Групповая пешеходная экскурсия ⛳ экскурсия в глубины истории 📖 Барселоны с посещением музея Пабло Пикассо, располагающемся в комплексе старинных готических дворцов и хранящем шедевры голубого и розового периода, детские рисунки, вариации на тему «Менин» Веласкеса.

Готическим кварталом называют старую часть Барселоны. Это сердце города, в котором сохранилось множество построек XIV—XV веков. Хаотичная планировка и мощеные извилистые улочки придают месту особый шарм. Центральной фигурой квартала является Кафедральный собор. Старая городская ратуша и Женералитат также находятся именно здесь.

Музей Пабло Пикассо — это одна из жемчужин Готического квартала, расположенная во дворце Беренгера д’Агилара, возведенном в XV веке. В экспозиции представлены детские рисунки, самые ранние полотна, картины разных периодов. Их здесь несколько сотен, выставки регулярно меняются, потому что на стенах просто не хватает места для того, чтобы вместить все имеющиеся в коллекции шедевры. Экскурсия знакомит не только с творчеством мастера, но и с историей его жизни.

Готический квартал вплотную примыкает к самой знаменитой улице Барселоны — Рамбла. На 1200 метрах сконцентрировано много всего интересного: старинный рынок, театры, магазины, рестораны, гостиницы. Здесь всегда людно и интересно.