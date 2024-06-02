1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Монтсеррат из Барселоны: скальный массив, монастырь и Чёрная Мадонна
Погрузитесь в мир древних легенд и величественной природы Монтсеррата, уникального места силы в Каталонии
Начало: Площадь Испании
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Таинственный Монтсеррат
Посетить духовный центр Каталонии и услышать о местных легендах и традициях
Начало: В Монтсеррате
13 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монтсеррат на автомобиле
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе
Начало: У монастыря Монсеррат
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июня 2024Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
- VVeslava20 мая 2024Огромное спасибо, Марина, за прекрасную экскурсию, душевность и профессионализм. Было ощущение, что гуляешь с давно знакомым и близким человеком.
- ННаталья19 мая 2024Лилия прекрасный рассказчик: сын 12 лет просто не отрываясь слушал ее. Время пролетело незаметно, познавательно, очень душевно! На Монсерат- однозначно с Лилей!!!
- PPavel18 мая 2024Все прошло великолепно!
- ЕЕлена17 мая 2024Прекрасная эксурсия и отличный гид! Спасибо.
- ММаксим6 мая 2024Забрались на гору ногами, без фуникулера, под интересный рассказ Людмилы. Спускались чудесной тропой в отсутствие толпы людей и с незабываемым
- ДДиана23 апреля 2024Познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали желания, поели местных сыры.
- ООльга27 марта 2024Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
- ААнна25 марта 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Егору. За время экскурсии мы узнали много нового и интересного
- ММария22 марта 2024Большое спасибо за отличную экскурсию. Монтсеррат теперь точно в нашем сердце! Отличная организация поездки. Владимир забрал нас от отеля, приехали рано,
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Монтсеррат»
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Сейчас в Барселоне в категории "Монтсеррат" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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