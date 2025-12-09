Очень удобный вариант для семейной экскурсии с детьми — не будут скучать ни взрослые, ни дети! Начнем мы со знаменитого Порт Велл. В свое время Кристофор Колумб пришел из далекого
Описание фото-прогулкиЗнакомство с Барселонойо вы начнете с посещения живописного Порт Велл, где сможете полюбоваться величественными круизными лайнерами и изящными яхтами, создающими неповторимую морскую атмосферу. Затем вы подниметесь на гору Тибидабо, где вас ждет осмотр Базилики Святого Сердца. Далее вы посетите интерактивный музей науки с увлекательными экспозициями, а также сможете прокатиться на винтажных аттракционах парка Тибидабо, включая столетние карусели, которые порадуют как детей, так и взрослых. Завершится экскурсия наслаждением видами Барселоны со смотровых площадок горы. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Велл
- Гора Тибидабо
- Музей науки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
