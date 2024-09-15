Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сан-Садурни д’Анойя, жемчужине региона Пенедес, где зародилась культура испанских игристых вин.
В этом крохотном городке вы познакомитесь с древними традициями производства кавы, спуститесь в исторические
В этом крохотном городке вы познакомитесь с древними традициями производства кавы, спуститесь в исторические
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация лучших кав
- 🍫 Посещение шоколадной фабрики
- 🏞 Прогулка по винодельческому городу
- 📚 Узнаете историю кавы и шоколада
- 🔍 Интересные факты о Сан-Садурни
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. В апреле и октябре также комфортно, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но погода может быть прохладной и дождливой, что может ограничить прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Винодельня
- Шоколадная фабрика
Описание экскурсии
- Вы посетите первую винодельню Испании. Спуститесь в её погреба, узнаете технологию производства кавы и продегустируете лучшие образцы.
- Затем прогуляетесь по городу, в котором на 12 тысяч жителей приходится больше 80 виноделен. По желанию пообедаете в ресторанчике каталонской кухни.
- После прогулки — экскурсия на шоколадную фабрику. Вы узнаете, как создаются легендарные каталонские сладости.
- В течение дня я расскажу, почему символом Сан-Садурни стало вредное насекомое и что общего у игристого вина, хлебных тостов и говяжьего стейка. А ещё раскрою тайну, как приумножить свой капитал, сделав добро конкуренту.
Организационные детали
Дополнительные расходы (билеты гида оплачивают путешественники)
- Билеты на поезд из Барселоны в Сан-Садурни и обратно — €10
- Посещение фабрики вина — €24, с обедом — до €84
- Посещение шоколадной фабрики — €6,50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3797 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия, интересные места и вкусная кава, но обед на винодельне был выше всех похвал! Спасибо Дарье за интересные рассказы и уникальные места!
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