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поэтому поклонились Мадонне без очередей, в полупустом храме. После чего посетили музей монастыря. Обязательно зайдите туда, там отличная коллекция картин, в основном испанских мастеров 20 века, но есть и настоящие жемчужины известных мастеров. А потом мы прошли по тропе молитв, насладились красивейшими пейзажами, увидели просто шедевральные статуи и дошли до пещеры, где впервые была найдена Мадонна Монтсеррат. Владимир все отлично рассчитал по времени, так что мы успели послушать ангельское пение хора мальчиков, а потом поехали на оливковую ферму, где нам накрыли потрясающе вкусный обед. Если честно, оттуда просто не хотелось уходить. Настолько там приятная атмосфера, окружающая природа и просто нереально вкусная еда. Мы также съездили с Владимиром на экскурсию в Фигерос, в музей Дали, и в замок Пуболь, построенный Дали для Галы. Тоже отличная экскурсия, и в этой теме Владимир разбирается еще лучше. Видно, что он постоянно принимает участие в жизни этого музея, рассказал нам много интересного. Без него мы бы точно прошли мимо многих замечательных экспонатов, а то бы пропустили и несколько залов, так как ориентироваться в таком сложно сочиненном Дали пространстве достаточно проблемно. Огромное спасибо, точно будем рекомендовать вас своим друзьям!