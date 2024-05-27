Замечательная экскурсия от прекрасного гида Марии! Она учла все наши просьбы, построила маршрут с учетом наших интересов и дала возможность

насладиться районом Эль Борн. мы узнали много нового, попробовали замечательные круассаны, прогулялись по парку Сьютаделла, и еще было много всего:) Мария - замечательный, внимательный человек, поздравила мою маму с наступающим ДР и была очень внимательна ко всем нашим просьбам и вопросам. Безоговорочно рекомндую!

Т Татьяна

Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.