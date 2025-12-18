Фотоэкскурсия в монастырь Монтсеррат с посещением чудотворной статуи Черной Мадонны и дегустацией местных сыров.
Вы увидите уникальные горные пейзажи, узнаете о духовных традициях Каталонии и сделаете памятные фотографии.
Описание фото-прогулки
Духовное сердце Каталонии:
- монастырь Монтсеррат и Черная Мадонна.
- Эта фотоэкскурсия знакомит с главной святыней Каталонии — бенедиктинским монастырем Монтсеррат, расположенным на высоте около километра в горном массиве к северу от Барселоны. Маршрут сочетает духовное паломничество с возможностью запечатлеть уникальные природные и архитектурные виды.
- Горный массив Монтсеррат.
- Вы увидите причудливые скальные образования, напоминающие каменных истуканов или замки из мокрого песка. Гора Монтсеррат известна своими уникальными очертаниями, которые создают впечатляющий фон для фотографий.
- Монастырский комплекс и Черная Мадонна.
- Посещение монастыря Монтсеррат, основанного в 1025 году, включает знакомство с чудотворной статуей Черной Мадонны — работой, приписываемой святому Луке. Согласно местным верованиям, встреча с этой святыней приносит гармонию в семью и способствует рождению детей.
- Местные традиции и гастрономия.
- После осмотра монастыря вас ждет дегустация сыров, производимых местными фермерами. Вы узнаете о каталонских традициях паломничества к Черной Мадонне, которую регулярно посещают местные жители. Важная информация: Экскурсия длится от 5 до 8 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный массив Монтсеррат
- Бенедиктинский монастырь
- Статуя Черной Мадонны
- Скальные образования
- Местные сыроварни
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Дополнительное время (от 55 € с группы за 1 час)
- Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 5 до 8 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
