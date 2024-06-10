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Сколько бы раз вы ни приезжали в Барселону, сколько бы по ней ни гуляли, всё равно интересно вновь пройтись по извилистым улочкам готического квартала, в очередной раз посмотреть на Саграда Фамилия, прогуляться по парку Гуэль, проехать по площади Испании и со смотровой площадки горы Монжуик полюбоваться панорамными видами. Этот город покоряет сердце каждого, кто здесь побывал. Покорит и ваше!