Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле

За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Сколько бы раз вы ни приезжали в Барселону, сколько бы по ней ни гуляли, всё равно интересно вновь пройтись по извилистым улочкам готического квартала, в очередной раз посмотреть на Саграда Фамилия, прогуляться по парку Гуэль, проехать по площади Испании и со смотровой площадки горы Монжуик полюбоваться панорамными видами. Этот город покоряет сердце каждого, кто здесь побывал. Покорит и ваше!
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы начнём экскурсию с храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) — главной достопримечательности города. Рассказывать о ней — одно удовольствие! Это как загадать загадку, на которую нет ответа. Пока нет. Но, может, он когда-нибудь найдётся. Также вы увидите:

  • Бульвар Пасео де Грасия с домами Гауди (дом Мила и дом Бальо)
  • Площадь Каталонии и площадь Испании
  • Квартал раздора
  • Гору Монжуик (мы остановимся возле Национального музея и на смотровой площадке почти на самой вершине)

Вы узнаете:

  • Почему люди живут в Барселоне долго и счастливо
  • Зачем местные жители бьют полено перед Рождеством
  • Чем интересен профессиональный путь Гауди как архитектора и творца
  • Почему квартал раздора получил такое название
  • Почему каталонцы снесли замечательные крепостные стены 13 и 15 веков, окружающие Старый город

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Kuga. Я заберу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно
  • В стоимость включено: транспорт, услуги гида
  • Отдельно (по желанию) оплачивается билет в Саграда Фамилия — €26. Если вы захотите, чтобы я зашла внутрь, нужно купить билет и мне. Также я могу рассказать вам всё снаружи и подождать у входа
  • Можно добавить к программе посещение парка Гуэля. Тогда по времени экскурсия увеличится до 5 часов и стоимость составит €270

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЗимниеЛетниеОбзорныеСтарый городПопулярные местаГаудиСаграда ФамилияНеобычные домаДом БальоПлощадь КаталонииПлощадь ИспанииДом МилаСамое главноеГора и парк Монжуик

Похожие экскурсии из Барселоны

Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
322 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
167134 за всё до 3 чел.
Первый раз в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Сегодня в 12:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барселоне
ХорошоТам