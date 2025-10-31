Эта экскурсия в Барселоне предлагает уникальный взгляд на город.
Гости смогут прогуляться по Готическому кварталу, увидеть оборонительные стены, возведённые 17 веков назад, и узнать, как живут местные жители в многовековых домах. Также вас ждёт посещение старейшей церкви города и обсуждение мрачных историй барселонских ведьм. Это шанс погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны и раскрыть её непростую историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Готический квартал
- 🕰 Истории древних стен
- ⛪ Старейшая церковь
- 🔥 Легенды о ведьмах
- 🎨 Художественные символы
Лучшее время для посещения Барселоны - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода мягкая и туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но это время также популярно для отдыха. Зимой, с декабря по февраль, прохладнее, но город всё равно очарователен, особенно во время рождественских праздников.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Оборонительные стены
- Старая церковь
Описание экскурсии
- Мы начнём экскурсию с Готического квартала — сердца Барселоны
- Своими руками проведём по оборонительным стенам на римских костях, которые были заложены 17 веков назад
- Посмотрим, как живётся местным жителям в многовековых домах и каковы особенности этой жизни
- Выпьем воды из одного из первых фонтанов Барселоны
- Зайдём в самую старую и могущественную церковь города — именно в ней провозглашённое завещание или обет становились абсолютным законом. Действовало это правило вплоть до 1991 года
- Обсудим мрачные истории барселонских ведьм, увидим их ведьминские гнездовья и зайдём на площадь, где они заканчивали свой земной путь на кострах
- Отыщем один из ярких художественных символов города — и решим здесь для себя что-то важное
Я расскажу вам о невероятной в средневековой Европе истории любви, которая нашла отражение в камне кафедрального собора, и о маленькой христианке Евлалии, в честь которой его возвели. Без кровавых историй портового города тоже не обойтись: вы узнаете одну из них, достоверную и пугающую, — о самой популярной некогда таверне города.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Путешествуем мы пешком, о воде хоть и позаботились местные власти, но лучше брать с собой бутилированную
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда по пути (знаменитый вермут и вкуснейшие пинчос)
в будние дни в 09:00, 13:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00 и 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Drassanes
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, 13:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 60 туристов
Пойдём со мной! Если жажда жизни вас мучает, а природную любознательность не утолить никакими фактами, я берусь развлечь вас в Барселоне — ярко, информативно, незабываемо. Я экскурсовод, историк, владелица агентства
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
31 окт 2025
Марина отличный экскурсовод, очень приятная, интересный рассказ о Барселоне, особенно о старом городе. Прошли интересный маршрут, получили много интересных фактов о городе. Так же Марина помогла разобраться с передвижением по городу и основными местами для посещений. Спасибо!
Г
Галина
18 июл 2025
Мне очень понравилось, рекомендую Марину
