала и до конца путешествия. Евгений умело владел аудиторией (учитывая ребенка 11 лет), делая рассказы увлекательными и уникальными. Наша экскурсия была расширена до посещения Монсеррата, что добавило в наше путешествие еще больше магии и загадочности. А обед в средневековом замке - вкусные блюда, атмосфера старинной роскоши - это был отличный способ окончить наше приключение. Спасибо, Евгений, за незабываемый опыт и за то, что погрузил нас в мир загадок и истории. Если описать сумбур и благодарность в двух словах - профессионализм и отличная подготовка, знание истории и легенд Каталонии и просто превосходный экскурсовод и собеседник. СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в мае 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 494. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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