Билеты онлайн без очередей в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Барселоне на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
28 отзывов
1.5 часа
Билеты
Погрузитесь в магию Саграда Фамилия снаружи и внутри
Храм Святого Семейства - символ Барселоны, созданный Гауди. Узнайте все его тайны с лицензированным гидом и поднимитесь на башню-колокольню
Начало: У Саграда Фамилия
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €30 и на башню (по желанию) — €12»
Завтра в 16:00
26 фев в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия по залам Национального музея искусства Каталонии в Барселоне (билеты включены)
3 отзыва
2.5 часа
Билеты
Экскурсия по залам Национального музея искусства Каталонии в Барселоне (билеты включены)
Познакомиться с Каталонией и Испанией через призму прекрасного
Начало: Рядом с музеем МНАК
Расписание: в субботу в 15:00
50 за билет
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
1.5 часа
Билеты
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
Попасть в храм Святого Семейства без очередей
Начало: У храма Святого Семейства
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €30»
7 мар в 15:30
14 мар в 15:30
55 за билет

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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
  2. Экскурсия по залам Национального музея искусства Каталонии в Барселоне (билеты включены)
  3. Саграда Фамилия с лицензированным гидом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
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  2. Старый город
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  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Тибидабо
  10. Дворец Гуэль
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в феврале 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 180. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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