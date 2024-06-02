Экскурсии в Монтсеррат из Барселоны

Найдено 14 экскурсий в категории «Монтсеррат» в Барселоне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 5 чел.
Гора Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
263 за всё до 3 чел.
Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
196 за всё до 4 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Монтсеррат - источник силы и вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Монтсеррат из Барселоны: скальный массив, монастырь и Чёрная Мадонна
Погрузитесь в мир древних легенд и величественной природы Монтсеррата, уникального места силы в Каталонии
Начало: Площадь Испании
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
156 за всё до 5 чел.
Таинственный Монтсеррат
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Таинственный Монтсеррат
Посетить духовный центр Каталонии и услышать о местных легендах и традициях
Начало: В Монтсеррате
13 июня в 09:30
15 июня в 09:30
156 за всё до 5 чел.
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 400 за всё до 15 чел.
Монтсеррат на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Монтсеррат на автомобиле
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
320 за всё до 3 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе
Начало: У монастыря Монсеррат
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
100 за человека
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
390 за всё до 6 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
  • V
    Veslava
    20 мая 2024
    Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
    Огромное спасибо, Марина, за прекрасную экскурсию, душевность и профессионализм. Было ощущение, что гуляешь с давно знакомым и близким человеком.
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Монтсеррат - источник силы и вдохновения
    Лилия прекрасный рассказчик: сын 12 лет просто не отрываясь слушал ее. Время пролетело незаметно, познавательно, очень душевно! На Монсерат- однозначно с Лилей!!!
  • P
    Pavel
    18 мая 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Все прошло великолепно!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Прекрасная эксурсия и отличный гид! Спасибо.
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    В Монтсеррат - монастырь у самого неба
    Забрались на гору ногами, без фуникулера, под интересный рассказ Людмилы. Спускались чудесной тропой в отсутствие толпы людей и с незабываемым
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    видом. Только благодаря практичному уму Людмилы удалось вовремя посетить и увидеть нежное пение хора мальчиков, и прикоснуться к статуи Черной Мадонны. Если на Монсеррат, то только с Людмилой!

  • Д
    Диана
    23 апреля 2024
    В Монтсеррат - монастырь у самого неба
    Познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали желания, поели местных сыры.
  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Егору. За время экскурсии мы узнали много нового и интересного
  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
    Большое спасибо за отличную экскурсию. Монтсеррат теперь точно в нашем сердце! Отличная организация поездки. Владимир забрал нас от отеля, приехали рано,
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    поэтому поклонились Мадонне без очередей, в полупустом храме. После чего посетили музей монастыря. Обязательно зайдите туда, там отличная коллекция картин, в основном испанских мастеров 20 века, но есть и настоящие жемчужины известных мастеров. А потом мы прошли по тропе молитв, насладились красивейшими пейзажами, увидели просто шедевральные статуи и дошли до пещеры, где впервые была найдена Мадонна Монтсеррат. Владимир все отлично рассчитал по времени, так что мы успели послушать ангельское пение хора мальчиков, а потом поехали на оливковую ферму, где нам накрыли потрясающе вкусный обед. Если честно, оттуда просто не хотелось уходить. Настолько там приятная атмосфера, окружающая природа и просто нереально вкусная еда. Мы также съездили с Владимиром на экскурсию в Фигерос, в музей Дали, и в замок Пуболь, построенный Дали для Галы. Тоже отличная экскурсия, и в этой теме Владимир разбирается еще лучше. Видно, что он постоянно принимает участие в жизни этого музея, рассказал нам много интересного. Без него мы бы точно прошли мимо многих замечательных экспонатов, а то бы пропустили и несколько залов, так как ориентироваться в таком сложно сочиненном Дали пространстве достаточно проблемно. Огромное спасибо, точно будем рекомендовать вас своим друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Монтсеррат»

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  1. Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Монтсеррат" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Монтсеррат», 206 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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