Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Барселоне особенно приятная для прогулок. В это время вы сможете насладиться теплым климатом и атмосферой города. В октябре и апреле также можно посетить мероприятие, но учтите, что возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия также доступна, но прохладная погода может ограничить комфорт прогулок.

В Барселоне есть уникальная возможность попробовать сыры и хамон легендарной марки Joselito в старинном погребе XIV века. Дегустация проходит под руководством мастера Франка, который с удовольствием поделится секретами нарезки и подачи. После этого вас ждет прогулка по кварталу Борн, где можно увидеть собор Святой Марии Морской и старый Порт. Это путешествие не оставит равнодушным ни одного гурмана и ценителя истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год.

Попробуем вина, за которыми в легендарный магазин приходят сомелье самых знаменитых ресторанов в Каталонии, выискивая классику и новинки, а также продукты, которые не первый год в винотеке покупают повара-легенды местной гастрономии для того, чтобы блеснуть лучшими блюдами из безупречных ингредиентов в своем заведении.

Отведав дивных вин и сказочных закусок, а также захватив вина с собой, отправимся на экскурсию по кварталу Борн, увидим Барселону глазами моряков, восхитимся собором Святой Марии Морской, мимо средневековых рыбных складов и борделей, через узкие улочки квартала Борн, выйдем к легендарному старому Порту.

Организационные детали

Дегустация не входит в стоимость экскурсии. Закуски и вино выбираются и оплачиваются отдельно: около 15 евро с человека за дегустационное меню.