Увидеть самое главное в Барселоне

Найдено 84 экскурсии в категории «Самое главное» в Барселоне на русском языке, цены от €20, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
34 за человека
Первый раз в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 4 чел.
Барселона от готики до фешенебельных площадей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Дружеская прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 11:00
от 95 за всё до 6 чел.
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
87 отзывов
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
212 отзывов
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Готическая Барселона вечером
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
27 за человека
По самым интересным местам Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
191 отзыв
Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Барселона - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
187 за всё до 8 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида
Начало: У Кафедрального собора Барселоны
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
117 за всё до 7 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Готический квартал в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Модерн и готика: два лица Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 143 за всё до 10 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Парк Гуэль в компании Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
237 за всё до 10 чел.
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Храм Святого Семейства (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
50 за человека
Визитные карточки Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 209 за всё до 10 чел.
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле
Начало: У больницы Св. Петра и Павла
Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за человека
Барселона - любовь моя и твоя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Барселона - любовь моя и твоя
Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн
Начало: На площади Каталунии
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
105 за всё до 6 чел.
Гауди - гений или сумаcшедший?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Барселона сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
94 за всё до 10 чел.
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
67 за человека
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
135 за всё до 6 чел.
Барселона с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
120 за всё до 5 чел.
Готический квартал - сердце Барселоны
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом
Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
8967 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
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    средневековья, захватила кусочки античности ну и конечно погрузилась в самую настоящую историю Барселоны. Валерий сумел передать дух и колорит города. Супер энергичный гид, 10 из 10! Обращусь к нему еще за экскурсией по другим районом Барселоны!

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Первый раз в Барселоне
    Отличная экскурсия от Дарьи! Нам удалось за 3 часа пройти по основным местам Барселоны, послушать увлекательный рассказ об истории города и задать интересующие вопросы, на которые смогли получить подробные ответы! Огромное спасибо, Дарья!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
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    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Всё прошло отлично!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Барселона - путешествие во времени
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно
  • N
    Nadia
    30 мая 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Мне все очень понравилось, интересно и познавательно рассказывал гид Тарас, большое ему спасибо! Но по времени очень мало получилось. .
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    в смысле должна была экскурсия 3 часа, а продолжалась 2. Не знаю почему? Может потому, что еще 2 х людей с нами не было, которые должны были быть. .

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Барселона на велосипеде: от готики до современности
  2. Первый раз в Барселоне
  3. Барселона от готики до фешенебельных площадей
  4. Дружеская прогулка по Барселоне
  5. Гении и злодеи - герои Барселоны
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Самое главное" можно забронировать 84 экскурсии от 20 до 400 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 3024 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 84 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 3024 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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