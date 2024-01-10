Атмосферная фотосессия в Барселоне
Индивидуальная фото-прогулка в Барселоне

Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа

Барселона - город, который поражает каждым уголком! Я устрою для вас фотосессию в самых необычных, красочных и фотогеничных местах города.

Неожиданные уголки, впечатляющие виды и памятники старины станут лучшим фоном для ваших ярких эмоций.

А я подскажу идеи для съёмки и помогу привыкнуть к объективу, чтобы фотосессия прошла максимально комфортно.

Мы заранее предложим варианты красивых мест для съёмки, среди которых Саграда Фамилия, Кафедральный собор, Готический квартал, Дом Бальо, Дом Мила, парк Тибидадо.

Обсудим и выберем образы в одежде, а при необходимости наша команда стилистов и визажистов поможет вам стать ещё более стильными.

Ваши фотографии будут готовы в течение двух-трех недель, вы получите 40-50 профессионально обработанных снимков, которые станут прекрасным воспоминанием о вашем путешествии
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Ближайшие даты:
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
15
янв
16
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Я заранее предложу варианты красивых мест, где можно провести съёмку. Среди бесчисленного множества достопримечательностей мы подберём две локации, расположенные близко друг к другу, чтобы готовые фотографии были более разноплановыми. Вот несколько вариантов:

  • Саграда Фамилия
  • Кафедральный собор
  • Готический квартал
  • Дом Бальо
  • Дом Мила
  • парк Тибидадо

Также мы обязательно обсудим и выберем образы в одежде, чтобы снимки были ещё более стильными. При необходимости наша команда стилистов и визажистов поможет нам в этом.

Фотографии будут готовы в течение двух-трех недель в зависимости от количества других заказов. Точное время готовности я сообщаю клиентам на месте. Вы получите 40-50 снимков в обработке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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