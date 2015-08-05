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Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино

Откройте для себя гастрономические сокровища Барселоны: дегустация в погребе XIV века и прогулка по историческому кварталу Борн
В Барселоне есть уникальная возможность попробовать сыры и хамон легендарной марки Joselito в старинном погребе XIV века.

Дегустация проходит под руководством мастера Франка, который с удовольствием поделится секретами нарезки и подачи.

После этого вас ждет прогулка по кварталу Борн, где можно увидеть собор Святой Марии Морской и старый Порт. Это путешествие не оставит равнодушным ни одного гурмана и ценителя истории
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Дегустация легендарных сыров и хамона
  • 🍷 Уникальные вина из лучших виноделен
  • 🏛 Прогулка по историческому кварталу Борн
  • ⛪️ Восхищение собором Святой Марии Морской
  • 🌊 Виды старого Порта Барселоны

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Барселоне особенно приятная для прогулок. В это время вы сможете насладиться теплым климатом и атмосферой города. В октябре и апреле также можно посетить мероприятие, но учтите, что возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия также доступна, но прохладная погода может ограничить комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино

Что можно увидеть

  • Собор Святой Марии Морской
  • Старый Порт

Описание экскурсии

Программа

Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год.

Попробуем вина, за которыми в легендарный магазин приходят сомелье самых знаменитых ресторанов в Каталонии, выискивая классику и новинки, а также продукты, которые не первый год в винотеке покупают повара-легенды местной гастрономии для того, чтобы блеснуть лучшими блюдами из безупречных ингредиентов в своем заведении.

Отведав дивных вин и сказочных закусок, а также захватив вина с собой, отправимся на экскурсию по кварталу Борн, увидим Барселону глазами моряков, восхитимся собором Святой Марии Морской, мимо средневековых рыбных складов и борделей, через узкие улочки квартала Борн, выйдем к легендарному старому Порту.

Организационные детали

Дегустация не входит в стоимость экскурсии. Закуски и вино выбираются и оплачиваются отдельно: около 15 евро с человека за дегустационное меню.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 162 туристов
Привет, нас зовут Энрик и Мария. Мы родились в разных городах, выросли в разных культурах и температурах, разных семьях, мы ходили в разные школы и жили по разному расписанию. Но
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судьба свела нас, и теперь мы живем в Барселоне, придумываем и мечтаем вместе. Энрик - мореплаватель-путешественник, объездивший полмира и обожающий хорошую кухню, а я учусь в Театральном вузе и ставлю спектакли на русском и каталанском языках. Я закончила филологический факультет МГУ, по специальности литературоведение. Мы знаем и любим Барселону, и нам не надоедает рассказывать о ней и узнавать ее. Если вы хотите получить вдохновение, наполниться творческой энергией города, почувствовать свежий вечерний воздух после дождливого дня, увидеть город глазами тех, кто в нем живет, выйдя за пределы привычной туристической рутины, тоскливой и претенциозной, наши экскурсии вам понравятся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Отлично!!!
Просто супер! Нам безумно понравилась амосфера и особенно экскурсоводы.
Большое спасибо Маше! Мы еще вернемся;)
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