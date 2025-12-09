Мои заказы

Чтобы увидеть всю красоту Старой Барселоны, прогуляемся по бульвару Рамбла, посетим кафе «4 кота», увидим римские акведуки с башнями, насладимся самым вкусным мороженым в городе, а также заглянем в лавку
пряностей, где снимался фильм «Парфюмер».

И это только малая часть авторского маршрута, охватывающего интересные места Барселоны, которые отражают особенности города в различные времена.

Мы гарантируем, что вы получите максимум удовольствия и незабываемых впечатлений от этого путешествия.

Описание экскурсии

Вы начнете свое путешествие по Барселоне с площади Каталонии. Отсюда вы отправитесь на знаменитую улицу Рамбла, где вас ждет прогулка мимо ярких зданий, изящных фонтанов и красочных цветочных лавок. Погрузиться в местный колорит вы сможете в атмосферном кафе, где вам представится возможность попробовать блюда каталонской кухни. Далее путь лежит в сердце старого города — Готический квартал. Здесь вы ощутите дыхание истории, рассматривая величественные фасады Кафедрального собора и Дома Каталонской музыки. Вы также увидите свидетельства римской эпохи — древние акведуки с башнями, ставшие одним из символов города. После осмотра древностей вас ждет приятная пауза с мороженым в одном из лучших кафе Барселоны. Экскурсия продолжится у колонн римского храма Августа, где вы прикоснетесь к античным истокам города и увидите первую работу великого Гауди. Завершится маршрут в колоритной лавке пряностей, известной по фильму «Парфюмер», и под легендарным мостом вздохов, где вы сможете загадать желание. В память об этом насыщенном путешествии гид проведет для вас фотосессию, чтобы яркие впечатления остались с вами надолго. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Каталонии
  • Рамбла
  • Готический квартал
  • Дом Каталонской музыки
  • Кафедральный собор
  • Храм Августа
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

