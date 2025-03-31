Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«Фламенко — танец, без которого невозможно понять Испанию»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€249 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыкальная Барселона
Поймать ритм города и последовать за его живой душой
Начало: Около станции метро Parellel
«Эта экскурсия для тех, кто любит музыку и хочет узнать, как звучит Барселона»
22 мая в 15:30
23 мая в 15:30
€147 за всё до 6 чел.
Аудиогид
Монтсеррат: аудиоэкскурсия + билеты на поезд и концерт Эсколании
Самостоятельно исследовать древний монастырь, слушая его историю в приложении
Начало: На вокзале «Эспанья», площадь Испании
«А также насладитесь небесной музыкой знаменитого хора мальчиков»
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
€86 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 марта 2025Супер! Очень довольны
- ВВероника20 июля 2023Очень хороший вариант экскурсии, когда времени для знакомства с Барселоной маловато. Мы побывали в разных концах города на машине и успели познакомиться с основными достопримечательностями. Вадим сделал для нас отличные фото!
- ТТатьяна13 июня 2023В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это историческая
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музыкальные»
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Сейчас в Барселоне в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 249. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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