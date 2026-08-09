Лилия проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала
Индивидуальная экскурсия по Готическому кварталу Барселоны - это уникальная возможность прикоснуться к истории древнейшей части города.
Вас ждет знакомство с римскими руинами, средневековыми площадями и сокровенными уголками, о которых знают только читать дальшеуменьшить
местные.
Вместе с опытным гидом вы узнаете о прошлом и настоящем каталонской столицы, посетите знаменитый Кафедральный собор, где обитают гуси, и пройдетесь по магическому мосту Вздохов.
Экскурсия обогатит вас не только историческими знаниями, но и практическими советами: где вкусно поесть, что стоит посетить в Барселоне и какие районы города стоит исследовать.
Завершение тура на Королевской площади позволит вам оценить ранние работы великого Гауди и оставит незабываемые впечатления от посещения этого чарующего места
Описание экскурсии
Приметы прошлого
Гуляя по Готическому кварталу, вы найдёте следы римского периода: акведук, стены и колонны храма Августа. А также услышите легенду об основании Барселоны, посетите величественный Кафедральный собор и узнаете, почему в его клуатре живут гуси. Далее заглянете в патио дома Архидьякона и во внутренний дворик Королевского дворца, пройдете под магическим мостом Вздохов и окажетесь в центре политической жизни города.
Секретные места и полезные советы
Вы узнаете трагическую историю Еврейского квартала, зайдете в старинные лавочки и отыщете тайные площади, о которых знают только местные жители. А также получите ценные практические рекомендации: где вкусно и недорого поесть, что еще посетить в Барселоне и по каким районам погулять. Завершится экскурсия на Королевской площади, у первых работ великого Гауди.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 332 туристов
Люблю Барселону. И научу вас её чувствовать!
Моя история с городом началась с Высшей школы гидов в Барселоне, а затем я погрузилась в самое его сердце — Саграду Фамилию. Училась истории читать дальшеуменьшить
и архитектуре у её главного архитектора! Постигала искусство различать винные ароматы и дегустировать оливковое масло.
Моя цель — передать вам уникальные вкусы, запахи и краски настоящей Барселоны и Каталонии.
На моих экскурсиях (в Барселоне, Жироне, Таррагоне, на винодельнях и сыроварнях) вы не просто услышите факты, а ощутите настроение и душу региона. Легко, солнечно, интересно и со вкусом! До встречи в Барселоне!
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