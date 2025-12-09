Монсеррат — не просто монастырь, а сердце каталонской духовности.
Здесь, среди гор, вы увидите легендарную Черную Мадонну, попробуете монастырские сыры и десерты, а по желанию — посетите музей с оригиналами Дали и Караваджо. Тур проходит в индивидуальном формате: только вы и гид, в неспешной атмосфере.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в монастырь Монсеррат — сердце духовной Каталонии, расположенное среди живописных гор. Это место поражает своей природной красотой, атмосферой покоя и многовековой историей. Мы отправимся из Барселоны на скоростном поезде (или при желании — на вашем авто), чтобы провести день в древней обители бенедиктинцев. Вы увидите святыню Черной Мадонны — покровительницы Каталонии, подниметесь на место, где, по легенде, произошло чудо, и прогуляетесь по территории монастыря. По желанию можно посетить музей с оригиналами работ Дали, Веласкеса, Караваджо и других мастеров. Обязательной частью станет дегустация фермерских продуктов на монастырском рынке: сыры, мед, орехи, местное вино и традиционный десерт mató amb miel. Пейзажи Монсеррата оставят в памяти мощный след — особенно виды с горной дороги на обратном пути.
Обувь: маршрут частично проходит по горным тропам — надевайте удобную закрытую обувь с нескользящей подошвой. Одежда: для посещения монастыря рекомендуется закрытая одежда (прикрытые плечи и колени) • Документы: обязательно возьмите с собой удостоверение личности (паспорт или ID) на случай проверки в транспорте.
• Связь и встреча:
- после бронирования гид свяжется с вами по Whats.
- App или email и пришлёт точное место встречи в Барселоне.
- Поездка проходит по понедельникам, но можно выбрать и другой день по согласованию с гидом.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Монсеррат и его территория
- Святыня Черной Мадонны
- Скальная площадка, где произошло чудо
- Монастырский рынок с дегустацией фермерских продуктов
- По желанию - музей с коллекцией Дали, Веласкеса, Караваджо
- Панорамные виды с горных троп и дорог Монсеррата
Что включено
- Индивидуальное сопровождение русскоязычного гида
- Подъём к святыням и пешеходная экскурсия по монастырю
Что не входит в цену
- Проезд туда и обратно (поезд - €27/чел., также оплачивается билет гиду). Поездка может состояться на машине туристов.
- Вход в музей с художественной коллекцией: оплачивается отдельно на месте (по желанию)
- Обед в кафе рядом с монастырём и дегустации на монастырском рынке: от €10-15 с человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона
Завершение: По предварительному согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по понедельникам, но можно согласовать любой день. Формат подходит для семей с детьми. Гид сопровождает вас всё время
- Важно знать:
- Обувь: маршрут частично проходит по горным тропам - надевайте удобную закрытую обувь с нескользящей подошвой
- Одежда: для посещения монастыря рекомендуется закрытая одежда (прикрытые плечи и колени)
- Документы: обязательно возьмите с собой удостоверение личности (паспорт или ID) на случай проверки в транспорте
- Связь и встреча: после бронирования гид свяжется с вами по WhatsApp или email и пришлёт точное место встречи в Барселоне
- Поездка проходит по понедельникам, но можно выбрать и другой день по согласованию с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
