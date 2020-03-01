Лилия проводит ещё 1 экскурсию

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Не спеша погулять по старейшей части Барселоны и раскрыть ее секреты

Лилия
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Лилия – ваш гид
Готический квартал — сердце каталонской столицы, ведь именно здесь она зародилась.

Блуждая по его узким средневековым улочкам, вы отыщете руины древнеримского города, уютные площади, великолепные соборы и даже гусей.

А я с удовольствием расскажу о жизни, быте и оригинальных традициях каталонцев!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Готический квартал — путешествие сквозь столетия
Готический квартал — путешествие сквозь столетия

Что вас ожидает

Приметы прошлого
Гуляя по Готическому кварталу, вы найдёте следы римского периода: акведук, стены и колонны храма Августа. А также услышите легенду об основании Барселоны, посетите величественный Кафедральный собор и узнаете, почему в его клуатре живут гуси. Далее заглянете в патио дома Архидьякона и во внутренний дворик Королевского дворца, пройдете под магическим мостом Вздохов и окажетесь в центре политической жизни города.

Секретные места и полезные советы
Вы узнаете трагическую историю Еврейского квартала, зайдете в старинные лавочки и отыщете тайные площади, о которых знают только местные жители. А также получите ценные практические рекомендации: где вкусно и недорого поесть, что еще посетить в Барселоне и по каким районам погулять. Завершится экскурсия на Королевской площади, у первых работ великого Гауди.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Готический квартал — путешествие сквозь столетия
Готический квартал — путешествие сквозь столетия
Готический квартал — путешествие сквозь столетия
Готический квартал — путешествие сквозь столетия
Готический квартал — путешествие сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лилия
Лилия
Привет, давайте знакомиться! Меня зовут Лиля. Я уроженка славного Бреста, когда-то жительница Москвы, ныне гид в каталонской столице. Барселона для меня — город вдохновения, настроения и любви. Я закончила здесь школу туризма. С тех пор в легкой и непринужденной форме делюсь городскими секретами и занимательными историями из прошлого и настоящего. С нетерпением жду нашей встречи!
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