Гора Монтсеррат

Завораживающий Монтсеррат: природные скульптуры и исторические тайны монастыря Санта Мария
Гора Монтсеррат, расположенная в 50 км от Барселоны, является величайшей святыней Каталонии и её национальным символом.

На горе находится знаменитый бенедиктинский монастырь Санта Мария де Монтсеррат, где хранится чудотворный образ Черной
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Девы Монтсерратской. Это место притягивает паломников и туристов со всего мира. С горы открываются завораживающие виды на горные пейзажи с необычными формами скал. Экскурсия включает посещение монастыря, его богатейшей библиотеки и старейшей типографии.

Завершится экскурсия у образа Черной Девы, к которому можно прикоснуться и попросить об исцелении или счастливом замужестве

4.96
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏛 Посещение исторического монастыря
  • 📚 Богатейшая библиотека
  • 🎶 Знаменитая певческая школа
  • 🙏 Чудотворный образ Черной Девы
    • Гора Монтсеррат
    Гора Монтсеррат
    Гора Монтсеррат
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Монастырь Санта Мария де Монтсеррат
  • Чудотворный образ Черной Девы
  • Библиотека монастыря
  • Певческая школа Эсколания

    • Описание экскурсии

    В самом монастыре находится его главное сокровище — чудотворный образ Черной Девы Монтсерратской (Моренеты). Эта деревянная статуя романской эпохи превратила это место в центр массового паломничества с древнейших времен.

    С горы открывается сказочный завораживающий горный пейзаж с необычными формами скал в виде гигантских острых языков пламени, взметнувшихся к небу, или гигантской перевернутой пилы. Недаром Монтсеррат означает «распиленная гора». Согласно преданию, «ангелы пилой золотой разрезали эти вершины». Мы увидим гигантские каменные скульптуры, созданные самой природой 10 миллионов лет назад, которые люди прозвали Монах, Страж, Череп, Мумия, Верблюд, Слон…

    Но главной целью нашей поездки все равно будет посещение монастыря Санта Мария де Монтсеррат. Каких только исторических событий монастырь не повидал на своем веку, вы узнаете его предания и легенды. Он был основан в конце IX века, когда на горе было построено несколько скитов в связи с чудесным обретением образа Девы Марии. С момента своего основания монастырь стал одним из важных религиозных и культурных центров католического мира. Богатейшая библиотека, насчитывающая около 300 тысяч томов, старейшая на Иберийском полуострове типография, и, наконец, знаменитая певческая школа для мальчиков «Эсколания», одна из самых древних в мире.

    За тысячелетнюю историю своего существования архитектура монастыря сменила множество стилей, следы которых мы увидим. XIX век принес много трагических событий в историю монастыря. Поджоги и грабежи наполеоновских войск и секуляризация церковных земель привели к его полному опустошению и разрушению. Во второй половине века началась реконструкция монастыря, продлившаяся около сотни лет. Лучшие каталонские художники, скульпторы и ювелиры работали над созданием великолепных интерьеров, поражающих взоры посетителей.

    Однако наша экскурсия была бы не полной без посещения главной святыни монастыря – образа Черной Девы Монсерратской, провозглашенной святой покровительницей Каталонии в 1881 году. Прикоснувшись к правой руке чудотворной статуи, вы можете просить об исцелении от болезни, счастливом замужестве или рождении ребенка. Издавна повелось привозить в монастырь свою невесту перед свадьбой. Как гласит поговорка: «Тот не будет счастливо женат, кто не приведет невесту в Монтсеррат».

    Организационные детали

    Обратите внимание, что в стоимость экскурсии не включаются входные билеты (7€ на человека за посещение и чтобы прикоснуться к статуи девы Марии) и питание. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле в компании водителя и гида. Бронировать экскурсию необходимо заранее.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 27 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Гора Монтсеррат (Yuliia)Гора Монтсеррат (Yuliia)Гора Монтсеррат (Yuliia)
    M
    25 июл 2024
    Очень понравилась экскурсия, спасибо большое!!!!
    Светлана
    16 июл 2024
    Великолепная экскурсия! Познавательная информация, комфортный автомобиль, потрясающие виды. Невероятно красивое место. Олегу отдельное, искреннее спасибо за такое глубокое погружение в историю, вместе с тем очень легкую подачу информации.
    Спасибо за такой яркий и интересный день
    Надя
    21 дек 2023
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Олег рассказывал интересно, и было видно, что хорошо разбирается не только в истории, но и живописи, архитектуре. Однозначно рекомендую
    Yuliia
    28 ноя 2022
    Интересная и комфортная экскурсия. Олег обладает огромными историческими знаниями. Мы узнали историю не только монастыря Монсеррат, а и множество новой информации о Барселоне, о картинах в музее Монсеррат и о Тибидабо. На обратном пути Олег завез нас в Тибидабо и наша экскурсия стала еще более удивительной! Очень рекомендую!
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    К
    12 сен 2021
    Очень довольны. Гид профессиональный, пунктуальный и коммуникабельный. Все прошло отлично
    Д
    3 авг 2021
    Мы в восторге от экскурсии с Олегом. Мы очень давно хотели попасть в Монсеррат и нам повезло сделать это сейчас, когда поток туристов в Испанию минимален.

