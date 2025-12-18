Отправьтесь в незабываемое путешествие, где вас ждут средневековый Бесалу с его крепостными улочками и уникальный Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе.
Насладитесь дегустацией местных деликатесов и погружением в атмосферу сюрреализма, а затем откройте для себя «испанскую Венецию» — Эмпуриабраву, где вы сможете управлять лодкой по живописным каналам.
Описание экскурсии
Новые впечатления в Каталонии: рыцарский Бесалу и театр Дали Вы уже ознакомились с Барселоной и хотите новых впечатлений? Тогда рекомендую отправиться в дальний тур «Трамонтана», где вас ждут заснеженные Пиренеи и оливковые рощи, хранящие тайны многовековой истории. Наше путешествие начинается в старинном городе Бесалу, сохранившем свой неповторимый облик крепости X века, где до сих пор проживает около двух тысяч жителей. Пропитываясь духом рыцарского Средневековья, мы фотографируемся в живописных закоулках и дегустируем местные деликатесы, такие как сыровяленые колбасы и хамоны, под ароматные ликеры из трав и ягод. Я сопровождаю гостей, рассказывая об истории и показывая главные достопримечательности. После часовой пешеходной прогулки нас ждет настоящий пир с видом на тысячелетний каменный оборонительный мост. После обеда мы направляемся в Фигерас — город, где родился и вырос Сальвадор Дали. Парадоксальный гений сюрреализма сконцентрировался в его главном творении — уникальном Театре-музее, который поражает своей эксцентричностью и оригинальностью. Эмоции посетителей всегда очень яркие: от резкого неприятия до восторга. В завершение нашего насыщенного путешествия мы спускаемся к морю в городок Эмпуриабрава, известный как «испанская Венеция» благодаря уникальной инфраструктуре. К каждому особняку можно подъехать на авто или подплыть на белоснежной яхте, которые продаются даже в специальных «супермаркетах». Мы арендуем небольшую электромоторную лодку и около часа «погуляем» по каналам самого фешенебельного курорта Каталонии. Каждый член вашей компании, даже дети, сможет управлять лодкой и почувствовать себя настоящими капитанами. Важная информация:
В стоимость не включено: аренда лодки, входы в музеи и парки, фуникулеры и другие технические незначительные расходы. О них вы будете предупреждены еще во время обсуждения деталей маршрута • Экскурсия осуществляет на личных легковых автомобилях (1−4 человека) или микроавтобусе (максимум 6 человек). По спецзаказу есть возможность арендовать скутер, кабриолет или автомобиль представительского класса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бесалу
- Дом-музей Дали в Фигерасе
- Эмпуриабрава («испанская Венеция»)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда легкового автомобиля: 300€
- Аренда микроавтобуса: 700€
- Аренда лодки
- Входные билеты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В стоимость не включено: аренда лодки, входы в музеи и парки, фуникулеры и другие технические незначительные расходы. О них вы будете предупреждены еще во время обсуждения деталей маршрута
- Экскурсия осуществляет на личных легковых автомобилях (1-4 человека) или микроавтобусе (максимум 6 человек). По спецзаказу есть возможность арендовать скутер, кабриолет или автомобиль представительского класса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
