Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма. Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.

Описание мастер-класса

Занимательное искусство: рассказ об испанской живописи

Я встречу вас в своей уютной мастерской, где за бокалом вина мы поговорим об испанских художниках. Вы узнаете об Эль Греко, оказавшем огромное влияние на авангардное искусство. Поймёте, как Диего Веласкес изменил отношение современников к изображению простых людей, и конечно, прикоснётесь к жизни Пабло Пикассо. Я поделюсь удивительной историей его рождения, расскажу, каким было первое слово художника и как на его творчество повлиял отец. Большая часть нашего разговора будет посвящена кубизму — стилю, в котором творил великий Пикассо.

Тонкости масляной живописи и мастер-класс по рисованию

Попробовать себя в роли художника — это удивительный опыт, который запомнится вам надолго. Вы разберетесь, как наносить и разбавлять масло. Научитесь делать лессировки и смешивать цвета. Я объясню, какие кисти лучше использовать и помогу вам нарисовать портрет в стиле кубизм. Дети также смогут поучаствовать в творческом процессе. Малышам до 5 лет я предоставлю карандаши и бумагу, а дети постарше будут учиться работать кистью вместе со взрослыми.

Чтобы вы смогли забрать созданную вами картину, я бережно упакую её. При желании, вас ждёт и небольшая экскурсия по мастерской, где я черпаю вдохновение и пишу картины.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит современное искусство и творчество Пикассо.

