Мария проводит ещё 1 экскурсию

Очаровательная Барселона приглашает вас на индивидуальную экскурсию по Готическому кварталу. Здесь, в сердце города, скрываются удивительные истории и легенды. Вы посетите укромные уголки, такие как церковь Св. Анны, и узнаете

о богемной жизни в кафе «Четыре кота». Прогулка по древним улицам перенесет вас в эпоху Древнего Рима, а символичные места, такие как Кафедральный собор, откроют свои секреты. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Барселоны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секретный уголок в центре города

Наша неспешная прогулка начнется с тихого и умиротворенного места — своеобразного оазиса покоя, маленькой площади у церкви Св. Анны в романском стиле. Как правило, эту церковь туристы обходят стороной — не удивительно, ведь она находится в укромном уголке, окруженном современной застройкой.

Барселонская богема

Где собирались ее представители? Где могли видеться Пабло Пикассо и Антонио Гауди? Конечно, в «Четырех котах» — кафе, в котором они не раз выпивали кофе, а порой и стаканчик вермута! Вы обязательно посетите это заведение, узнаете побольше о месте, послужившем первой выставочной площадкой для будущего великого художника, попробуете ощутить арт-атмосферу того времени.

Символичные места «Готики»

Покинув богемное кафе, вы попадете в эпоху Древнего Рима и увидите остатки акведука, где немного поговорим об античном периоде в жизни Барселоны. Тут же я покажу замечательное фото-панно — так называемую стену поцелуя свободы, транслирующую простую истину: «Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки — но эхо его звучит намного дольше!». А чуть позже в программе будет еще одно символичное место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.

Жемчужина квартала — Кафедральный собор Барселоны

Обойти стороной главную достопримечательность Готического квартала невозможно. Возле собора Св. Креста и Св. Евлалии вы услышите историю юной девушки, подвергнутой пыткам и принявшей мученическую смерть за христианскую веру. А также услышите странную историю появления в храме 13 гусей.

Готический квартал в деталях и городских легендах

Кроме того, вы узнаете, что символизирует черепаха и ласточки на фасаде Дома Архидьякона. Дотронетесь до дома, где четыре беса превратили распущенную вдову в ослицу. Увидите необычную бронзовую дверь Сан Жорди и окажетесь в месте, где появляется призрак. И это далеко не все! Среди других достопримечательностей, о которых вы услышите яркие рассказы, будет Площадь Рамона Беренгера, Королевский дворец и Площадь Короля, Исторический музей, Архив короны Арагона, Мост поцелуев, Еврейский квартал и многое другое.

Организационные детали