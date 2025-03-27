Экскурсии к Триумфальной арке в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Триумфальная арка» в Барселоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Пешая
4 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Барселону глубже. Погрузитесь в историю и секреты города, которые не найти в обычных путеводителях
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
На велосипеде
На самокатах
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые места Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прокатившись на велосипеде или электросамокате, и узнайте о её буржуазном прошлом и промышленном наследии
Начало: У памятника Колумбу
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Вся Барселона за 1 день
Пешая
6 часов
145 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
23 апр в 15:30
26 апр в 14:00
от €267 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 марта 2025
    Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
    Рекомендую всем! Отличная экскурсия и прекрасный рассказчик! Даже дурная погода не испортила нам впечатление от прогулки с Ниной. Все прошло интересно,
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    информации много, но подается она легко и живо. Нина! Вы стали отличным попутчиком в нашем коротком путешествии! Мы обязательно к Вам вернемся ❤️

  • В
    Виктор
    1 февраля 2025
    Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
    Отличная экскурсия с великолепным гидом. Даже холодная и дождливая погода не смогла ее испортить
  • О
    Оксана
    4 января 2025
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Людмила, спасибо Вам огромное от всей нашей семьи за незабываемое путешествие по Барселоне!!! Динамичная, яркая, легкая экскурсия на электровелосипедах понравилась всем, особенно детям!!! За 3 часа успели побывать в разных точках Барселоны, при этом никто не устал. Рекомендуем гида!!!
  • А
    Алина
    4 декабря 2024
    Вся Барселона за 1 день
    Если бы можно было бы дать 15 звёзд то я бы дала 20 за наш поход с Евгением. Он абсолютно
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    эрудированный и очень занимательный рассказчик с очень хорошим чувством юмора и артистизмом. Вы проникаетесь историей и архитектуры города с такими подробностями которые ни в каком гиде, книге или на Ютюбе вы никогда не узнаете. Пошли на экскурсию с моей мамой, которой исполнилось 75 лет, и ей было очень комфортно все 6 часов ходить по городу. Она нисколько не устала. Поэтому я абсолютно рекомендую эту экскурсию как молодым, так и для людей в возрасте. Мы в восторге!!!

  • E
    Elena
    30 ноября 2024
    Вся Барселона за 1 день
    Евгений прекрасный рассказчик,легко,интересно все рассказывает,время пролетело не заметно,много интересного мы узнали. Евгений Вам спасибо
  • И
    Илья
    25 октября 2024
    Вся Барселона за 1 день
    Евгений был абсолютно великолепен. Все этапы планирования с учётом пожеланий, рекомендации, деловая переписка -- все было сделано крайне профессионально. Сам
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    Евгений является превосходным рассказчиком. Чувствуется глубина подготовки материала, подача его, и вывереность маршрута. Еще я благодарен Евгению за его такт, дипломатичность и терпение. Я искренне рекомендую воспользоваться услугами Евгения. Интересно будет всем!

  • Е
    Ермошкин
    19 октября 2024
    Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
    Были в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсию.
    Были в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсиюБыли в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсиюБыли в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсиюБыли в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсиюБыли в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсиюБыли в Барселоне в рамках круиза. Отлично провели время и составили представление о городе! Спасибо Нине за экскурсию
  • Ю
    Юлия
    19 октября 2024
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Динамичная, увлекательная, экскурсия-на-одном-дыхании!! За 3 часа побывали в разных точках города и это создало общую, объёмную картину о Барселоне. Огромный
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    плюс - при таком охвате мест ноги совершенно не устали. Людмила - талантливый рассказчик, умело и легко интересно погружает в атмосферу города, абсолютный профессионал своего дела!

  • М
    Максим
    18 октября 2024
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Все супер, отличная прогулка выдалась)

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Триумфальная арка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
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  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Триумфальная арка" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 267. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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