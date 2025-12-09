Приглашаем вас в монастырь Монсеррат — сердце духовной Каталонии, расположенное среди живописных гор. Это место поражает своей природной красотой, атмосферой покоя и многовековой историей. Мы отправимся из Барселоны на скоростном поезде (или при желании — на вашем авто), чтобы провести день в древней обители бенедиктинцев. Вы увидите святыню Черной Мадонны — покровительницы Каталонии, подниметесь на место, где, по легенде, произошло чудо, и прогуляетесь по территории монастыря. По желанию можно посетить музей с оригиналами работ Дали, Веласкеса, Караваджо и других мастеров. Обязательной частью станет дегустация фермерских продуктов на монастырском рынке: сыры, мед, орехи, местное вино и традиционный десерт mató amb miel. Пейзажи Монсеррата оставят в памяти мощный след — особенно виды с горной дороги на обратном пути. Экскурсия индивидуальная, проводится по понедельникам, но можно согласовать любой день. Формат подходит для семей с детьми. Гид сопровождает вас всё время, а маршрут в горах полностью пешеходный. Важная информация: Экскурсия проводится по понедельникам, но можно согласовать любой день. Формат подходит для семей с детьми. Гид сопровождает вас всё время. Важно знать:

Обувь: маршрут частично проходит по горным тропам — надевайте удобную закрытую обувь с нескользящей подошвой. Одежда: для посещения монастыря рекомендуется закрытая одежда (прикрытые плечи и колени) • Документы: обязательно возьмите с собой удостоверение личности (паспорт или ID) на случай проверки в транспорте.

• Связь и встреча: