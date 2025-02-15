Вечерняя прогулка по Готическому кварталу

Готический квартал – это историческое, религиозное и светское сердце Барселоны. Здесь вы попадаете в лабиринт узких улочек и бесчисленных площадей, наполненных кафе и барами.

Посетить Готический квартал, значит совершить путешествие во времени через самое сердце столицы Каталонии.
5
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Описание экскурсии

Готический квартал Барселоны

Готический квартал — это уникальное историческое и культурное пространство, которое является сердцем Барселоны. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы сможете ощутить атмосферу прошлого и насладиться великолепием архитектуры.

Уникальная атмосфера

Здесь вы найдете множество площадей, где можно остановиться и отдохнуть в уютных кафе и барах. Каждый уголок квартала полон жизни и предлагает удивительные возможности для знакомства с местной культурой.

Путешествие во времени

Посещение Готического квартала — это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени. Вы сможете увидеть исторические здания, которые хранят в себе множество тайн и легенд, а также насладиться живописными видами, которые запомнятся на всю жизнь.

Что стоит увидеть

  • Узкие улочки с атмосферными магазинами и художественными галереями.
  • Исторические площади, где проходят культурные мероприятия.
  • Кафе и бары, предлагающие местные деликатесы и напитки.

Готический квартал — это место, которое вдохновляет и дарит возможность погрузиться в богатую историю и культуру Барселоны. Не упустите шанс посетить этот удивительный район и насладиться его неповторимой атмосферой!

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии, 21
Завершение: Площадь Сбятого Фелиппа Нэри
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Мы не будем заходить внутрь соборов и музеев. После экскурсии вы сможете вернуться к ним и осмотреть всё самостоятельно
  • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а также взять с собой бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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