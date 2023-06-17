Вы узнаете, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен монастырь Монтсеррат, какие события в нём происходили и почему в него стремятся паломники со всего мира. Насладитесь чудесными горными видами со смотровых площадок и попробуете фермерские продукты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Монтсеррат и Чёрная Мадонна

Я познакомлю вас с длинной историей бенедиктинского монастыря и его главной святыней — Чёрной Мадонной, веками помогающей людям справиться с бедами и неудачами. Вы узнаете, как правильно обращаться к Деве Марии Монтсеррат, и услышите о других символах, связанных с удивительной горой. А если повезёт, попадёте на небольшой концерт детского хора «Эсколания».

Потрясающие виды и местные деликатесы

Со смотровых площадок на высоте 700 метров над уровнем моря вы насладитесь идиллическими панорамами долин и испанских деревень. А разглядывая каменных исполинов, попытаетесь раскрыть тайну их появления. Кроме того, у подножия горы расположены фермерские хозяйства — вы сможете попробовать сыры, мёд и ощутить долину Монтсеррат «на вкус».

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы:

Проезд из Барселоны:

— Общественным транспортом (электричка+фуникулёр) — около €25 за чел. за проезд туда-обратно + билет для гида

— от €150 на легковом автомобиле за поездку на 5 часов (1 час дороги в одну сторону + 3 часа экскурсии)

— Общественным транспортом (электричка+фуникулёр) — около €25 за чел. за проезд туда-обратно + билет для гида — от €150 на легковом автомобиле за поездку на 5 часов (1 час дороги в одну сторону + 3 часа экскурсии) Посещение Чёрной Мадонны — €11 за чел.

Необязательные дополнительные расходы: