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эрудированный и очень занимательный рассказчик с очень хорошим чувством юмора и артистизмом. Вы проникаетесь историей и архитектуры города с такими подробностями которые ни в каком гиде, книге или на Ютюбе вы никогда не узнаете. Пошли на экскурсию с моей мамой, которой исполнилось 75 лет, и ей было очень комфортно все 6 часов ходить по городу. Она нисколько не устала. Поэтому я абсолютно рекомендую эту экскурсию как молодым, так и для людей в возрасте. Мы в восторге!!!