читать дальше информация, ошеломительные виды, необычные улицы, восхитительные дома, интересные факты и подробности об архитектуре и в завершении Искупительный храм во всем его великолепии. На фламенко нас уже не хватило) Спасибо Вадим! 👏 Особое спасибо от моей мамы за внимание и доброе отношение. С уважением Татьяна, Евдокия и Брайан

В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это историческая