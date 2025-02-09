Мини-группа
до 1 чел.
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По средам в 10:00
Завтра в 10:00
9 апр в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 февраля 2025Спасибо большое гиду Владиславу за интересную экскурсию! Мы узнали очень много нового и поучительного, посетили самые знаковые места Барселоны. Владислав прекрасно владеет информацией об истории города, все было организовано на высшем уровне, мы получили огромное удовольствие от путешествия.
- ССергей23 декабря 2024Хотел бы поблагодарить Ирину за ее профессионализм и чуткость! Мы с сыном были в восторге от Барселоны и значительная заслуга в этом была нашего гида Ирины. Спасибо ей большое!!!
- ССветлана31 октября 2024Мы путешественники с круизного лайнера Поэзия, и, к сожалению, наше время стоянки в порту Барселоны было ограничено — с 13:00
- ААким9 октября 2024Получили удовольствие от экскурсии! Время пролетело очень быстро, хотя маршрут был очень насыщенный!
- ССтарцев29 сентября 2024Все было идеально! Нас встретили в аэропорту, подстроились под наш запрос, сама подача экскурсии была на высшем уровне! Спасибо, обязательно вернёмся…
- HHanna14 апреля 2024Гид хороший, экскурсия интересная, машина комфортная. Но есть несоответствия описания экскурсии (устаревшие данные необходимо исправить): нет подьема на фуникулере, билет в парк Гуэль не входит в стоимость экскурсии
- ТТатьяна1 марта 2024Спасибо Александру, наш визит в Барселону теперь незабываемый. Ходили на несколько экскурсий, и ни одна не повторялась. Очень и очень понравилось!
- ВВиктор17 августа 2023Что увидили!? Что понравилось!? Это так словами описать трудно! Это нужно видеть!!! Рекомендую эту экскурсию и большое спасибо гиду Александру, все было просто великолепно. Ребенку 9 лет и он весь вечер вспоминал поездку, так понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гора Тибидабо»
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