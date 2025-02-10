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Удивительно было увидеть, как хорошо сохранились фрески и алтарные реликвии XI–XIII веков благодяря особой технике о которой рассказала Ксения! Ксения очень знающим человеком и рассказала много интересных фактов, о которых я даже не подозревала, хотя живу в Барселоне уже 10 лет. Экскурсия хорошо организована, а музей сам по себе стоит посещения