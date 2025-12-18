Архитектурные жемчужины

Мы начнем с Ла Рамблы и Королевской площади, увидим дворец Гуэля и Кафедральный собор с его историей о 13 белых гусях. Вы познакомитесь с разными эпохами в архитектуре города.

Легенды и скрытые места

Маршрут включает «ворота слепых», место бывших виселиц и «проклятый колодец». Мы пройдем по улице магов, увидим дом с глазами и фотомозаику «поцелуй свободы», а также посетим кафе «4 кота».

Современные достопримечательности

Вы сфотографируетесь у монумента Колумбу и «Пупка Барселоны», побываете в «Лесу Фей» и на набережной с гигантскими рыбами. Завершится прогулка у фонтана, где снимался клип Шакиры. Важная информация: Экскурсия длится от 2 до 4 часов. Стоимость дополнительного времени — от 60 € с группы за 1 час.