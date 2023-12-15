Прогуляться по Барселоне и узнать про карнавалы, какающего человечка, ухаживания и каштаны
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даты
Описание
Что вас ожидает
Про Рождество
На прогулке по улочкам Старого города я расскажу, зачем каталонцы ставят под ёлку бревно и бьют его палкой, а ещё — почему в самом святом месте находится какающий мальчик. Вы по желанию попробуете традиционные рождественские сладости и разберётесь, как местные выбирают хамон на главном рынке Бокерия.
Про День Каталонии — La Diada
Каждый год в начале сентября на улицах проходят парады и концерты, а жители вспоминают события, связанные с защитой языка и культуры Каталонии. Я расскажу, как этот день стал символом национальной гордости.
Про Каштановую вечеринку — La Castanyada
В конце октября люди лакомятся каштанами, сладкой картошкой, грушами и испанским марципаном. Вы узнаете, почему на этот праздник также принято посещать кладбища.
Про карнавалы
Один из самых ярких — Carnaval de Sitges — включает парад с танцами и песнями. Он создаёт атмосферу беззаботного веселья, объединяя всех вне зависимости от возраста и социального статуса.
Про отношения
Мы зайдём в Морской музей и дворец Вирей Амата, где вы узнаете о характере и духе каталонцев и истории гендерных отношений. Вы услышите, какие есть традиции ухаживания и как создаются семьи. И поймёте, почему каталанские мужчины спортивны и следят за собой, а женщины расслаблены и далеки от моды.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.