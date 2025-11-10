Госпиталь Сан-Пау — больничный комплекс Барселоны, спроектированный архитектором-модернистом Луисом Доменек-и-Монтанером.
Он разделил госпиталь на павильоны, соединил их подземными переходами, разбил на территории зелёные сады, а окна Сан-Пау повернул в сторону собора Саграда Фамилия — вы несомненно оцените этот великолепный вид.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
История госпиталя: вы узнаете о его проектировании в начале 20 века и о том, как Сан-Пау стал символом передовой медицины.
Архитектурные детали: рассмотрим изысканные витражи, керамические украшения и скульптуры, которыми украшены фасады и интерьеры комплекса.
Парк и сады: насладимся прогулкой по территории госпиталя, утопающей в зелени и цветах.
Вид на собор Саграда Фамилия: полюбуемся захватывающим видом на каталонскую достопримечательность из окон госпиталя.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в госпиталь: стандартный — €17, посетителям 12–24 лет и старше 65 лет — €12, детям до 12 лет вход бесплатный.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в госпиталь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 674 туристов
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
Входит в следующие категории Барселоны
