Занимательное искусство: рассказ об испанской живописи
Я встречу вас в своей уютной мастерской, где за бокалом вина мы поговорим об испанских художниках. Вы узнаете об Эль Греко, оказавшем огромное влияние на авангардное искусство. Поймёте, как Диего Веласкес изменил отношение современников к изображению простых людей, и конечно, прикоснётесь к жизни Пабло Пикассо. Я поделюсь удивительной историей его рождения, расскажу, каким было первое слово художника и как на его творчество повлиял отец. Большая часть нашего разговора будет посвящена кубизму — стилю, в котором творил великий Пикассо.
Тонкости масляной живописи и мастер-класс по рисованию
Попробовать себя в роли художника — это удивительный опыт, который запомнится вам надолго. Вы разберетесь, как наносить и разбавлять масло. Научитесь делать лессировки и смешивать цвета. Я объясню, какие кисти лучше использовать и помогу вам нарисовать портрет в стиле кубизм. Дети также смогут поучаствовать в творческом процессе. Малышам до 5 лет я предоставлю карандаши и бумагу, а дети постарше будут учиться работать кистью вместе со взрослыми.
Чтобы вы смогли забрать созданную вами картину, я бережно упакую её. При желании, вас ждёт и небольшая экскурсия по мастерской, где я черпаю вдохновение и пишу картины.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит современное искусство и творчество Пикассо.
Организационные детали
Обратите внимание, что это не экскурсия, а мастер-класс по масляной живописи
Вино и закуски, а также материалы для рисования входят в стоимость мастер-класса
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Vallcarca
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 141 туриста
Привет! Меня зовут Александра и я профессиональный художник, пишу картины маслом, создаю иллюстрации к книгам и обожаю искусство и его историю!
Приглашаю вас в мою уютную мастерскую, рядом с парком Гуэль, чтобы полностью погрузиться в атмосферу невероятной творческой Барселоны!