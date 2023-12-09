На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада

Индивидуальная экскурсия в Барселоне

Попробовать итальянское игристое на винодельне и увидеть, как делают знаменитый каталонский шоколад

Приглашаю в Сан-Садурни д’Анойя — крохотный городок в регионе Пенедес! Здесь началась история испанских игристых вин и здесь производят старейший на Пиренейском полуострове шоколад. Вы побываете на винодельне и шоколадной фабрике — и разберётесь, как здесь делают каву и десерты. А ещё узнаете, почему символ Сан-Садурни — насекомое-вредитель.
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
Ближайшие даты:
9
дек
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дек
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите первую винодельню Испании. Спуститесь в её погреба, узнаете технологию производства кавы и продегустируете лучшие её образцы.
  • Затем прогуляетесь по городу, в котором на 12 тысяч жителей приходится больше 80 виноделен. По желанию пообедаете в ресторанчике каталонской кухни.
  • После прогулки — экскурсия на шоколадную фабрику. Вы узнаете, как создаются легендарные каталонские сладости.
  • В течение дня я расскажу, почему символом Сан-Садурни стало вредное насекомое и что общего у игристого вина, хлебных тостов и говяжьего стейка. А ещё раскрою тайну, как приумножить свой капитал, сделав добро конкуренту.

Организационные детали

Дополнительные расходы (билеты гида оплачивают путешественники)

  • Билеты на поезд из Барселоны в Сан-Садурни и обратно — €10
  • Посещение фабрики вина — €24, с обедом — до €84
  • Посещение шоколадной фабрики — €6,50

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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