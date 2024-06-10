В путешествии вы посетите два ярких каталонских города. В Таррагоне осмотрите памятники Античности и узнаете о жизни Второго Рима, а также познакомитесь с крупнейшим собором Каталонии и оцените панорамы с «Балкона Средиземноморья». На обратном пути мы заедем в Ситжес. Я расскажу, какой путь он прошёл от рыбацкой деревушки до одного из самых модных курортов мира.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Таррагона — город-музей под открытым небом

Вы посетите красивый и уютный город, расположенный на высоком холме над средиземноморскими водами. Он известен крупнейшим в Каталонии собором и богатым древнеримским наследием, ведь когда-то Таррагона была столицей испанской территории Римской империи.

На прогулке мы окинем взглядом историю города с 3 в. до н. э. и до наших дней. Особое внимание уделим эпохе, когда город назывался Террако и имел почётное звание Второго Рима. А также поговорим о средневековом и современном периодах.

Вы увидите все главные достопримечательности Таррагоны: античные памятники, Старый город, Кафедральный собор, площадь Корсини и Королевскую площадь, церковь Ордена босых кармелитов и многое другое. Кроме того, я проведу вас уютными улочками на романтическую смотровую площадку «Балкон Средиземноморья», которая впечатлит панорамой древнеримского амфитеатра и моря.

Ситжес — испанский Сан-Тропе

На обратном пути мы заедем в город, который только притворяется простым рыбацким посёлком. На самом деле это один из самых модных курортов Испании, где жизнь бьёт ключом круглый год. На прогулке мы поговорим о прошлом Ситжеса и его судьбе после 60-х годов 20 века, когда он стал вторым Сан-Тропе.

Вы посетите главный приморский проспект курорта и старый квартал со множеством готических арок и модернистскими виллами. Увидите скромные часовни, соседствующие с роскошными дворцами, а также ультрасовременные бутики и антикварные лавки, которые прячутся в остатках крепостной стены. И конечно, я познакомлю вас с сердцем Старого города — храмом Святого Варфоломея, который возвышается на каменной скале, омываемой морем.

Организационные детали