Н Наталья Знакомство с Барселоной Спасибо большое гиду Владиславу за интересную экскурсию! Мы узнали очень много нового и поучительного, посетили самые знаковые места Барселоны. Владислав прекрасно владеет информацией об истории города, все было организовано на высшем уровне, мы получили огромное удовольствие от путешествия.

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С Светлана Знакомство с Барселоной читать дальше до 18:00, а на экскурсию оставалось всего 4 часа. Однако, благодаря тщательной организации экскурсии, этот день стал насыщенным и незабываемым. За несколько часов мы успели увидеть самые впечатляющие места Барселоны. Экскурсия с Владом - это настоящая находка для круизных туристов, которым хочется по-настоящему погрузиться в атмосферу Барселоны и даже при ограниченном времени. Особенно впечатлило то, как Влад оживляет каждую локацию с помощью своих рассказов. Мы искренне благодарны за его внимательное отношение, готовность ответить на любые вопросы и создать для нас настоящее приключение, несмотря на сжатые сроки. От экскурсии остались в огромном восторге, с Владом чувствовали себя, как с близким другом семьи. Обязательно вернёмся еще) Мы путешественники с круизного лайнера Поэзия, и, к сожалению, наше время стоянки в порту Барселоны было ограничено — с 13:00

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H Hanna Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо) Гид хороший, экскурсия интересная, машина комфортная. Но есть несоответствия описания экскурсии (устаревшие данные необходимо исправить): нет подьема на фуникулере, билет в парк Гуэль не входит в стоимость экскурсии

Т Татьяна Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо) Спасибо Александру, наш визит в Барселону теперь незабываемый. Ходили на несколько экскурсий, и ни одна не повторялась. Очень и очень понравилось!