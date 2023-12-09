Попробовать итальянское игристое на винодельне и увидеть, как делают знаменитый каталонский шоколад
Приглашаю в Сан-Садурни д’Анойя — крохотный городок в регионе Пенедес! Здесь началась история испанских игристых вин и здесь производят старейший на Пиренейском полуострове шоколад. Вы побываете на винодельне и шоколадной фабрике — и разберётесь, как здесь делают каву и десерты. А ещё узнаете, почему символ Сан-Садурни — насекомое-вредитель.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите первую винодельню Испании. Спуститесь в её погреба, узнаете технологию производства кавы и продегустируете лучшие её образцы.
- Затем прогуляетесь по городу, в котором на 12 тысяч жителей приходится больше 80 виноделен. По желанию пообедаете в ресторанчике каталонской кухни.
- После прогулки — экскурсия на шоколадную фабрику. Вы узнаете, как создаются легендарные каталонские сладости.
- В течение дня я расскажу, почему символом Сан-Садурни стало вредное насекомое и что общего у игристого вина, хлебных тостов и говяжьего стейка. А ещё раскрою тайну, как приумножить свой капитал, сделав добро конкуренту.
Организационные детали
Дополнительные расходы (билеты гида оплачивают путешественники)
- Билеты на поезд из Барселоны в Сан-Садурни и обратно — €10
- Посещение фабрики вина — €24, с обедом — до €84
- Посещение шоколадной фабрики — €6,50
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 2885 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Меня зовут Дарья, я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк. Знаю то, о чём не расскажут путеводители. Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности. На моих экскурсиях вы получите ответы на любые вопросы, связанные как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.
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