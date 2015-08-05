Программа

Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год.

Попробуем вина, за которыми в легендарный магазин приходят сомелье самых знаменитых ресторанов в Каталонии, выискивая классику и новинки, а также продукты, которые не первый год в винотеке покупают повара-легенды местной гастрономии для того, чтобы блеснуть лучшими блюдами из безупречных ингредиентов в своем заведении.

Отведав дивных вин и сказочных закусок, а также захватив вина с собой, отправимся на экскурсию по кварталу Борн, увидим Барселону глазами моряков, восхитимся собором Святой Марии Морской, мимо средневековых рыбных складов и борделей, через узкие улочки квартала Борн, выйдем к легендарному старому Порту.