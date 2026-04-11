Лариса

Прекрасная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Очень удобно на машине, можно увидеть Барселону с разных сторон. Вадим подстраивается под наши желания, меняет маршрут, чтобы мы больше увидели. Советуем всем, кто хочет много узнать и услышать за один день.