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Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо

4.2
5 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Чем велик Пикассо? Почему мистические рельефы старинной готики столь востребованы у позитивных испанцев? На что обратить внимание на самой популярной туристической улице Испании? Ответим на эти и многие другие вопросы во время 3-часовой пешеходной экскурсии 🧭 в глубины истории 📖 Барселоны.

Увидеть жемчужины средневековья в кружеве узких мощёных улочек и оценить их по достоинству поможет наш опытный гид.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €48 за человека

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Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо

Что вы увидите

  • Бульвар Лас Рамблас
  • Кафедральный собор
  • Королевская площадь
  • Старый город
  • Центральный рынок
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ экскурсия в глубины истории 📖 Барселоны с посещением музея Пабло Пикассо, располагающемся в комплексе старинных готических дворцов и хранящем шедевры голубого и розового периода, детские рисунки, вариации на тему «Менин» Веласкеса.
Готическим кварталом называют старую часть Барселоны. Это сердце города, в котором сохранилось множество построек XIV—XV веков. Хаотичная планировка и мощеные извилистые улочки придают месту особый шарм. Центральной фигурой квартала является Кафедральный собор. Старая городская ратуша и Женералитат также находятся именно здесь.
Музей Пабло Пикассо — это одна из жемчужин Готического квартала, расположенная во дворце Беренгера д’Агилара, возведенном в XV веке. В экспозиции представлены детские рисунки, самые ранние полотна, картины разных периодов. Их здесь несколько сотен, выставки регулярно меняются, потому что на стенах просто не хватает места для того, чтобы вместить все имеющиеся в коллекции шедевры. Экскурсия знакомит не только с творчеством мастера, но и с историей его жизни.
Готический квартал вплотную примыкает к самой знаменитой улице Барселоны — Рамбла. На 1200 метрах сконцентрировано много всего интересного: старинный рынок, театры, магазины, рестораны, гостиницы. Здесь всегда людно и интересно.
Что входит
  • услуги гида
  • входной билет в музей
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Воскресение: пл. Каталонии/ Среда: Музей Пикассо
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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5 отзывов оставили туристы

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