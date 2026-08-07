Погрузитесь в атмосферу каталонских праздников и обычаев вместе с экскурсией по Барселоне.Узнайте, почему под елкой может оказаться бревно, и какой смысл вкладывают местные жители в фигурку каганера.Откройте для себя, как

каталонцы отмечают День Каталонии, сохраняя свою идентичность и гордость за язык и культуру. Почувствуйте вкус Каштановой вечеринки и насладитесь ароматами традиционных сладостей. Веселитесь на карнавалах, где каждый может стать частью беззаботного праздника. Исследуйте историю гендерных отношений и узнайте, как каталонские мужчины и женщины строят свои отношения. Эта экскурсия даст вам возможность не только увидеть, но и по-настоящему ощутить дух Каталонии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Про Рождество

На прогулке по улочкам Старого города я расскажу, зачем каталонцы ставят под ёлку бревно и бьют его палкой, а ещё — почему в самом святом месте находится какающий мальчик. Вы по желанию попробуете традиционные рождественские сладости и разберётесь, как местные выбирают хамон на главном рынке Бокерия.

Про День Каталонии — La Diada

Каждый год в начале сентября на улицах проходят парады и концерты, а жители вспоминают события, связанные с защитой языка и культуры Каталонии. Я расскажу, как этот день стал символом национальной гордости.

Про Каштановую вечеринку — La Castanyada

В конце октября люди лакомятся каштанами, сладкой картошкой, грушами и испанским марципаном. Вы узнаете, почему на этот праздник также принято посещать кладбища.

Про карнавалы

Один из самых ярких — Carnaval de Sitges — включает парад с танцами и песнями. Он создаёт атмосферу беззаботного веселья, объединяя всех вне зависимости от возраста и социального статуса.

Про отношения

Мы зайдём в Морской музей и дворец Вирей Амата, где вы узнаете о характере и духе каталонцев и истории гендерных отношений. Вы услышите, какие есть традиции ухаживания и как создаются семьи. И поймёте, почему каталанские мужчины спортивны и следят за собой, а женщины расслаблены и далеки от моды.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.