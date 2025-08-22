Индивидуальная
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«После экскурсии вы будете смотреть шоу как подготовленные зрители, которые уже знакомы с духом Испании, и уловите его отголоски в знаменитом танце»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€259 за всё до 6 чел.
Город в вечерних огнях: ночная Барселона
Начало: Ваш отель
«Ночная экскурсия по Барселоне с подъемом на гору Тибидабо, ужином в секретном ресторане, посещением шоу фламенко и представлением Магического фонтана»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€220 за всё до 6 чел.
Билеты
Премиум-шоу фламенко и экскурсия по Музею гитары
Начало: Meet at C/ del Consell de Cent, 215, 08011 Barcelo...
«Вам предлагается посмотреть на впечатляющее шоу фламенко в студии звукозаписи, где записывались Шакира и Розалия»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 18:00, 19:30, 21:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€37 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 августа 2025Спасибо, все осень понравилось! 👍🏻
- ООльга31 марта 2025Супер! Очень довольны
- ВВероника20 июля 2023Очень хороший вариант экскурсии, когда времени для знакомства с Барселоной маловато. Мы побывали в разных концах города на машине и успели познакомиться с основными достопримечательностями. Вадим сделал для нас отличные фото!
- ТТатьяна13 июня 2023В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это
историческая
- NNatalia9 марта 2023Vse proshlo na odnom dixanii!!!otlichnaia ekskursia!!!Spasibooo.We had a wonderful time,thank you very much to Vadim.He is very professional and knowledgeable person.
- OOlga6 февраля 2023Экскурсия прошла на одном дыхании с комфортом! Маршрут интересный и запоминающийся. Вадим предоставил уникальные исторические сведения, хорошо держал внимание слушателей. Было ясно, что человек занимается любимым делом и с удовольствием.
- ВВиктория4 февраля 2023Вадим, спасибо огромное за такую необыкновенную экскурсию! Никогда самостоятельно мы не смогли бы увидеть те места, что ты нам показал.
- ИИван24 мая 2019Профессионально, комфортно, эмоционально, тепло. Спасибо, Вадим!
