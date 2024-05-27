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50%
Индивидуальная
до 3 чел.
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
Завтра в 11:30
19 апр в 11:30
€150
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Морские истории и приморские виды Барселоны. Узнайте о Средневековых верфях, Колумбе и насладитесь каталонской кухней
Начало: На бульваре Лас Рамблас
23 апр в 14:00
25 апр в 10:00
€118 за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Готическая архитектура, древние храмы и легендарные кафе: познать истинную Каталонию
Начало: На площади Каталонии
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, в четверг и субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
19 апр в 11:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо за экскурсию
- ННаталья7 мая 2024Замечательная экскурсия от прекрасного гида Марии! Она учла все наши просьбы, построила маршрут с учетом наших интересов и дала возможность
- ТТатьяна26 февраля 2024Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Церковь Санта-Мария-дель-Мар»
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