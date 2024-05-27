Церковь Санта-Мария-дель-Мар – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Санта-Мария-дель-Мар» в Барселоне на русском языке, цены от €40, скидки до 50%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Пешая
2.5 часа
-
50%
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
Завтра в 11:30
19 апр в 11:30
€150€300 за всё до 3 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Морские истории и приморские виды Барселоны. Узнайте о Средневековых верфях, Колумбе и насладитесь каталонской кухней
Начало: На бульваре Лас Рамблас
23 апр в 14:00
25 апр в 10:00
€118 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Готическая архитектура, древние храмы и легендарные кафе: познать истинную Каталонию
Начало: На площади Каталонии
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, в четверг и субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
19 апр в 11:30
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Забыть о времени в квартале Эль Борн
    Спасибо за экскурсию
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Забыть о времени в квартале Эль Борн
    Замечательная экскурсия от прекрасного гида Марии! Она учла все наши просьбы, построила маршрут с учетом наших интересов и дала возможность
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    насладиться районом Эль Борн. мы узнали много нового, попробовали замечательные круассаны, прогулялись по парку Сьютаделла, и еще было много всего:) Мария - замечательный, внимательный человек, поздравила мою маму с наступающим ДР и была очень внимательна ко всем нашим просьбам и вопросам. Безоговорочно рекомндую!

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
    Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Церковь Санта-Мария-дель-Мар»

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  3. Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
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  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Церковь Санта-Мария-дель-Мар" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 150 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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