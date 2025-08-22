Мои заказы

Посетите невероятные шоу в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Барселоне на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
На машине
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«После экскурсии вы будете смотреть шоу как подготовленные зрители, которые уже знакомы с духом Испании, и уловите его отголоски в знаменитом танце»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€259 за всё до 6 чел.
Город в вечерних огнях: ночная Барселона
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город в вечерних огнях: ночная Барселона
Начало: Ваш отель
«Ночная экскурсия по Барселоне с подъемом на гору Тибидабо, ужином в секретном ресторане, посещением шоу фламенко и представлением Магического фонтана»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€220 за всё до 6 чел.
Премиум-шоу фламенко и экскурсия по Музею гитары
Пешая
1 час
Билеты
Премиум-шоу фламенко и экскурсия по Музею гитары
Начало: Meet at C/ del Consell de Cent, 215, 08011 Barcelo...
«Вам предлагается посмотреть на впечатляющее шоу фламенко в студии звукозаписи, где записывались Шакира и Розалия»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 18:00, 19:30, 21:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€37 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 августа 2025
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Спасибо, все осень понравилось! 👍🏻
  • О
    Ольга
    31 марта 2025
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Супер! Очень довольны
  • В
    Вероника
    20 июля 2023
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Очень хороший вариант экскурсии, когда времени для знакомства с Барселоной маловато. Мы побывали в разных концах города на машине и успели познакомиться с основными достопримечательностями. Вадим сделал для нас отличные фото!
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2023
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это
    историческая
    информация, ошеломительные виды, необычные улицы, восхитительные дома, интересные факты и подробности об архитектуре и в завершении Искупительный храм во всем его великолепии.
    На фламенко нас уже не хватило)
    Спасибо Вадим! 👏
    Особое спасибо от моей мамы за внимание и доброе отношение.
    С уважением Татьяна, Евдокия и Брайан

  • N
    Natalia
    9 марта 2023
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Vse proshlo na odnom dixanii!!!otlichnaia ekskursia!!!Spasibooo.We had a wonderful time,thank you very much to Vadim.He is very professional and knowledgeable person.
  • O
    Olga
    6 февраля 2023
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Экскурсия прошла на одном дыхании с комфортом! Маршрут интересный и запоминающийся. Вадим предоставил уникальные исторические сведения, хорошо держал внимание слушателей. Было ясно, что человек занимается любимым делом и с удовольствием.
  • В
    Виктория
    4 февраля 2023
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Вадим, спасибо огромное за такую необыкновенную экскурсию! Никогда самостоятельно мы не смогли бы увидеть те места, что ты нам показал.
    Твой интересный с юмором и доброжелательный рассказ сделал наш вечер приятным и удивительным! Всем рекомендуем провести вечер в барселоне с Вадимом!

  • И
    Иван
    24 мая 2019
    Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
    Профессионально, комфортно, эмоционально, тепло. Спасибо, Вадим!

