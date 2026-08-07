Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Погрузитесь в атмосферу каталонских праздников и обычаев вместе с экскурсией по Барселоне.
Узнайте, почему под елкой может оказаться бревно, и какой смысл вкладывают местные жители в фигурку каганера.
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каталонцы отмечают День Каталонии, сохраняя свою идентичность и гордость за язык и культуру. Почувствуйте вкус Каштановой вечеринки и насладитесь ароматами традиционных сладостей. Веселитесь на карнавалах, где каждый может стать частью беззаботного праздника.
Исследуйте историю гендерных отношений и узнайте, как каталонские мужчины и женщины строят свои отношения. Эта экскурсия даст вам возможность не только увидеть, но и по-настоящему ощутить дух Каталонии
Описание экскурсии
Про Рождество
На прогулке по улочкам Старого города я расскажу, зачем каталонцы ставят под ёлку бревно и бьют его палкой, а ещё — почему в самом святом месте находится какающий мальчик. Вы по желанию попробуете традиционные рождественские сладости и разберётесь, как местные выбирают хамон на главном рынке Бокерия.
Про День Каталонии — La Diada
Каждый год в начале сентября на улицах проходят парады и концерты, а жители вспоминают события, связанные с защитой языка и культуры Каталонии. Я расскажу, как этот день стал символом национальной гордости.
Про Каштановую вечеринку — La Castanyada
В конце октября люди лакомятся каштанами, сладкой картошкой, грушами и испанским марципаном. Вы узнаете, почему на этот праздник также принято посещать кладбища.
Про карнавалы
Один из самых ярких — Carnaval de Sitges — включает парад с танцами и песнями. Он создаёт атмосферу беззаботного веселья, объединяя всех вне зависимости от возраста и социального статуса.
Про отношения
Мы зайдём в Морской музей и дворец Вирей Амата, где вы узнаете о характере и духе каталонцев и истории гендерных отношений. Вы услышите, какие есть традиции ухаживания и как создаются семьи. И поймёте, почему каталанские мужчины спортивны и следят за собой, а женщины расслаблены и далеки от моды.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2411 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях читать дальшеуменьшить
Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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