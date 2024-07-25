Девы Монтсерратской. Это место притягивает паломников и туристов со всего мира. С горы открываются завораживающие виды на горные пейзажи с необычными формами скал. Экскурсия включает посещение монастыря, его богатейшей библиотеки и старейшей типографии. Завершится экскурсия у образа Черной Девы, к которому можно прикоснуться и попросить об исцелении или счастливом замужестве

Описание экскурсии

В самом монастыре находится его главное сокровище — чудотворный образ Черной Девы Монтсерратской (Моренеты). Эта деревянная статуя романской эпохи превратила это место в центр массового паломничества с древнейших времен.

С горы открывается сказочный завораживающий горный пейзаж с необычными формами скал в виде гигантских острых языков пламени, взметнувшихся к небу, или гигантской перевернутой пилы. Недаром Монтсеррат означает «распиленная гора». Согласно преданию, «ангелы пилой золотой разрезали эти вершины». Мы увидим гигантские каменные скульптуры, созданные самой природой 10 миллионов лет назад, которые люди прозвали Монах, Страж, Череп, Мумия, Верблюд, Слон…

Но главной целью нашей поездки все равно будет посещение монастыря Санта Мария де Монтсеррат. Каких только исторических событий монастырь не повидал на своем веку, вы узнаете его предания и легенды. Он был основан в конце IX века, когда на горе было построено несколько скитов в связи с чудесным обретением образа Девы Марии. С момента своего основания монастырь стал одним из важных религиозных и культурных центров католического мира. Богатейшая библиотека, насчитывающая около 300 тысяч томов, старейшая на Иберийском полуострове типография, и, наконец, знаменитая певческая школа для мальчиков «Эсколания», одна из самых древних в мире.

За тысячелетнюю историю своего существования архитектура монастыря сменила множество стилей, следы которых мы увидим. XIX век принес много трагических событий в историю монастыря. Поджоги и грабежи наполеоновских войск и секуляризация церковных земель привели к его полному опустошению и разрушению. Во второй половине века началась реконструкция монастыря, продлившаяся около сотни лет. Лучшие каталонские художники, скульпторы и ювелиры работали над созданием великолепных интерьеров, поражающих взоры посетителей.

Однако наша экскурсия была бы не полной без посещения главной святыни монастыря – образа Черной Девы Монсерратской, провозглашенной святой покровительницей Каталонии в 1881 году. Прикоснувшись к правой руке чудотворной статуи, вы можете просить об исцелении от болезни, счастливом замужестве или рождении ребенка. Издавна повелось привозить в монастырь свою невесту перед свадьбой. Как гласит поговорка: «Тот не будет счастливо женат, кто не приведет невесту в Монтсеррат».

Организационные детали

Обратите внимание, что в стоимость экскурсии не включаются входные билеты (7€ на человека за посещение и чтобы прикоснуться к статуи девы Марии) и питание. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле в компании водителя и гида. Бронировать экскурсию необходимо заранее.