Чта Вы узнаете:

Прогулявшись по лабиринтам Готического квартала, мы узнаем все о жизни барселонцев за крепостной стеной, пройдём по улицам менял, дубильщиков и пекарей, постоим на древнеримском кладбище и увидим палец ангела. Я расскажу вам в каком борделе черпал вдохновение Пикассо и покажу, где он провел свою первую персональную выставку. ... Мы с вами узнаем почему все боялись Чёрных монахов и почему в Барселоне драконов больше чем в Китае.

Если вы хотите узнать как купцы с моря 🌊 попадали в город 🏙️, в котором не было даже причалов, как в Барселоне наказывали неверных жён и что требовалось для того, чтобы получить документ жителя Средневековой Барселоны, тогда идём на экскурсию ⛳ по Старому городу!

Что Вы увидите:

Кафедральный собор, арт-кафе "4 кота", колонны разрушенного римского храма, королевский дворец, все самые красивые 🤩 готические соборы, мост "счастья", черепаху "удачи', площадь Ангела и Дом алхимика и многое другое. За несколько часов мы пройдем сквозь века из Барселоны относительно юной в Барселону средневековую. Вместе постоим у Ворот Слепых, сфотографируемся с ангелами Кафедрального собора, спрячемся от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей, поклянемся в Клятвенном храме и купим свечки в самом старом магазине города.

Что Вам потребуется:

Только отличное настроение и желание получше узнать этот древний и вечно молодой город!