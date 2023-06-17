Вы узнаете, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен монастырь Монтсеррат, какие события в нём происходили и почему в него стремятся паломники со всего мира. Насладитесь чудесными горными видами со смотровых площадок и попробуете фермерские продукты.
Описание экскурсии
Монастырь Монтсеррат и Чёрная Мадонна
Я познакомлю вас с длинной историей бенедиктинского монастыря и его главной святыней — Чёрной Мадонной, веками помогающей людям справиться с бедами и неудачами. Вы узнаете, как правильно обращаться к Деве Марии Монтсеррат, и услышите о других символах, связанных с удивительной горой. А если повезёт, попадёте на небольшой концерт детского хора «Эсколания».
Потрясающие виды и местные деликатесы
Со смотровых площадок на высоте 700 метров над уровнем моря вы насладитесь идиллическими панорамами долин и испанских деревень. А разглядывая каменных исполинов, попытаетесь раскрыть тайну их появления. Кроме того, у подножия горы расположены фермерские хозяйства — вы сможете попробовать сыры, мёд и ощутить долину Монтсеррат «на вкус».
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы:
- Проезд из Барселоны:
— Общественным транспортом (электричка+фуникулёр) — около €25 за чел. за проезд туда-обратно + билет для гида
— от €150 на легковом автомобиле за поездку на 5 часов (1 час дороги в одну сторону + 3 часа экскурсии)
- Посещение Чёрной Мадонны — €11 за чел.
Необязательные дополнительные расходы:
- Хор Эсколания — €10 за чел.
- Дегустация ликеров, обед, перекусы — не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Монтсеррате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 713 туристов
Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо гиду Очень довольны экскурсией, тот случай,когда реальность превзошла ожидания! Все прошло отлично и познавательно, спасибо большое. Всем рекомендую!
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А
Очень понравилась экскурсия с Натальей. Несмотря на непредвиденные обстоятельства и наше опоздание, Наталья дождалась и организовала альтернативную дорогу к Монсеррат. За приятным рассказом и прогулкой по святым местам время пролетело незаметно. Спасибо большое Наталье за сувениры и прекрасные воспоминания!
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Спасибо, Натальи, за теплую и добрую поездку в Монсеррат. Мы получили много полезной информации, без спеши и суеты посетили все основные места и успели опробовать местные сыры и творог на рынке. А подаренные местные травы будут долго напоминать нам об этой поездке холодными Питерскими вечерами.
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