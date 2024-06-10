Сколько бы раз вы ни приезжали в Барселону, сколько бы по ней ни гуляли, всё равно интересно вновь пройтись по извилистым улочкам готического квартала, в очередной раз посмотреть на Саграда Фамилия, прогуляться по парку Гуэль, проехать по площади Испании и со смотровой площадки горы Монжуик полюбоваться панорамными видами. Этот город покоряет сердце каждого, кто здесь побывал. Покорит и ваше!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём экскурсию с храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) — главной достопримечательности города. Рассказывать о ней — одно удовольствие! Это как загадать загадку, на которую нет ответа. Пока нет. Но, может, он когда-нибудь найдётся. Также вы увидите:
- Бульвар Пасео де Грасия с домами Гауди (дом Мила и дом Бальо)
- Площадь Каталонии и площадь Испании
- Квартал раздора
- Гору Монжуик (мы остановимся возле Национального музея и на смотровой площадке почти на самой вершине)
Вы узнаете:
- Почему люди живут в Барселоне долго и счастливо
- Зачем местные жители бьют полено перед Рождеством
- Чем интересен профессиональный путь Гауди как архитектора и творца
- Почему квартал раздора получил такое название
- Почему каталонцы снесли замечательные крепостные стены 13 и 15 веков, окружающие Старый город
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Kuga. Я заберу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно
- В стоимость включено: транспорт, услуги гида
- Отдельно (по желанию) оплачивается билет в Саграда Фамилия — €26. Если вы захотите, чтобы я зашла внутрь, нужно купить билет и мне. Также я могу рассказать вам всё снаружи и подождать у входа
- Можно добавить к программе посещение парка Гуэля. Тогда по времени экскурсия увеличится до 5 часов и стоимость составит €270
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Меня зовут Наталья. Я родом из Норильска, всегда мечтала жить в красивом тёплом городе. И моя мечта сбылась! С 2002 года я живу в Барселоне, очень люблю этот город иЗадать вопрос
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