Гости смогут прогуляться по Готическому кварталу, увидеть оборонительные стены, возведённые 17 веков назад, и узнать, как живут местные жители в многовековых домах. Также вас ждёт посещение старейшей церкви города и обсуждение мрачных историй барселонских ведьм. Это шанс погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны и раскрыть её непростую историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Барселоны - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода мягкая и туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но это время также популярно для отдыха. Зимой, с декабря по февраль, прохладнее, но город всё равно очарователен, особенно во время рождественских праздников.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.