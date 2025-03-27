Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Барселону глубже. Погрузитесь в историю и секреты города, которые не найти в обычных путеводителях
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые места Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прокатившись на велосипеде или электросамокате, и узнайте о её буржуазном прошлом и промышленном наследии
Начало: У памятника Колумбу
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
23 апр в 15:30
26 апр в 14:00
от €267 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 марта 2025Рекомендую всем! Отличная экскурсия и прекрасный рассказчик! Даже дурная погода не испортила нам впечатление от прогулки с Ниной. Все прошло интересно,
- ВВиктор1 февраля 2025Отличная экскурсия с великолепным гидом. Даже холодная и дождливая погода не смогла ее испортить
- ООксана4 января 2025Людмила, спасибо Вам огромное от всей нашей семьи за незабываемое путешествие по Барселоне!!! Динамичная, яркая, легкая экскурсия на электровелосипедах понравилась всем, особенно детям!!! За 3 часа успели побывать в разных точках Барселоны, при этом никто не устал. Рекомендуем гида!!!
- ААлина4 декабря 2024Если бы можно было бы дать 15 звёзд то я бы дала 20 за наш поход с Евгением. Он абсолютно
- EElena30 ноября 2024Евгений прекрасный рассказчик,легко,интересно все рассказывает,время пролетело не заметно,много интересного мы узнали. Евгений Вам спасибо
- ИИлья25 октября 2024Евгений был абсолютно великолепен. Все этапы планирования с учётом пожеланий, рекомендации, деловая переписка -- все было сделано крайне профессионально. Сам
- ЕЕрмошкин19 октября 2024Были в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсию.
- ЮЮлия19 октября 2024Динамичная, увлекательная, экскурсия-на-одном-дыхании!! За 3 часа побывали в разных точках города и это создало общую, объёмную картину о Барселоне. Огромный
- ММаксим18 октября 2024Все супер, отличная прогулка выдалась)
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Триумфальная арка»
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