Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали

Мария
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Мария – ваш гид
Очаровательная! Именно такое определение я даю Барселоне и считаю Готический квартал лучшим местом, чтобы убедить вас в этом.

На дружеской прогулке я нарисую историю города яркими штрихами, покажу культовые места и открою удивительные детали прошлого в неожиданных уголках каталонской столицы.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча напротив дома Каса Бальо
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Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала

Что вас ожидает

Секретный уголок в центре города
Наша неспешная прогулка начнется с тихого и умиротворенного места — своеобразного оазиса покоя, маленькой площади у церкви Св. Анны в романском стиле. Как правило, эту церковь туристы обходят стороной — не удивительно, ведь она находится в укромном уголке, окруженном современной застройкой.

Барселонская богема
Где собирались ее представители? Где могли видеться Пабло Пикассо и Антонио Гауди? Конечно, в «Четырех котах» — кафе, в котором они не раз выпивали кофе, а порой и стаканчик вермута! Вы обязательно посетите это заведение, узнаете побольше о месте, послужившем первой выставочной площадкой для будущего великого художника, попробуете ощутить арт-атмосферу того времени.

Символичные места «Готики»
Покинув богемное кафе, вы попадете в эпоху Древнего Рима и увидите остатки акведука, где немного поговорим об античном периоде в жизни Барселоны. Тут же я покажу замечательное фото-панно — так называемую стену поцелуя свободы, транслирующую простую истину: «Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки — но эхо его звучит намного дольше!». А чуть позже в программе будет еще одно символичное место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.

Жемчужина квартала — Кафедральный собор Барселоны
Обойти стороной главную достопримечательность Готического квартала невозможно. Возле собора Св. Креста и Св. Евлалии вы услышите историю юной девушки, подвергнутой пыткам и принявшей мученическую смерть за христианскую веру. А также услышите странную историю появления в храме 13 гусей.

Готический квартал в деталях и городских легендах
Кроме того, вы узнаете, что символизирует черепаха и ласточки на фасаде Дома Архидьякона. Дотронетесь до дома, где четыре беса превратили распущенную вдову в ослицу. Увидите необычную бронзовую дверь Сан Жорди и окажетесь в месте, где появляется призрак. И это далеко не все! Среди других достопримечательностей, о которых вы услышите яркие рассказы, будет Площадь Рамона Беренгера, Королевский дворец и Площадь Короля, Исторический музей, Архив короны Арагона, Мост поцелуев, Еврейский квартал и многое другое.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включено: транспортные расходы; входные билеты во внутренние платные помещения города.
  • Если в группе будет больше 4 человек, за каждого последующего участника необходимо доплатить по 20 евро.
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура напротив дома Каса Бальо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

Забыть о времени в квартале Эль БорнЗабыть о времени в квартале Эль БорнЗабыть о времени в квартале Эль Борн
скидка10%
€90
81 за экскурсию
3 часа
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Квартал ремесленников и гильдий торговцев, пристанище рыбаков и матросов — сейчас стал одним из самых модных районов старой Барселоны. Контрасты Эль Борна закружат вас в танце времени: вы прогуляетесь тесными улочками, где ветхая постройка граничит с модным баром или арт-галереей. А я наполню этот танец содержанием — увлеку историями о жизни квартала.

Экскурсии по Готическому кварталу

По самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам Барселоны
30 за человека
3 часа
87 отзывов
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Готическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечером
19 за человека
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173 отзыва
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Барселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство города
20 за человека
3 часа
21 отзыв
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Влюбиться в Барселону за 2 часаВлюбиться в Барселону за 2 часаВлюбиться в Барселону за 2 часа
От 80 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал. Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!
Готический квартал — сердце БарселоныГотический квартал — сердце БарселоныГотический квартал — сердце Барселоны
65 за экскурсию
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22 отзыва
Погулять по старейшей части города, узнать ее историю и почувствовать дух Средневековья
Вы исследуете улочки, дома и площади Готического квартала, заглянете во все тайные уголки и раскроете самые интересные городские секреты. Я расскажу об истоках и современных реалиях каталонской столицы и помогу понять менталитет местных жителей.

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