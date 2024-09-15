Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сан-Садурни д’Анойя, жемчужине региона Пенедес, где зародилась культура испанских игристых вин.В этом крохотном городке вы познакомитесь с древними традициями производства кавы, спуститесь в исторические

погреба и отведаете лучшие сорта напитка, которые оценят как новички, так и знатоки. Но не только кава славит Сан-Садурни: здесь же находится старейшая шоколадная фабрика Пиренейского полуострова. Вы узнаете секреты создания изысканных шоколадных изделий и сможете попробовать легендарные каталонские сладости. Мы обещаем, что этот день будет полон открытий и вкусных моментов. Интригующий факт о символе города - насекомом-вредителе - и удивительные истории о том, как вина и шоколад связаны с хлебными тостами и говяжьими стейками, добавят пикантности вашему приключению. Экскурсия обогатит ваш отдых новыми впечатлениями и знаниями, а возможность пообедать в ресторане местной кухни превратит день в настоящий гастрономический праздник

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. В апреле и октябре также комфортно, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но погода может быть прохладной и дождливой, что может ограничить прогулки на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.