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Коридоры времени. Увлекательное путешествие по Готическому кварталу.

5
2 отзыва
Елена Х.
Елена Х. – Гид из Барселоны
Приглашаю вас в трехчасовое погружение в пучину барселонской истории 📖 в самом старом районе города.

Мы с вами отправимся в путешествие на тысячи лет назад, чтобы лично познакомиться с жизнью этого древнего города и его жителей.

Приготовьтесь услышать все самые страшные его тайны, леденящие кровь легенды и удивительные истории.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €99 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Коридоры времени. Увлекательное путешествие по Готическому кварталу.
Коридоры времени. Увлекательное путешествие по Готическому кварталу.

Что вы увидите

  • Готический квартал
  • Древнеримское кладбище
  • Собор Святого Креста и Святой Евлалии
  • Арт-кафе "4 кота"
  • Римский храм Августа
  • Большой королевский дворец
  • Мост Счастья
  • Черепаха Удачи
  • Площадь Ангела
  • Дом алхимика
  • Ворота Слепых
  • Санта Мария дель Пи
  • Еврейский квартал

Чта Вы узнаете:

  • Прогулявшись по лабиринтам Готического квартала, мы узнаем все о жизни барселонцев за крепостной стеной, пройдём по улицам менял, дубильщиков и пекарей, постоим на древнеримском кладбище и увидим палец ангела. Я расскажу вам в каком борделе черпал вдохновение Пикассо и покажу, где он провел свою первую персональную выставку. ... Мы с вами узнаем почему все боялись Чёрных монахов и почему в Барселоне драконов больше чем в Китае.
Если вы хотите узнать как купцы с моря 🌊 попадали в город 🏙️, в котором не было даже причалов, как в Барселоне наказывали неверных жён и что требовалось для того, чтобы получить документ жителя Средневековой Барселоны, тогда идём на экскурсию ⛳ по Старому городу!

Что Вы увидите:

  • Кафедральный собор, арт-кафе "4 кота", колонны разрушенного римского храма, королевский дворец, все самые красивые 🤩 готические соборы, мост "счастья", черепаху "удачи', площадь Ангела и Дом алхимика и многое другое. За несколько часов мы пройдем сквозь века из Барселоны относительно юной в Барселону средневековую. Вместе постоим у Ворот Слепых, сфотографируемся с ангелами Кафедрального собора, спрячемся от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей, поклянемся в Клятвенном храме и купим свечки в самом старом магазине города.

Что Вам потребуется:

    Только отличное настроение и желание получше узнать этот древний и вечно молодой город!
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona
    Место завершения
    🏁 Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona (Площадь Каталонии)
    Коридоры времени. Увлекательное путешествие по Готическому кварталу.
    Коридоры времени. Увлекательное путешествие по Готическому кварталу.
    Коридоры времени. Увлекательное путешествие по Готическому кварталу.
    Коридоры времени. Увлекательное путешествие по Готическому кварталу.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Х.
    Елена Х.
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