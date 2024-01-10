Барселона - город, который поражает каждым уголком! Я устрою для вас фотосессию в самых необычных, красочных и фотогеничных местах города. Неожиданные уголки, впечатляющие виды и памятники старины станут лучшим фоном для ваших ярких эмоций. А я подскажу идеи для съёмки и помогу привыкнуть к объективу, чтобы фотосессия прошла максимально комфортно. Мы заранее предложим варианты красивых мест для съёмки, среди которых Саграда Фамилия, Кафедральный собор, Готический квартал, Дом Бальо, Дом Мила, парк Тибидадо. Обсудим и выберем образы в одежде, а при необходимости наша команда стилистов и визажистов поможет вам стать ещё более стильными. Ваши фотографии будут готовы в течение двух-трех недель, вы получите 40-50 профессионально обработанных снимков, которые станут прекрасным воспоминанием о вашем путешествии

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Описание

Что вас ожидает

Я заранее предложу варианты красивых мест, где можно провести съёмку. Среди бесчисленного множества достопримечательностей мы подберём две локации, расположенные близко друг к другу, чтобы готовые фотографии были более разноплановыми. Вот несколько вариантов:

Саграда Фамилия

Кафедральный собор

Готический квартал

Дом Бальо

Дом Мила

парк Тибидадо

Также мы обязательно обсудим и выберем образы в одежде, чтобы снимки были ещё более стильными. При необходимости наша команда стилистов и визажистов поможет нам в этом.

Фотографии будут готовы в течение двух-трех недель в зависимости от количества других заказов. Точное время готовности я сообщаю клиентам на месте. Вы получите 40-50 снимков в обработке.