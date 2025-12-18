Пешеходная фотопрогулка по Готическому кварталу Барселоны с репортажной съемкой.
Вы увидите главные достопримечательности старинного города, узнаете местные легенды и получите серию профессиональных фотографий на память.
Описание фото-прогулки
Архитектурные жемчужины
Мы начнем с Ла Рамблы и Королевской площади, увидим дворец Гуэля и Кафедральный собор с его историей о 13 белых гусях. Вы познакомитесь с разными эпохами в архитектуре города.
Легенды и скрытые места
Маршрут включает «ворота слепых», место бывших виселиц и «проклятый колодец». Мы пройдем по улице магов, увидим дом с глазами и фотомозаику «поцелуй свободы», а также посетим кафе «4 кота».
Современные достопримечательности
Вы сфотографируетесь у монумента Колумбу и «Пупка Барселоны», побываете в «Лесу Фей» и на набережной с гигантскими рыбами. Завершится прогулка у фонтана, где снимался клип Шакиры. Важная информация: Экскурсия длится от 2 до 4 часов. Стоимость дополнительного времени — от 60 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ла Рамбла
- Королевская площадь
- Дворец Гуэля
- Рынок Бокерия
- Кафедральный собор
- Монумент Колумбу
- Кафе «4 кота»
- Готический квартал
Что включено
- Услуги гида
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Дополнительное время (60 € с группы за 1 час)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 2 до 4 часов. Стоимость дополнительного времени - от 60 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
