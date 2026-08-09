Лилия проводит ещё 1 экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Готическому кварталу Барселоны - это уникальная возможность прикоснуться к истории древнейшей части города.Вас ждет знакомство с римскими руинами, средневековыми площадями и сокровенными уголками, о которых знают только

местные. Вместе с опытным гидом вы узнаете о прошлом и настоящем каталонской столицы, посетите знаменитый Кафедральный собор, где обитают гуси, и пройдетесь по магическому мосту Вздохов. Экскурсия обогатит вас не только историческими знаниями, но и практическими советами: где вкусно поесть, что стоит посетить в Барселоне и какие районы города стоит исследовать. Завершение тура на Королевской площади позволит вам оценить ранние работы великого Гауди и оставит незабываемые впечатления от посещения этого чарующего места

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приметы прошлого

Гуляя по Готическому кварталу, вы найдёте следы римского периода: акведук, стены и колонны храма Августа. А также услышите легенду об основании Барселоны, посетите величественный Кафедральный собор и узнаете, почему в его клуатре живут гуси. Далее заглянете в патио дома Архидьякона и во внутренний дворик Королевского дворца, пройдете под магическим мостом Вздохов и окажетесь в центре политической жизни города.

Секретные места и полезные советы

Вы узнаете трагическую историю Еврейского квартала, зайдете в старинные лавочки и отыщете тайные площади, о которых знают только местные жители. А также получите ценные практические рекомендации: где вкусно и недорого поесть, что еще посетить в Барселоне и по каким районам погулять. Завершится экскурсия на Королевской площади, у первых работ великого Гауди.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно