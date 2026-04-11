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Фламенко – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Фламенко» в Барселоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
На машине
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«Фламенко — танец, без которого невозможно понять Испанию»
Завтра в 17:00
17 авг в 17:00
от €269 за всё до 6 чел.
Готический квартал: прогулка с аудиогидом на русском + шоу фламенко
Пешая
5 часов
Билеты
Готический квартал: прогулка с аудиогидом на русском + шоу фламенко
Пройти по следам римлян, раскрыть секреты старой Барселоны и побывать на шоу в Tablao Cordobes
Начало: На площади Каталонии
«Вечером вас ждёт яркое представление в Tablao Cordobes — одном из лучших шоу фламенко в Испании»
Завтра в 17:30
17 авг в 17:30
от €60 за билет
Премиум-шоу фламенко и экскурсия по Музею гитары
Пешая
1 час
Билеты
Премиум-шоу фламенко и экскурсия по Музею гитары
Начало: Встреча в Ц/ дель Консель де Сент, 215, 08011 Барс...
«Фламенко — самое аутентичное и захватывающее художественное выражение испанской культуры с талантливыми артистами»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 18:00, 19:30, 21:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€45 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Лариса
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Прекрасная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Очень удобно на машине, можно увидеть Барселону с разных сторон. Вадим подстраивается под наши желания, меняет маршрут, чтобы мы больше увидели. Советуем всем, кто хочет много узнать и услышать за один день.
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М
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Спасибо, все осень понравилось! 👍🏻
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О
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Супер! Очень довольны
Супер! Очень довольны
Супер! Очень довольны
Супер! Очень довольны
Супер! Очень довольны
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В
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Очень хороший вариант экскурсии, когда времени для знакомства с Барселоной маловато. Мы побывали в разных концах города на машине и успели познакомиться с основными достопримечательностями. Вадим сделал для нас отличные фото!
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Татьяна
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это
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историческая информация, ошеломительные виды, необычные улицы, восхитительные дома, интересные факты и подробности об архитектуре и в завершении Искупительный храм во всем его великолепии.
На фламенко нас уже не хватило)
Спасибо Вадим! 👏 Особое спасибо от моей мамы за внимание и доброе отношение.
С уважением Татьяна, Евдокия и Брайан

В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко
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N
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Vse proshlo na odnom dixanii!!!otlichnaia ekskursia!!!Spasibooo.We had a wonderful time,thank you very much to Vadim.He is very professional and knowledgeable person.
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Olga
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Экскурсия прошла на одном дыхании с комфортом! Маршрут интересный и запоминающийся. Вадим предоставил уникальные исторические сведения, хорошо держал внимание слушателей. Было ясно, что человек занимается любимым делом и с удовольствием.
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Виктория
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Вадим, спасибо огромное за такую необыкновенную экскурсию! Никогда самостоятельно мы не смогли бы увидеть те места, что ты нам показал.
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Твой интересный с юмором и доброжелательный рассказ сделал наш вечер приятным и удивительным! Всем рекомендуем провести вечер в барселоне с Вадимом!

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И
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Профессионально, комфортно, эмоционально, тепло. Спасибо, Вадим!
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Всего 11 отзывов в Барселоне в категории "Фламенко"

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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Фламенко»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерняя Барселона и фееричное фламенко;
  2. Готический квартал: прогулка с аудиогидом на русском + шоу фламенко;
  3. Премиум-шоу фламенко и экскурсия по Музею гитары.
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Саграда Фамилия;
  2. Старый город;
  3. Дом Бальо;
  4. Парк Гуэль;
  5. Кафедральный собор Барселоны;
  6. Дворец Гуэль;
  7. Монтсеррат;
  8. Рамбла;
  9. Дом Мила;
  10. Тибидабо.
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2026
Сейчас в Барселоне в категории "Фламенко" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 269. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Фламенко», 11 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь