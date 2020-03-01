Лилия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Приметы прошлого

Гуляя по Готическому кварталу, вы найдёте следы римского периода: акведук, стены и колонны храма Августа. А также услышите легенду об основании Барселоны, посетите величественный Кафедральный собор и узнаете, почему в его клуатре живут гуси. Далее заглянете в патио дома Архидьякона и во внутренний дворик Королевского дворца, пройдете под магическим мостом Вздохов и окажетесь в центре политической жизни города.

Секретные места и полезные советы

Вы узнаете трагическую историю Еврейского квартала, зайдете в старинные лавочки и отыщете тайные площади, о которых знают только местные жители. А также получите ценные практические рекомендации: где вкусно и недорого поесть, что еще посетить в Барселоне и по каким районам погулять. Завершится экскурсия на Королевской площади, у первых работ великого Гауди.