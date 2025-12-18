Неспешная поездка в монастырь Монсеррат с посещением Чёрной Мадонны и пением хора мальчиков.
Вы подниметесь по тропам, минующим туристические маршруты, и попробуете местные сыры на горном рынке.
Описание экскурсии
Монсеррат:
- горы, тишина и духовные тропы.
- Эта экскурсия предлагает неспешное знакомство с горным массивом Монсеррат и его главными святынями. Маршрут проходит по менее оживленным тропам, позволяя прочувствовать особую атмосферу этого места.
- Духовное наследие и природа.
- Вы посетите бенедиктинский монастырь, где хранится чудотворная статуя Чёрной Мадонны — покровительницы Каталонии. Подъем по тропам, минующим основные туристические маршруты, откроет виды, недоступные с экскурсионных автобусов.
- Культурные традиции и гастрономия.
- В программу входит возможность услышать пение хора мальчиков Escolania в базилике. На местном рынке вы сможете попробовать каталонские сыры, познакомившись с гастрономическими традициями региона. Важная информация: Подъём на вершину несложный. Для людей с ограниченной мобильностью мы можем заранее обсудить вариант с упрощённым маршрутом.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Монсеррат
- Статуя Чёрной Мадонны
- Смотровые площадки горного массива
- Рынок местных продуктов
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в монастырь - €8-23 за человека
- Питание - от €15-25 за человека
- Билет на фуникулёр - €9 за человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Подъём на вершину несложный. Для людей с ограниченной мобильностью мы можем заранее обсудить вариант с упрощённым маршрутом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
