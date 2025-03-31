Музыкальные – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Барселоне на русском языке, цены от €86. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
На машине
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«Фламенко — танец, без которого невозможно понять Испанию»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€249 за всё до 6 чел.
Музыкальная Барселона
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыкальная Барселона
Поймать ритм города и последовать за его живой душой
Начало: Около станции метро Parellel
«Эта экскурсия для тех, кто любит музыку и хочет узнать, как звучит Барселона»
22 мая в 15:30
23 мая в 15:30
€147 за всё до 6 чел.
Монтсеррат: аудиоэкскурсия + билеты на поезд и концерт Эсколании
Пешая
На поезде
8 часов
Аудиогид
Монтсеррат: аудиоэкскурсия + билеты на поезд и концерт Эсколании
Самостоятельно исследовать древний монастырь, слушая его историю в приложении
Начало: На вокзале «Эспанья», площадь Испании
«А также насладитесь небесной музыкой знаменитого хора мальчиков»
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
€86 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 марта 2025
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Супер! Очень довольны
  • В
    Вероника
    20 июля 2023
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Очень хороший вариант экскурсии, когда времени для знакомства с Барселоной маловато. Мы побывали в разных концах города на машине и успели познакомиться с основными достопримечательностями. Вадим сделал для нас отличные фото!
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2023
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это историческая
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    информация, ошеломительные виды, необычные улицы, восхитительные дома, интересные факты и подробности об архитектуре и в завершении Искупительный храм во всем его великолепии. На фламенко нас уже не хватило) Спасибо Вадим! 👏 Особое спасибо от моей мамы за внимание и доброе отношение. С уважением Татьяна, Евдокия и Брайан

    В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музыкальные»

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  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в мае 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 249. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музыкальные», 7 ⭐ отзывов, цены от €86. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль