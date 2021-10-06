Мария проводит ещё 1 экскурсию

6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Барселоны
- 🎨 Вдохновение от местной богемы
- 🗺️ Открытие скрытых уголков города
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🔍 Узнать городские легенды и мифы
- ⛪ Посещение культовых достопримечательностей
Что можно увидеть
- Церковь Св. Анны
- Кафе «Четыре кота»
- Остатки акведука
- Стена поцелуя свободы
- Кафедральный собор Барселоны
- Площадь Рамона Беренгера
- Королевский дворец
- Площадь Короля
- Исторический музей
- Архив короны Арагона
- Мост поцелуев
- Еврейский квартал
Описание экскурсии
Секретный уголок в центре города
Наша неспешная прогулка начнется с тихого и умиротворенного места — своеобразного оазиса покоя, маленькой площади у церкви Св. Анны в романском стиле. Как правило, эту церковь туристы обходят стороной — не удивительно, ведь она находится в укромном уголке, окруженном современной застройкой.
Барселонская богема
Где собирались ее представители? Где могли видеться Пабло Пикассо и Антонио Гауди? Конечно, в «Четырех котах» — кафе, в котором они не раз выпивали кофе, а порой и стаканчик вермута! Вы обязательно посетите это заведение, узнаете побольше о месте, послужившем первой выставочной площадкой для будущего великого художника, попробуете ощутить арт-атмосферу того времени.
Символичные места «Готики»
Покинув богемное кафе, вы попадете в эпоху Древнего Рима и увидите остатки акведука, где немного поговорим об античном периоде в жизни Барселоны. Тут же я покажу замечательное фото-панно — так называемую стену поцелуя свободы, транслирующую простую истину: «Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки — но эхо его звучит намного дольше!». А чуть позже в программе будет еще одно символичное место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.
Жемчужина квартала — Кафедральный собор Барселоны
Обойти стороной главную достопримечательность Готического квартала невозможно. Возле собора Св. Креста и Св. Евлалии вы услышите историю юной девушки, подвергнутой пыткам и принявшей мученическую смерть за христианскую веру. А также услышите странную историю появления в храме 13 гусей.
Готический квартал в деталях и городских легендах
Кроме того, вы узнаете, что символизирует черепаха и ласточки на фасаде Дома Архидьякона. Дотронетесь до дома, где четыре беса превратили распущенную вдову в ослицу. Увидите необычную бронзовую дверь Сан Жорди и окажетесь в месте, где появляется призрак. И это далеко не все! Среди других достопримечательностей, о которых вы услышите яркие рассказы, будет Площадь Рамона Беренгера, Королевский дворец и Площадь Короля, Исторический музей, Архив короны Арагона, Мост поцелуев, Еврейский квартал и многое другое.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включено: транспортные расходы; входные билеты во внутренние платные помещения города
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек: за каждого последующего участника необходимо доплатить по 20 евро