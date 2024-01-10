Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Барселона - город, который поражает каждым уголком! Я устрою для вас фотосессию в самых необычных, красочных и фотогеничных местах города.
Неожиданные уголки, впечатляющие виды и памятники старины станут лучшим фоном для ваших ярких эмоций.
А я подскажу идеи для съёмки и помогу привыкнуть к объективу, чтобы фотосессия прошла максимально комфортно.
Мы заранее предложим варианты красивых мест для съёмки, среди которых Саграда Фамилия, Кафедральный собор, Готический квартал, Дом Бальо, Дом Мила, парк Тибидадо.
Обсудим и выберем образы в одежде, а при необходимости наша команда стилистов и визажистов поможет вам стать ещё более стильными.
Ваши фотографии будут готовы в течение двух-трех недель, вы получите 40-50 профессионально обработанных снимков, которые станут прекрасным воспоминанием о вашем путешествии
Неожиданные уголки, впечатляющие виды и памятники старины станут лучшим фоном для ваших ярких эмоций.
А я подскажу идеи для съёмки и помогу привыкнуть к объективу, чтобы фотосессия прошла максимально комфортно.
Мы заранее предложим варианты красивых мест для съёмки, среди которых Саграда Фамилия, Кафедральный собор, Готический квартал, Дом Бальо, Дом Мила, парк Тибидадо.
Обсудим и выберем образы в одежде, а при необходимости наша команда стилистов и визажистов поможет вам стать ещё более стильными.
Ваши фотографии будут готовы в течение двух-трех недель, вы получите 40-50 профессионально обработанных снимков, которые станут прекрасным воспоминанием о вашем путешествии
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Я заранее предложу варианты красивых мест, где можно провести съёмку. Среди бесчисленного множества достопримечательностей мы подберём две локации, расположенные близко друг к другу, чтобы готовые фотографии были более разноплановыми. Вот несколько вариантов:
- Саграда Фамилия
- Кафедральный собор
- Готический квартал
- Дом Бальо
- Дом Мила
- парк Тибидадо
Также мы обязательно обсудим и выберем образы в одежде, чтобы снимки были ещё более стильными. При необходимости наша команда стилистов и визажистов поможет нам в этом.
Фотографии будут готовы в течение двух-трех недель в зависимости от количества других заказов. Точное время готовности я сообщаю клиентам на месте. Вы получите 40-50 снимков в обработке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Asia — ваш гид в Барселоне
Путешественник со стажем (более 30 стран), профессиональный фотограф с опытом 15 лет. Влюбленная в Барселону со времен бытия туристом. Год назад все сложилось воедино и теперь я с радостью готова показать вам город, в котором живу, и его магический свет, которые, соединяясь вместе, превращаются в идеальные фотографии.
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