Мои заказы

Групповой мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне

Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма.

Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.
Групповой мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне© Александра
Групповой мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне© Александра
Групповой мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне© Александра
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек25
дек
Время начала: 19:00

Описание мастер-класса

Занимательное искусство: рассказ об испанской живописи

Я встречу вас в своей уютной мастерской, где за бокалом вина мы поговорим об испанских художниках. Вы узнаете об Эль Греко, оказавшем огромное влияние на авангардное искусство. Поймёте, как Диего Веласкес изменил отношение современников к изображению простых людей, и конечно, прикоснётесь к жизни Пабло Пикассо. Я поделюсь удивительной историей его рождения, расскажу, каким было первое слово художника и как на его творчество повлиял отец. Большая часть нашего разговора будет посвящена кубизму — стилю, в котором творил великий Пикассо.

Тонкости масляной живописи и мастер-класс по рисованию

Попробовать себя в роли художника — это удивительный опыт, который запомнится вам надолго. Вы разберетесь, как наносить и разбавлять масло. Научитесь делать лессировки и смешивать цвета. Я объясню, какие кисти лучше использовать и помогу вам нарисовать портрет в стиле кубизм. Дети также смогут поучаствовать в творческом процессе. Малышам до 5 лет я предоставлю карандаши и бумагу, а дети постарше будут учиться работать кистью вместе со взрослыми.

Чтобы вы смогли забрать созданную вами картину, я бережно упакую её. При желании, вас ждёт и небольшая экскурсия по мастерской, где я черпаю вдохновение и пишу картины.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит современное искусство и творчество Пикассо.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это не экскурсия, а мастер-класс по масляной живописи
  • Вино и закуски, а также материалы для рисования входят в стоимость мастер-класса

в четверг в 19:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Vallcarca
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 141 туриста
Привет! Меня зовут Александра и я профессиональный художник, пишу картины маслом, создаю иллюстрации к книгам и обожаю искусство и его историю! Приглашаю вас в мою уютную мастерскую, рядом с парком Гуэль, чтобы полностью погрузиться в атмосферу невероятной творческой Барселоны!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Современное искусство в Барселоне
Пешая
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Современное искусство в Барселоне
Краткий курс для новичков и любителей - на увлекательной прогулке по городу и музеям
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€240 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Начало: У метро Vallcarca
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €130 за человека
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€150 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне