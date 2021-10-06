Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Мистика и очарование Готического квартала

Очаровательная Барселона раскрывает свои тайны в Готическом квартале. Погрузитесь в историю и атмосферу, прогуливаясь по улочкам с легендами
Очаровательная Барселона приглашает вас на индивидуальную экскурсию по Готическому кварталу. Здесь, в сердце города, скрываются удивительные истории и легенды. Вы посетите укромные уголки, такие как церковь Св. Анны, и узнаете
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о богемной жизни в кафе «Четыре кота».

Прогулка по древним улицам перенесет вас в эпоху Древнего Рима, а символичные места, такие как Кафедральный собор, откроют свои секреты. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Барселоны

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Барселоны
  • 🎨 Вдохновение от местной богемы
  • 🗺️ Открытие скрытых уголков города
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🔍 Узнать городские легенды и мифы
  • ⛪ Посещение культовых достопримечательностей
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала

Что можно увидеть

  • Церковь Св. Анны
  • Кафе «Четыре кота»
  • Остатки акведука
  • Стена поцелуя свободы
  • Кафедральный собор Барселоны
  • Площадь Рамона Беренгера
  • Королевский дворец
  • Площадь Короля
  • Исторический музей
  • Архив короны Арагона
  • Мост поцелуев
  • Еврейский квартал

Описание экскурсии

Секретный уголок в центре города

Наша неспешная прогулка начнется с тихого и умиротворенного места — своеобразного оазиса покоя, маленькой площади у церкви Св. Анны в романском стиле. Как правило, эту церковь туристы обходят стороной — не удивительно, ведь она находится в укромном уголке, окруженном современной застройкой.

Барселонская богема

Где собирались ее представители? Где могли видеться Пабло Пикассо и Антонио Гауди? Конечно, в «Четырех котах» — кафе, в котором они не раз выпивали кофе, а порой и стаканчик вермута! Вы обязательно посетите это заведение, узнаете побольше о месте, послужившем первой выставочной площадкой для будущего великого художника, попробуете ощутить арт-атмосферу того времени.

Символичные места «Готики»

Покинув богемное кафе, вы попадете в эпоху Древнего Рима и увидите остатки акведука, где немного поговорим об античном периоде в жизни Барселоны. Тут же я покажу замечательное фото-панно — так называемую стену поцелуя свободы, транслирующую простую истину: «Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки — но эхо его звучит намного дольше!». А чуть позже в программе будет еще одно символичное место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.

Жемчужина квартала — Кафедральный собор Барселоны

Обойти стороной главную достопримечательность Готического квартала невозможно. Возле собора Св. Креста и Св. Евлалии вы услышите историю юной девушки, подвергнутой пыткам и принявшей мученическую смерть за христианскую веру. А также услышите странную историю появления в храме 13 гусей.

Готический квартал в деталях и городских легендах

Кроме того, вы узнаете, что символизирует черепаха и ласточки на фасаде Дома Архидьякона. Дотронетесь до дома, где четыре беса превратили распущенную вдову в ослицу. Увидите необычную бронзовую дверь Сан Жорди и окажетесь в месте, где появляется призрак. И это далеко не все! Среди других достопримечательностей, о которых вы услышите яркие рассказы, будет Площадь Рамона Беренгера, Королевский дворец и Площадь Короля, Исторический музей, Архив короны Арагона, Мост поцелуев, Еврейский квартал и многое другое.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включено: транспортные расходы; входные билеты во внутренние платные помещения города
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек: за каждого последующего участника необходимо доплатить по 20 евро

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив дома Каса Бальо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 730 туристов
Я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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С
В Барселоне не первый раз, но в Готическом квартале не были. Эмоции самые приятные, тот самый случай, когда реальность превзошла наши ожидания. Готический квартал поразил! Помимо непосредственной темы экскурсии, было много полезной информации, что позволило составить план на следующий день. Спасибо Марии, все понравилось, было очень увлекательно - обязательно еще прилетим в Барселону!
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Наталья
Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы, когда всех не пускали:) информация подавалась легко, было интересно и, при этом, не перегружено. это был мой третий визит в Барселону, но я узнала от Марии много нового. настоятельно рекомендую:)
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Анна
Мария очень интересно и доступно для детей рассказывает истории про город, их обитателей! Много нового мы узнали и про архитектуру, факты истории Испании и самой Каталонии. Детям было очень забавно и понятно!!! Обязательно вернемся!!!
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Валентина
Мария - отличный экскурсовод. Маршрут был необычным, а подача материала очень интересной. Когда буду в Барселоне в следующий раз, обязательно обращусь к Марии для следующего маршрута. Спасибо!
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