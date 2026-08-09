Лилия проводит ещё 1 экскурсию

Мои заказы

Готический квартал - путешествие сквозь столетия

Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала
Индивидуальная экскурсия по Готическому кварталу Барселоны - это уникальная возможность прикоснуться к истории древнейшей части города.

Вас ждет знакомство с римскими руинами, средневековыми площадями и сокровенными уголками, о которых знают только
читать дальшеуменьшить

местные.

Вместе с опытным гидом вы узнаете о прошлом и настоящем каталонской столицы, посетите знаменитый Кафедральный собор, где обитают гуси, и пройдетесь по магическому мосту Вздохов.

Экскурсия обогатит вас не только историческими знаниями, но и практическими советами: где вкусно поесть, что стоит посетить в Барселоне и какие районы города стоит исследовать.

Завершение тура на Королевской площади позволит вам оценить ранние работы великого Гауди и оставит незабываемые впечатления от посещения этого чарующего места

Готический квартал - путешествие сквозь столетия
Готический квартал - путешествие сквозь столетия
Готический квартал - путешествие сквозь столетия

Описание экскурсии

Приметы прошлого

Гуляя по Готическому кварталу, вы найдёте следы римского периода: акведук, стены и колонны храма Августа. А также услышите легенду об основании Барселоны, посетите величественный Кафедральный собор и узнаете, почему в его клуатре живут гуси. Далее заглянете в патио дома Архидьякона и во внутренний дворик Королевского дворца, пройдете под магическим мостом Вздохов и окажетесь в центре политической жизни города.

Секретные места и полезные советы

Вы узнаете трагическую историю Еврейского квартала, зайдете в старинные лавочки и отыщете тайные площади, о которых знают только местные жители. А также получите ценные практические рекомендации: где вкусно и недорого поесть, что еще посетить в Барселоне и по каким районам погулять. Завершится экскурсия на Королевской площади, у первых работ великого Гауди.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 332 туристов
Люблю Барселону. И научу вас её чувствовать! Моя история с городом началась с Высшей школы гидов в Барселоне, а затем я погрузилась в самое его сердце — Саграду Фамилию. Училась истории
читать дальшеуменьшить

и архитектуре у её главного архитектора! Постигала искусство различать винные ароматы и дегустировать оливковое масло. Моя цель — передать вам уникальные вкусы, запахи и краски настоящей Барселоны и Каталонии. На моих экскурсиях (в Барселоне, Жироне, Таррагоне, на винодельнях и сыроварнях) вы не просто услышите факты, а ощутите настроение и душу региона. Легко, солнечно, интересно и со вкусом! До встречи в Барселоне!

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии на «Готический квартал - путешествие сквозь столетия»

«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пешая
3 часа
12 отзывов
Квест
до 8 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Путешествие по Готическому кварталу, полное загадок и тайн. Разгадайте шифры, узнайте истории любви и окунитесь в атмосферу Средневековья
Начало: Pla de la Seu
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
от €200 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Пешая
3.5 часа
249 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Саграда Фамилия, Готический квартал и шедевры Гауди - главное в городе за 4 часа
Начало: На площади Ангела (placa de l’Angel)
26 авг в 08:30
4 сен в 08:30
от €240 за всё до 5 чел.
Что скрывает Готический квартал
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Что скрывает Готический квартал
Познакомиться со средневековой Барселоной, пройти по тайным улочкам и погрузиться в местный колорит
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €180 за всё до 6 чел.
Тайны Старой Барселоны: Готический квартал и Борн
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Старой Барселоны: Готический квартал и Борн
Начало: Гид будет ожидать вас на Улице Порталь-де-л’Анхель...
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
11 авг в 18:00
13 авг в 18:00
€39 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне
от €145 за экскурсию