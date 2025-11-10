Госпиталь Сан-Пау — больничный комплекс Барселоны, спроектированный архитектором-модернистом Луисом Доменек-и-Монтанером. Он разделил госпиталь на павильоны, соединил их подземными переходами, разбил на территории зелёные сады, а окна Сан-Пау повернул в сторону собора Саграда Фамилия — вы несомненно оцените этот великолепный вид.

Описание экскурсии

История госпиталя: вы узнаете о его проектировании в начале 20 века и о том, как Сан-Пау стал символом передовой медицины.

Архитектурные детали: рассмотрим изысканные витражи, керамические украшения и скульптуры, которыми украшены фасады и интерьеры комплекса.

Парк и сады: насладимся прогулкой по территории госпиталя, утопающей в зелени и цветах.

Вид на собор Саграда Фамилия: полюбуемся захватывающим видом на каталонскую достопримечательность из окон госпиталя.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет в госпиталь: стандартный — €17, посетителям 12–24 лет и старше 65 лет — €12, детям до 12 лет вход бесплатный.