    Олег знаток истории и прекрасный
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    рассказчик. На протяжении всей экскурсии он мог поддержать разговор на самые разные темы и не только те, что касались исторического прошлого Испании. Его приятно слушать, очень приятный голос и речь. С подачи Олега информация воспринимается очень легко и понятно. Он с удовольствием отвечал на наши вопросы и восполнил наши пробелы знаний в истории Испании.

    Экскурсия прошла очень гладко и мы уезжали из Монсеррата с позитивными впечатлениями. Мы хотим поблагодарить Олега за экскурсию и рекомендуем его экскурсии. Нам было очень интересно.

    M
    19 сен 2020
    Мы остались очень довольны экскурсией. Олег забрал нас прямо из гостиницы и в комфортабельном автомобиле доставил до горы Монсеррат. Олег смог ответить на все интересующие нас вопросы о Испании. Поскольку он историк по образованию и владеет испанским языком, интересно рассказал о многих исторических событиях. Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!
    Е
    2 ноя 2019
    Спасибо большое за экскурсии и прекрасные впечатления о Барселоне!!! На гору Монсеррат экскурсию проводил Олег. Профессионально, грамотно и интересно!!! От всей души желаю Вам процветания, много гостей и успехов в Вашей деятельности!!!
    Е
    15 окт 2019
    Экскурсия нам очень понравилась. Олег очень хороший гид и профессионал своего дела. Рассказал всё о Монсеррат и даже больше (о Барселоне, о жизни в Испании, истории страны, политике, кухне и т. д) посоветовал нам отличные рестораны в городе. Однозначно советую данного гида и экскурсию.
    Ольга
    27 авг 2019
    Рекомендую данную экскурсию всем желающим увидеть Монсеррат и познакомиться с историей монастыря!
    Артур
    2 июл 2019
    Экскурсия на гору Монсерат очень понравилась. Мы люди не молодые, поэтому поездка на гору на автомобиле очень была к стати. В особенности для тех, из нашего возраста, кто первый раз
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    в Барселоне и стеснён во времени, чтобы разобраться с местной транспортной системой. Гид Олег Коваль (Олег, большой привет 👋🏻) очень интересно всё рассказал и показал. Видно, что влюблён в Барселону и вообще в Испанию и предмет знает отменно. Ответил на все, интересующие нас, вопросы. Олег заехал за нами в отель в 08:30, и как оказалось, это было правильное решение, так как мы прибыли на гору раньше всех основных туристических групп.
    Всё очень понравилось! Всем рекомендуем.

    М
    19 фев 2019
    Отличная экскурсия все понятно и интересно рассказано.
    Ю
    17 фев 2019
    Большое спасибо Олегу,отличная экскурсия, очень эрудированный человек и комфортный в общении. Все во время, без каких либо проблем. Монтсеррат - это супер энергетическое место - рекомендуем его увидеть вместе с Олегом.
    Ю
    11 ноя 2018
    Хотим выразить огромную благодарность Олегу! Самые положительные (с большим знаком"+") эмоции, отдохнули душой (пусть это только наше субъективное мнение). Нам даже показалось, что с погодой нам повезло в том числе
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    благодаря Олегу:).
    Организация - на высшем уровне - Гид с полной ответственностью подходит к транспорту, к времени экскурсии (когда лучше выехать, что бы выиграть место на парковке, попасть в "ключевые" места (потому что, допускают на просмотр тоже по расписанию) и т. д.). 5 часов пролетели как один миг. Мы узнали много нового об истории региона (что-то даже вспомнили). Обратите внимание, что Вы слушаете не заученные постулаты, а много интересных трактовок и фактов, к которым есть разные мнения. Гид готов ответить на все Ваши вопросы и развить беседу в том направлении, которые Вас заинтересует (разумеется в рамках тематики экскурсии). После такой встречи хочется вернуться домой и порыться в исторических очерках, что-то уточнить, что-то вспомнить (наверное это правильный эффект).
    Мы не попали на "Хор мальчиков", но нисколько об этом не пожалели. Мы попали на начало службы, перед которой служитель разучивал с прихожанами часть песнопений. Поверьте это незабываемое впечатление.
    Рекомендовать Гида - конечно будем на 100%. Надеемся, если предоставиться в дальнейшем такая возможность (не имеем возможность долгосрочного планирования) попасть и на другие экскурсии Олега.

    M
    25 сен 2018
    МЫ просто счастливы, что с нами на горе Монсеррат был именно ОЛЕГ. Очень профессиональный гид. Рекомендуем всем. Очень увлекательный рассказ. Пять часов пролетели как один миг. Но запомним его надолго. Спасибо!!!

    Входит в следующие категории Барселоны

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