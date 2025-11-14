Вас ждет премиум-шоу фламенко в звукоизолированной студии звукозаписи, камерный вечер в клубе Casa Sors, яркие эмоции, увлекательная экскурсия по Музею гитары и традиционный испанский ужин, по желанию.
Описание билетаФламенко — самое аутентичное и захватывающее художественное выражение испанской культуры с талантливыми артистами. Вам предлагается посмотреть на впечатляющее шоу фламенко в студии звукозаписи, где записывались Шакира и Розалия! Наши шоу — уникальная возможность насладиться испанской музыкой и танцами фламенко в уютной камерной обстановке. Также мы покажем вам наш Музей испанских гитар, в котором собрана одна из самых важных коллекций в мире. Благодаря нашим выставкам посетители могут узнать об эволюции гитары от ее истоков до наших дней, а также оценить различные техники и музыкальные стили, которые развивались с течением времени. Также, если вы пожелаете, сможете остаться на традиционный испанский ужин с напитками (вино, пиво, безалкогольные напитки, вермут) и тапас (ассорти иберийских блюд, сыров и др.). Для этого просто выберите соответствующий билет. Важная информация:
- Если вы хотите присоединиться к ужину, выберите соответствующий билет;
- Предложение доступно для туристов на инвалидных колясках.
Ежедневно, кроме понедельника, в 18:00, 19:30, 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Клуб Casa Sors
- Музей испанской гитары
Что включено
- Фламенко Премиум Шоу в звукоизолированной студии звукозаписи
- Экскурсия по Музею гитары
- Дополнительные напитки или закуски (при выборе билета с ужином).
Место начала и завершения?
Meet at C/ del Consell de Cent, 215, 08011 Barcelona
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, в 18:00, 19:30, 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Если вы хотите присоединиться к ужину, выберите соответствующий билет
- Предложение доступно для туристов на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
