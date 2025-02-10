1.5 часа
Билеты
Погрузитесь в магию Саграда Фамилия снаружи и внутри
Храм Святого Семейства - символ Барселоны, созданный Гауди. Узнайте все его тайны с лицензированным гидом и поднимитесь на башню-колокольню
Начало: У Саграда Фамилия
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €30 и на башню (по желанию) — €12»
Завтра в 16:00
26 фев в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Билеты
Экскурсия по залам Национального музея искусства Каталонии в Барселоне (билеты включены)
Познакомиться с Каталонией и Испанией через призму прекрасного
Начало: Рядом с музеем МНАК
Расписание: в субботу в 15:00
€50 за билет
1.5 часа
Билеты
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
Попасть в храм Святого Семейства без очередей
Начало: У храма Святого Семейства
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €30»
7 мар в 15:30
14 мар в 15:30
€55 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia10 февраля 2025Очень интересная экскурсия по Национальному музею искусства Каталонии Экскурсия по музею оказалась познавательной, особенно залы с романским искусством – гордостью Каталонии.
- ААлёна10 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, в собор попали только благодаря Ирине! Огромная благодарность! Это то,что стоит увидеть своими глазами!
- ЕЕлена10 февраля 2025Все было отлично! Ксения увлекательно рассказала о городе, его культуре, истории и архитектуре. Было познавательно, атмосферно и очень приятно, получили отличные рекомендации. Спасибо за профессионализм и вдохновение!
- VVictoria9 февраля 2025Замечательная экскурсия, Ксения интересно и увлекательно рассказывает. Время пролетело незаметно, было познавательно и вдохновляюще. Спасибо большое, советую!
- ВВиктория28 января 2025Экскурсия была отличная, все было познавательно и не затянуто. Спасибо Ирине. Рекомендую экскурсию. Мы были с двумя детьми. Все организовано отлично.
- ААлена6 января 2025Наконец -то без очереди попали в Храм! Ирина очень интересный рассказчик, даже дети увлеклись, что дорогого стоит:)
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Билеты»
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