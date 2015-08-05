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  4. Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино

Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века

Maria
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Maria – ваш гид
Сегодня в этом легендарном месте берут начало многие гастрономические тенденции, и мы можем прикоснуться к этой части культуры, очутившись в погребе XIV века, спрятанном под магазином, и оказавшись в окружении легендарных бутылок, чьи истории покоряют и вдохновляют.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино

Программа

Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год.

Попробуем вина, за которыми в легендарный магазин приходят сомелье самых знаменитых ресторанов в Каталонии, выискивая классику и новинки, а также продукты, которые не первый год в винотеке покупают повара-легенды местной гастрономии для того, чтобы блеснуть лучшими блюдами из безупречных ингредиентов в своем заведении.

Отведав дивных вин и сказочных закусок, а также захватив вина с собой, отправимся на экскурсию по кварталу Борн, увидим Барселону глазами моряков, восхитимся собором Святой Марии Морской, мимо средневековых рыбных складов и борделей, через узкие улочки квартала Борн, выйдем к легендарному старому Порту.

Организационные детали

Дегустация не входит в стоимость экскурсии. Закуски и вино выбираются и оплачиваются отдельно: около 15 евро с человека за дегустационное меню.

Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Привет, нас зовут Энрик и Мария. Мы родились в разных городах, выросли в разных культурах и температурах, разных семьях, мы ходили в разные школы и жили по разному расписанию. Но судьба свела нас, и теперь мы живем в Барселоне, придумываем и мечтаем вместе. Энрик - мореплаватель-путешественник, объездивший полмира и обожающий хорошую кухню, а я учусь в Театральном вузе и ставлю спектакли на русском и каталанском языках. Я закончила филологический факультет МГУ, по специальности литературоведение. Мы знаем и любим Барселону, и нам не надоедает рассказывать о ней и узнавать ее. Если вы хотите получить вдохновение, наполниться творческой энергией города, почувствовать свежий вечерний воздух после дождливого дня, увидеть город глазами тех, кто в нем живет, выйдя за пределы привычной туристической рутины, тоскливой и претенциозной , наши экскурсии вам понравятся.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Елена
5 августа 2015
Отлично!!!
Просто супер! Нам безумно понравилась амосфера и особенно экскурсоводы.
Большое спасибо Маше! Мы еще вернемся ;)

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