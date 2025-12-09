Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше пряностей, где снимался фильм «Парфюмер».



И это только малая часть авторского маршрута, охватывающего интересные места Барселоны, которые отражают особенности города в различные времена.



Мы гарантируем, что вы получите максимум удовольствия и незабываемых впечатлений от этого путешествия. Чтобы увидеть всю красоту Старой Барселоны, прогуляемся по бульвару Рамбла, посетим кафе «4 кота», увидим римские акведуки с башнями, насладимся самым вкусным мороженым в городе, а также заглянем в лавку

Владислав Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 10:00 €198 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы начнете свое путешествие по Барселоне с площади Каталонии. Отсюда вы отправитесь на знаменитую улицу Рамбла, где вас ждет прогулка мимо ярких зданий, изящных фонтанов и красочных цветочных лавок. Погрузиться в местный колорит вы сможете в атмосферном кафе, где вам представится возможность попробовать блюда каталонской кухни. Далее путь лежит в сердце старого города — Готический квартал. Здесь вы ощутите дыхание истории, рассматривая величественные фасады Кафедрального собора и Дома Каталонской музыки. Вы также увидите свидетельства римской эпохи — древние акведуки с башнями, ставшие одним из символов города. После осмотра древностей вас ждет приятная пауза с мороженым в одном из лучших кафе Барселоны. Экскурсия продолжится у колонн римского храма Августа, где вы прикоснетесь к античным истокам города и увидите первую работу великого Гауди. Завершится маршрут в колоритной лавке пряностей, известной по фильму «Парфюмер», и под легендарным мостом вздохов, где вы сможете загадать желание. В память об этом насыщенном путешествии гид проведет для вас фотосессию, чтобы яркие впечатления остались с вами надолго. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату