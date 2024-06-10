Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес

Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе
В путешествии вы посетите два ярких каталонских города.

В Таррагоне осмотрите памятники Античности и узнаете о жизни Второго Рима, а также познакомитесь с крупнейшим собором Каталонии и оцените панорамы с «Балкона Средиземноморья». На обратном пути мы заедем в Ситжес. Я расскажу, какой путь он прошёл от рыбацкой деревушки до одного из самых модных курортов мира.
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Таррагона — город-музей под открытым небом

Вы посетите красивый и уютный город, расположенный на высоком холме над средиземноморскими водами. Он известен крупнейшим в Каталонии собором и богатым древнеримским наследием, ведь когда-то Таррагона была столицей испанской территории Римской империи.

На прогулке мы окинем взглядом историю города с 3 в. до н. э. и до наших дней. Особое внимание уделим эпохе, когда город назывался Террако и имел почётное звание Второго Рима. А также поговорим о средневековом и современном периодах.

Вы увидите все главные достопримечательности Таррагоны: античные памятники, Старый город, Кафедральный собор, площадь Корсини и Королевскую площадь, церковь Ордена босых кармелитов и многое другое. Кроме того, я проведу вас уютными улочками на романтическую смотровую площадку «Балкон Средиземноморья», которая впечатлит панорамой древнеримского амфитеатра и моря.

Ситжес — испанский Сан-Тропе

На обратном пути мы заедем в город, который только притворяется простым рыбацким посёлком. На самом деле это один из самых модных курортов Испании, где жизнь бьёт ключом круглый год. На прогулке мы поговорим о прошлом Ситжеса и его судьбе после 60-х годов 20 века, когда он стал вторым Сан-Тропе.

Вы посетите главный приморский проспект курорта и старый квартал со множеством готических арок и модернистскими виллами. Увидите скромные часовни, соседствующие с роскошными дворцами, а также ультрасовременные бутики и антикварные лавки, которые прячутся в остатках крепостной стены. И конечно, я познакомлю вас с сердцем Старого города — храмом Святого Варфоломея, который возвышается на каменной скале, омываемой морем.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы. Поездка проходит на комфортабельном минивэне представительского класса Lancia Grand Voyager.
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане — средний чек 30€, также я могу подсказать заведения с «меню дня» за 20-25€ (горячее блюдо, закуска, десерт и напиток)
  • Содержание экскурсии может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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