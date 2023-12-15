Всё о каталонских традициях

Индивидуальная экскурсия в Барселоне

Прогуляться по Барселоне и узнать про карнавалы, какающего человечка, ухаживания и каштаны

Как каталонцы сохраняют свою идентичность? Зачем они ставят бревно под рождественскую ель и откуда взялась фигурка каганера? Как веселятся на карнавалах? Почему каталонские мужчины любят спорт, а женщины — нет? Как местные обычаи влияют на разные сферы жизни — от архитектуры до стола? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на экскурсии со мной.
Всё о каталонских традициях
Всё о каталонских традициях
Всё о каталонских традициях
Всё о каталонских традициях
Всё о каталонских традициях
Всё о каталонских традициях
Всё о каталонских традициях
Всё о каталонских традициях
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Про Рождество

На прогулке по улочкам Старого города я расскажу, зачем каталонцы ставят под ёлку бревно и бьют его палкой, а ещё — почему в самом святом месте находится какающий мальчик. Вы по желанию попробуете традиционные рождественские сладости и разберётесь, как местные выбирают хамон на главном рынке Бокерия.

Про День Каталонии — La Diada

Каждый год в начале сентября на улицах проходят парады и концерты, а жители вспоминают события, связанные с защитой языка и культуры Каталонии. Я расскажу, как этот день стал символом национальной гордости.

Про Каштановую вечеринку — La Castanyada

В конце октября люди лакомятся каштанами, сладкой картошкой, грушами и испанским марципаном. Вы узнаете, почему на этот праздник также принято посещать кладбища.

Про карнавалы

Один из самых ярких — Carnaval de Sitges — включает парад с танцами и песнями. Он создаёт атмосферу беззаботного веселья, объединяя всех вне зависимости от возраста и социального статуса.

Про отношения

Мы зайдём в Морской музей и дворец Вирей Амата, где вы узнаете о характере и духе каталонцев и истории гендерных отношений. Вы услышите, какие есть традиции ухаживания и как создаются семьи. И поймёте, почему каталанские мужчины спортивны и следят за собой, а женщины расслаблены и далеки от моды.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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